Если бы черепахи могли путешествовать во времени, эта удивила бы всех: болота Чехии скрывали тайну

В раннем миоцене, примерно 20-17 миллионов лет назад, на болотистых территориях современной Чехии обитала черепаха, ставшая сенсацией для палеонтологов. Новый вид, получивший название Manouria morla, оказался самым древним представителем рода Manouria, который до сих пор существует, но только в Юго-Восточной Азии.

Откуда пришла древняя Manouria

Открытие сделали специалисты из Института палеобиологии Польской академии наук и Автономного университета Барселоны. Их находка, опубликованная в Swiss Journal of Palaeontology, не просто пополнила список вымерших видов, но и изменила представление о миграции древних черепах.

Род Manouria объединяет два современных вида — азиатскую лесную черепаху (Manouria emys) и вдавленную черепаху (Manouria impressa). Они обитают в тропических лесах Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Однако новый вид Manouria morla доказывает, что история рода началась вовсе не в Азии, а в Европе.

"Черепахи (Testudinidae) — это группа черепах, узкоспециализированных на наземной среде обитания, в основном живущих в полузасушливых условиях", — рассказал палеонтолог из Института палеобиологии Польской академии наук Милан Хруст.

Какой была древняя черепаха

Окаменелости, найденные в местонахождении Ахников I (бассейн реки Мост в Богемии), включают части панциря, пластрона и множество фрагментов раковин. По оценке исследователей, длина панциря Manouria morla достигала примерно 50 см — это средний размер для представителей семейства Testudinidae.

Учёные относят этих черепах к категории наземных животных, но находка говорит о том, что Manouria morla жила в болотистой, влажной местности.

"Местность Ахников I на протяжении десятилетий была известна как заболоченная местность с полноводными реками и мелководными озерами", — рассказали палеонтологи.

Находки молоди крокодилов и хористодеров свидетельствуют, что поблизости существовали водно-болотные биотопы, а климат был тёплым и влажным.

Пейзаж древней Богемии

Исследователи предполагают, что во времена Manouria morla здесь простирался вечнозелёный широколиственный лес, окружённый болотами.

"Можно предположить наличие широколиственного вечнозеленого влажного леса, расположенного вблизи воды, с сезоном дождей и более сухим прохладным сезоном, аналогичного существующему национальному парку Кенг Крачан в Таиланде", — отмечают учёные.

Эта реконструкция помогает понять, как выглядели экосистемы Европы в раннем миоцене — эпохе, когда континент был значительно теплее, чем сегодня.

Эволюционное значение открытия

Род Manouria традиционно относят к одной из базальных ветвей семейства Testudinidae, куда входят также современные Gopherus, Geochelona и Testudona. Эти клады различаются по размерам и экологическим предпочтениям. Черепахи длиной более 75 см считаются гигантскими, от 35 до 75 см — средними и крупными.

Новый вид демонстрирует, что ранняя эволюция сухопутных черепах шла не только в Африке и Азии, но и в Европе. Это открытие расширяет палеобиогеографические границы рода почти на треть континента.

"Согласно нашим результатам, род Manouria, по-видимому, возник в Европе незадолго до климатического оптимума среднего миоцена, а затем распространился в Азию, где и сохраняется до сих пор", — заявили исследователи.

Сравнение: древние и современные Manouria

Признак Manouria morla (Чехия, ранний миоцен) Современные виды (Юго-Восточная Азия) Среда обитания Влажные болота и поймы рек Тропические леса с сезоном дождей Размер панциря ~50 см до 60 см Ареал Центральная Европа Таиланд, Мьянма, Лаос Питание Растительноядное Растительноядное Экологическая роль Наземный вид, связанный с водоёмами Наземный вид, обитатель лесной подстилки

Исторический контекст

Миоцен (23-5 млн лет назад) стал временем активной эволюции млекопитающих и рептилий. Тогдашний климат был тёплым и влажным, что позволило земноводным и черепахам расширять ареалы. Позднее, с началом охлаждения, тропические виды отступили на юг — вероятно, именно тогда Manouria переместилась в Азию.

3 интересных факта

Род Manouria считается одним из самых древних среди современных сухопутных черепах.

Эти черепахи известны заботой о потомстве: самки строят гнёзда и охраняют кладку.

В некоторых странах Юго-Восточной Азии Manouria emys почитается как символ долголетия и терпения.