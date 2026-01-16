Сенсация рухнула: кости мамонта с Аляски оказались китами, и это полная загадка

Находка, которая десятилетиями считалась редким свидетельством существования шерстистых мамонтов, неожиданно изменила научную историю. Окаменелости, обнаруженные в глубине Аляски, оказались вовсе не тем, чем их считали более 70 лет. Новое исследование показало, что за внешним сходством скрывается совсем другой обитатель древнего мира. Об этом сообщает журнал Journal of Quaternary Science.

Находка из Берингии с неожиданным прошлым

В 1951 году археолог Отто Гайст во время экспедиции во внутренние районы Аляски, к северу от Фэрбенкса, обнаружил две эпифизарные пластинки позвоночника крупного млекопитающего. Место находки относилось к древнему региону Берингии — территории, хорошо известной обилием костей мегафауны позднего плейстоцена. По размеру и внешнему виду кости логично отнесли к шерстистому мамонту, одному из самых характерных животных той эпохи.

Гайст передал находку в Музей Севера при Университете Аляски, где она десятилетиями хранилась в фондах без детального анализа. Лишь спустя более 70 лет благодаря музейной программе "Усынови мамонта" появилась возможность провести радиоуглеродное датирование.

Датировка, которая все изменила

Результаты анализа стали неожиданностью: возраст костей составил всего около 2000-3000 лет. Это делало их слишком "молодыми" для шерстистого мамонта, который, как считается, исчез с материковой Аляски около 13 тысяч лет назад. Лишь небольшие изолированные популяции мамонтов дожили примерно до четырех тысяч лет назад, но даже они обитали в других регионах, тогда как кладбище китов в Арктике указывает на гораздо более сложную и мозаичную историю крупных млекопитающих Севера.

"Обнаружение окаменелостей мамонта, датируемых поздним голоценом, во внутренней части Аляски стало бы поразительной находкой: это самые молодые окаменелости мамонта из когда-либо зарегистрированных", — пишут биогеохимик Мэтью Вуллер из Университета Аляски в Фэрбенксе и его команда.

Прежде чем делать сенсационные выводы и пересматривать сроки вымирания мамонтов, ученые решили проверить исходную идентификацию костей.

Химический след морской жизни

Подробный анализ изотопного состава дал первые серьезные сомнения. В костях было обнаружено аномально высокое содержание азота-15 и углерода-13 — изотопов, характерных скорее для морских организмов, чем для наземных травоядных. Для мамонтов восточной Берингии такие показатели ранее никогда не фиксировались, что неудивительно для глубинных районов Аляски, далеких от морских экосистем.

"Это было нашим первым свидетельством того, что образцы, вероятно, были из морской среды", — объясняют Вуллер и его команда.

Чтобы окончательно разобраться, исследователи попытались извлечь древнюю ДНК. Ядерный материал сохранить не удалось, но митохондриальную ДНК оказалось возможным сравнить с генетическими данными северного тихоокеанского кита и малого полосатика. Результат оказался однозначным: "мамонтовые" позвонки принадлежали китам, что вписывается в более широкий контекст изучения древних морских коров и китообразных.

Загадка без окончательного ответа

После этого возник новый вопрос — не менее загадочный. Как останки двух морских гигантов возрастом более тысячи лет оказались более чем в 400 километрах от ближайшего побережья? Ученые предложили несколько гипотез. Теоретически киты могли попасть во внутренние воды через древние заливы и реки, но размеры животных и ограниченность таких водоемов делают этот сценарий маловероятным.

Другой вариант — кости могли быть перенесены людьми с побережья, что известно для некоторых регионов, но ранее не фиксировалось для внутренней Аляски. Наконец, нельзя исключать и музейную ошибку, связанную с масштабом и сложностью коллекций, которые Отто Гайст собирал по всей территории штата.

"В конечном итоге, этот вопрос, возможно, никогда не будет полностью решен", — пишут Вуллер и его команда.

Тем не менее исследование позволило точно исключить эти находки из списка самых поздних свидетельств существования мамонтов и стало наглядным напоминанием о том, насколько обманчивым может быть внешнее сходство костей у разных млекопитающих.