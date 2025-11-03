Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Принц Эндрю
Принц Эндрю
© commons.wikimedia.org by Stefan Flöper is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 2:45

Тень на дворце: как принц Эндрю игнорирует страдания жертв Эпштейна

Принц Эндрю не поддержал заявления королевской семьи о жертвах Эпштейна

Принц Эндрю вновь оказался в центре внимания из-за своего отношения к жертвам Джеффри Эпштейна. Несмотря на недавнее лишение титулов, бывший герцог Йоркский продолжает дистанцироваться от любых инициатив королевской семьи, связанных с оказанием поддержки пострадавшим. Он не только воздержался от пожертвований, но и не присоединился к официальным заявлениям, выражавшим сочувствие жертвам.

Отношение к обвинениям

Эндрю Маунтбеттен Виндзор всегда настаивал на своей непричастности к преступной деятельности Эпштейна. Он отвергал все обвинения, связанные с личными контактами с покойным преступником, и не поддерживал ни одно из публичных проявлений сочувствия, подготовленных королевской семьёй. По сведениям The Times, 65-летний принц не участвовал в создании официального письма, где король Карл III и королева Камилла выразили соболезнования пострадавшим от действий Эпштейна. Пожертвования также отсутствовали.

Заявление принца

В официальном заявлении от 17 октября, где Эндрю объявил о прекращении использования своих титулов, не было упоминаний о жертвах. Основной акцент делался на его непричастности к скандалу, что отражает его позицию дистанцирования от темы насилия и преступной деятельности Эпштейна. Ранее Эндрю категорически запрещал связывать своё имя с заявлениями королевской семьи, касающимися жертв насилия или деятельности Эпштейна.

Исторический контекст

Отношения Эндрю с Джеффри Эпштейном восходят к давнему знакомству, которое стало объектом пристального внимания СМИ и общественности после разоблачений о преступной деятельности финансиста. Лишение титулов Карлом III стало символическим шагом, направленным на демонстрацию дистанцирования монархии от скандала, но поведение самого Эндрю показывает, что личная ответственность и публичное участие в поддержке жертв остаются для него второстепенными.

А что если…

Если Эндрю решит в будущем изменить своё отношение и принять участие в благотворительных инициативах или публичных заявлениях, это может существенно повлиять на восприятие его личности обществом и снизить негативное внимание к монархии. Однако до настоящего момента никаких признаков такого изменения не наблюдается.

Три интересных факта

  1. Эндрю официально прекратил использование титулов всего несколько дней назад.

  2. Он никогда не участвовал в подготовке заявлений королевской семьи, касающихся жертв Эпштейна.

  3. Принц активно подчеркивает свою непричастность к скандалу, избегая любого упоминания о жертвах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сидни Суини встретилась с бывшим женихом Джонатаном Давино на автодроме Phoenix Raceway вчера в 18:54
Скандал под солнцем Аризоны: актриса не смогла устоять перед бывшим прямо перед светским событием

Сидни Суини вновь оказалась в центре внимания после встречи с бывшим бойфрендом и светского выхода на гонках NASCAR.

Читать полностью » Дейзи Ридли сыграет британскую спортсменку Бриони Тирелл в фильме вчера в 17:51
Звезда “Звёздных войн” пошла в октагон: Дейзи Ридли сыграет женщину, которая лечит днём и дерётся ночью

Дейзи Ридли сыграет медсестру, превратившуюся в бойца ММА. Реальная история Бриони Тирелл станет основой фильма "Killa Bee" — драмы о силе, вере и преодолении.

Читать полностью » Corriere della Sera: в центре Рима обрушилась башня Конти вчера в 16:55
Рим теряет лицо: как на глазах туристов обрушился символ тысячелетней истории

В Риме частично обрушилась историческая башня Конти. Под завалами могут находиться люди, на месте работают экстренные службы.

Читать полностью » Принц Уильям и Кейт Миддлтон переехали в Форест-Лодж вчера в 15:26
Призраки прошлого выгнали их из дома: куда сбежали Уильям и Кейт, чтобы начать новую жизнь

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали новую главу своей жизни, покинув коттедж Аделаида ради спокойствия и уюта в новом доме — Форест-Лодж.

Читать полностью » Актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что справлялась с тревогой после родов с помощью нейросети вчера в 14:52
Дом, где плачет тишина: Дженнифер Лоуренс раскрыла тайну своих самых страшных ночей после родов

Дженнифер Лоуренс рассказала, как вторые роды изменили её жизнь и помогли понять героиню нового фильма. Почему актриса благодарит нейросеть и медицину за поддержку?

Читать полностью » Биограф Эндрю Лауни: конфликт принца Уильяма с Эндрю начался после оскорбления Кейт Миддлтон вчера в 13:23
Тайна, которую скрывали во дворце: из-за чего принц Уильям на самом деле ненавидит Эндрю

Семейная драма, в которой замешаны наследник британского престола, его дядя и старая обида на комментарий о Кейт Миддлтон, раскрывает, что скрывается за фасадом королевской вежливости.

Читать полностью » Лорен Шмидт Хиссрик: после пятого сезона вчера в 10:04
Геральт уходит в туман: что ждёт "Ведьмака" после пятого сезона

После пятого сезона "Ведьмак" уйдёт на паузу — шоураннер Netflix объяснила, почему это решение может стать лучшим для всей франшизы.

Читать полностью » В России вырос спрос на литературу о славянских мифах и народных сказках — данные вчера в 8:48
Боги проснулись от сна: как русская мифология снова захватывает книжные полки

В России возрождается интерес к мифам и сказкам предков: читатели всё чаще выбирают книги о славянских богах и народных героях. Почему фольклор снова стал модным?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Приседания с фитболом укрепляют ягодицы и бёдра — отметили тренеры
Еда
Запеканка из кабачков и помидоров запекается в духовке при 180 градусах с сыром для золотистого вида
Авто и мото
Защита картера двигателя может перегревать мотор при неправильной установке
Спорт и фитнес
Тяга эспандера к груди укрепляет спину и руки — заявил тренер Хуан Карлос Сантана
Питомцы
Ветеринар: музыка без слов помогает животным расслабляться
Еда
Фермер Балинт Газда рассказал, как правильно квасить капусту в домашних условиях
Садоводство
Плохая всхожесть семян томатов связана с холодной почвой и переувлажнением — Наталья Сухорукова
Садоводство
Корни плодовых деревьев продолжают усваивать питательные вещества даже зимой под снежным покровом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet