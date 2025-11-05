Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Студенты проводят раскопки
Студенты проводят раскопки
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 19:51

В Узбекистане нашли храм с доспехами: оказывается, воины дарили богу своё лучшее оружие — и вот почему

В Узбекистане нашли храмовый комплекс с фрагментами вооружения V–VII веков в Канке

На территории древнего городища Канка в Ташкентской области археологи совершили находку, которая открывает новые страницы в истории ранних тюркских культур Центральной Азии. Во время раскопок были обнаружены остатки храмового комплекса и фрагменты вооружения, датируемые V-VII веками нашей эры.

Это открытие стало частью масштабного проекта Института истории Академии наук Узбекистана совместно с хокимиятом Ташкентской области, целью которого является создание на месте древнего города полноценного "музея под открытым небом".

Древний центр Туранской цивилизации

Канка по праву считается одним из важнейших городских центров древнего Турана — обширного культурного региона, охватывавшего значительную часть Центральной Азии. Некоторые исследователи отождествляют этот город с упомянутым в Авесте Кангдижем или Кангдежом из персидского эпоса "Шахнаме", что подчёркивает его значимость в зороастрийской и раннетюркской традиции.

Расположенный неподалёку от современного Аккургана, город Канка был основан примерно в III веке до нашей эры и процветал на протяжении более тысячи лет. Он входил в сеть укреплённых оазисов вдоль Великого шёлкового пути, а его монументальные стены, дворцы и храмы красноречиво свидетельствовали о богатстве правителей, контролировавших торговые пути между Согдианой, Бактрией и степными регионами.

Храм с военными реликвиями

В ходе недавних раскопок исследователи из Центра военной истории и Отдела древней истории Института обнаружили храмовый комплекс, построенный из сырцового кирпича и украшенный искусной резьбой. Но настоящей сенсацией стала находка под мемориальной аркой — аккуратно уложенные фрагменты металлических доспехов, включая пластинчатые элементы и детали с заклёпками.

"В древности было принято посвящать свои лучшие творения храму", — отмечается в заявлении Академии.

Предварительный анализ показал, что эти предметы представляли собой не боевые трофеи или потерянное оружие, а ритуальные подношения. Доспехи воина могли быть преподнесены в дар храму оружейником в знак преданности божествам — как выражение благодарности или защиты.

Сравнение ритуальных практик в разных городах Турана

Место находки Тип находок Датировка Особенности
Канка Пластинчатые доспехи, конское снаряжение V-VII вв. н. э. Храмовый контекст, ритуальное размещение
Бойкенд Вотивное оружие VI-VIII вв. н. э. Специализированные храмовые комплексы
Хорезм Церемониальные доспехи, конская упряжь IV-VII вв. н. э. Царские подношения в храмах

Военная культура и духовные традиции

Раскопки в Канке, систематически ведущиеся с 2021 года, также позволили обнаружить разнообразное конское снаряжение, железные наконечники копий и богато украшенные сёдла. Эти находки подтверждают ключевую роль кавалерии в ранней тюркской военной культуре.

"Этот синтез религии и военного искусства крайне важен для понимания того, как организовывались ранние центральноазиатские государства", — добавил Рустам Рахимов.

Связь между храмом и военными артефактами предоставляет уникальную возможность заглянуть в идеологический мир раннего тюркского общества, где правители часто совмещали функции царей и верховных жрецов, а граница между священным и военным была весьма условной.

А что если…

Если дальнейшие исследования подтвердят гипотезу о развитой металлургической традиции в Канке, это может перевернуть наши представления о технологическом уровне центральноазиатских государств раннего средневековья. Высокоуглеродистые стальные сплавы, обнаруженные при анализе, свидетельствуют о мастерстве местных оружейников.

Три факта о древней Канке

  1. Город-долгожитель - Канка существовала более 1000 лет, с III века до н. э. до раннего средневековья, что делает её одним из самых устойчивых поселений региона.

  2. Перекрёсток культур - благодаря расположению на Великом шёлковом пути город впитывал влияния различных цивилизаций: эллинистической, персидской, тюркской.

  3. Археологический парк - в ближайшие годы на месте городища планируется создать масштабный музей под открытым небом с образовательными маршрутами для посетителей.

Часто задаваемые вопросы

Почему доспехи находили в храмах?
В древних обществах Центральной Азии существовала традиция подношения лучшего оружия и доспехов божествам как знак благодарности за победы или祈求 защиты.

Какой была военная организация ранних тюркских государств?
Основу армии составляла конница, а правители совмещали военные и религиозные функции, что создавало особую идеологию "священной войны".

Что станет с находками из Канки?
После тщательного изучения и реставрации артефакты займут место в экспозиции создаваемого археологического парка.

Исторический контекст

Эпоха, к которой относятся находки в Канке (V-VII века н. э.), стала переломным периодом в истории Центральной Азии. На смену древним империям приходили новые государственные образования, формировались оригинальные культурные синтезы на основе взаимодействия оседлых и кочевых народов. Великий шёлковый путь продолжал оставаться главной артерией, связывающей Восток и Запад, а города вдоль него становились центрами не только торговли, но и интенсивного культурного обмена.

В этом контексте Канка представляла собой пример города, где переплетались различные влияния — от зороастрийских традиций до раннетюркских военных обычаев. Открытия последних лет позволяют увидеть в новых detail, как происходило формирование той уникальной цивилизации, которая стала предтечей многих современных народов Центральной Азии и оставила богатое наследие, изучаемое археологами по сей день.

