Компасы могли сойти с ума: древнее дерево сохранило следы разворота магнитных полюсов Земли

Когда-то магнитный компас мог бы "сойти с ума", потому что север и юг на планете на время менялись местами. Следы этого события до сих пор спрятаны не в скалах и не в ледниках, а в годичных кольцах дерева, пережившего древний климат и космическое излучение. Учёные считают, что такая находка помогает понять, как Земля ведёт себя во время ослабления магнитного щита. Об этом сообщает Stuff. co.nz.

Дерево, которое стало архивом эпохи

В феврале 2019 года в Новой Зеландии во время работ по расширению электростанции обнаружили огромный ствол, лежавший на глубине около 8 метров в глине. Древесина принадлежала каури маори: ствол был примерно 20 метров длиной, около 2,5 метра в диаметре и весил порядка 60 тонн.

Радиоуглеродное датирование показало, что дерево жило около 1500 лет — в промежутке примерно от 41 000 до 42 500 лет назад.

Именно такой "длинный" срок жизни делает находку особенно ценной: годичные кольца фиксируют изменения среды год за годом, а значит могут дать непрерывную картину того, что происходило в атмосфере и вокруг дерева на протяжении многих веков.

Как кольца связаны с разворотом магнитных полюсов

После открытия учёные объяснили, что структура колец на стволе может помочь разобраться с прошлым магнитного поля Земли и его возможными последствиями для климата. По словам исследователей, дерево оказалось свидетелем периода, когда магнитный северный полюс смещался к южному полушарию, а затем возвращался к нынешнему положению.

"Нигде в мире нет ничего подобного", — сказал Алан Хогг из Университета Вайкато.

Почему ослабление поля важно не только для науки

Когда полюса смещаются, интенсивность геомагнитного поля, как отмечается в материале, со временем ослабевает и начинает пропускать больше космического излучения. В этом смысле древний каури рассматривают как подсказку к тому, чего можно ожидать в подобные периоды в будущем, хотя сроки возможного нового разворота неизвестны.

"У нас будет больше космического излучения, оно уничтожит спутники и может поставить под угрозу другие коммуникационные инфраструктуры", — добавил Хогг.

Кто ведёт исследование и зачем оно нужно

Проект финансируется Австралийским исследовательским советом, а руководит работой профессор Крис Терни из Университета Нового Южного Уэльса — специалист по палеоклиматологии и изменениям климата последних 40 тысяч лет. Идея проста: если получить детальную "летопись" периода ослабления магнитного поля, можно точнее обсуждать риски для современной технологической цивилизации и лучше понимать, как такие процессы отражаются на условиях на Земле. В итоге древнее дерево становится не экзотической находкой, а редким инструментом для разговора о будущем — через очень далёкое прошлое.