Тень на дворце: как принц Эндрю игнорирует страдания жертв Эпштейна

Принц Эндрю вновь оказался в центре внимания из-за своего отношения к жертвам Джеффри Эпштейна. Несмотря на недавнее лишение титулов, бывший герцог Йоркский продолжает дистанцироваться от любых инициатив королевской семьи, связанных с оказанием поддержки пострадавшим. Он не только воздержался от пожертвований, но и не присоединился к официальным заявлениям, выражавшим сочувствие жертвам.

Отношение к обвинениям

Эндрю Маунтбеттен Виндзор всегда настаивал на своей непричастности к преступной деятельности Эпштейна. Он отвергал все обвинения, связанные с личными контактами с покойным преступником, и не поддерживал ни одно из публичных проявлений сочувствия, подготовленных королевской семьёй. По сведениям The Times, 65-летний принц не участвовал в создании официального письма, где король Карл III и королева Камилла выразили соболезнования пострадавшим от действий Эпштейна. Пожертвования также отсутствовали.

Заявление принца

В официальном заявлении от 17 октября, где Эндрю объявил о прекращении использования своих титулов, не было упоминаний о жертвах. Основной акцент делался на его непричастности к скандалу, что отражает его позицию дистанцирования от темы насилия и преступной деятельности Эпштейна. Ранее Эндрю категорически запрещал связывать своё имя с заявлениями королевской семьи, касающимися жертв насилия или деятельности Эпштейна.

Исторический контекст

Отношения Эндрю с Джеффри Эпштейном восходят к давнему знакомству, которое стало объектом пристального внимания СМИ и общественности после разоблачений о преступной деятельности финансиста. Лишение титулов Карлом III стало символическим шагом, направленным на демонстрацию дистанцирования монархии от скандала, но поведение самого Эндрю показывает, что личная ответственность и публичное участие в поддержке жертв остаются для него второстепенными.

А что если…

Если Эндрю решит в будущем изменить своё отношение и принять участие в благотворительных инициативах или публичных заявлениях, это может существенно повлиять на восприятие его личности обществом и снизить негативное внимание к монархии. Однако до настоящего момента никаких признаков такого изменения не наблюдается.

Три интересных факта