Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
бронзовый меч
бронзовый меч
© https://commons.wikimedia.org by Gary Todd is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована вчера в 23:33

Меч, который пережил века и войну: под коррозией нашли следы элитного оружейника XVI века

INNOVENT: меч из погребального инвентаря Йенского университета принадлежал оружейнику Клемесу Штаму

Современные технологии помогли раскрыть многовековую тайну старинного немецкого меча, найденного после Второй мировой войны в разрушенной церкви Йены. Исследователи из Йенского университета имени Фридриха Шиллера совместно со специалистами компании INNOVENT применили передовые методы визуализации, чтобы изучить сильно проржавевший клинок, и смогли прочитать имя мастера, выгравированное на металле более 400 лет назад.

Технологии против времени

Меч был одним из четырех подобных клинков, обнаруженных в старинном некрополе при йенской церкви, где с 1594 по 1814 год хоронили ректоров, профессоров, студентов и членов их семей. Сильная коррозия практически полностью скрыла все детали оружия, сделав традиционные методы исследования бесполезными.

Ученые прибегли к помощи нано- и микрокомпьютерной томографии, которая позволила заглянуть под слой ржавчины без повреждения хрупкого артефакта. Результаты превзошли все ожидания: на клинке четко проступила гравировка с именем и фамилией оружейника — Клемес Штам.

Оружейные традиции Золингена

Обнаруженное имя указало на происхождение меча из знаменитого оружейного центра Германии — города Золинген, где в конце XVI века работала мастерская Клемеса Штама. Этот город исторически славился производством высококачественных клинков, которые ценились по всей Европе.

Сравнение методов исследования

Метод исследования Традиционный визуальный осмотр Нано- и микрокомпьютерная томография
Возможность чтения надписей Невозможно из-за коррозии Четкое распознавание гравировки
Влияние на сохранность Риск повреждения при очистке Безконтактный метод
Глубина исследования Поверхностный осмотр Трехмерная визуализация внутренней структуры
Информативность Ограниченная Полная расшифровка надписи

А что если…

Если бы исследователи ограничились традиционными методами очистки, они могли бы безвозвратно повредить хрупкую поверхность клинка и уничтожить следы гравировки. Современные технологии неразрушающего анализа открыли новые возможности для изучения артефактов, которые ранее считались безнадежными для исследования.

Три факта о погребальных мечах

  1. В позднее Средневековье и эпоху Возрождения мечи часто служили символами социального статуса и включались в погребальный инвентарь знатных особ.

  2. Немецкие дегены — короткие мечи — были популярным церемониальным оружием среди академической элиты университетских городов.

  3. Золингенские клинки считались элитным оружием и были доступны только состоятельным заказчикам.

Исследователи предполагают, что этот конкретный меч мог принадлежать ректору университета или студенту аристократического происхождения. Подобное оружие служило не столько для боевого применения, сколько в качестве символа высокого социального положения и престижа.

"Подобное оружие было символом высокого социального статуса", — отметили исследователи.

В Немецком музее клинков в Золингене сегодня можно увидеть аналогичные ценные мечи, изготовленные между 1580 и 1620 годами. Эти экспонаты помогают понять место находки из Йены в общей традиции немецкого оружейного искусства.

Исторический контекст

Конец XVI века в Германии был периодом расцвета университетского образования и становления академических традиций. Йенский университет, основанный в 1558 году, быстро стал одним из важнейших интеллектуальных центров региона. Профессора и студенты университета представляли собой элиту общества, и их погребальные обычаи отражали этот статус.

Найденный меч работы Клемеса Штама является материальным свидетельством тесных связей между академической средой и ремесленными традициями. Производство такого оружия в Золингене и его использование в Йене демонстрирует существование хорошо налаженных экономических и культурных связей между разными регионами Германии в эпоху Позднего Возрождения. Эта находка позволяет по-новому взглянуть на социальные ритуалы и статусные символы академического сообщества Германии на рубеже XVI-XVII веков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В предгорьях Загроса найдены золотая серьга и цилиндрическая печать периода Урука сегодня в 19:09
Золото в горах Ирака — это не сказка: серьга эпохи Урука раскрывает сети торговли

В Курдистанском регионе Ирака археологи обнаружили древнее сооружение, способное изменить представления о ранней урбанизации. Что нашли ученые в предгорьях Загроса?

Читать полностью » Фрумкин: подземные туннели вдоль ручья Нахаль-Амаль служили для энергии сахарных мельниц сегодня в 18:38
Мамлюки знали секрет: как использовать солоноватую воду для мощной гидросистемы

Археологи обнаружили в Израиле сложную сеть подземных туннелей возрастом 600 лет. Для чего мамлюкские инженеры создали эту загадочную гидравлическую систему?

Читать полностью » Преждевременное старение гиппокампа вызывает повышенную тревожность у людей сегодня в 18:34
Мозг в тревоге: ученые раскрыли секрет, как преждевременное старение вызывает панику

понские ученые обнаружили неожиданную биологическую причину тревожных расстройств. Оказалось, что определенная зона мозга может стареть преждевременно.

Читать полностью » Падение астероида образовало кратер Цзиньлинь в южном Китае около 10 000 лет назад сегодня в 17:50
Астероид играл в русскую рулетку с Землей: гигантский кратер доказывает, как близко мы были к концу

В китайской провинции Гуандун обнаружен древний ударный кратер от падения астероида. Какие тайны земной истории может раскрыть это космическое происшествие?

Читать полностью » Исследователи из Университета Бристоля: контроль уровня холестерина снижает риск деменции сегодня в 17:47
Статины — двойное оружие: защита сердца и мозга в одном препарате, который вы игнорировали

Ученые обнаружили неожиданную связь между уровнем холестерина и здоровьем мозга. Как контроль за липидами крови может защитить от когнитивных нарушений?

Читать полностью » Гадюки атакуют быстрее реакции млекопитающих, а аспиды сжимают челюсти многократно сегодня в 16:10
Укусы кобр — не просто удар: вот как они впрыскивают яд, чтобы жертва не вырвалась

Ученые использовали высокоскоростные камеры и баллистический гель, чтобы раскрыть секреты атак ядовитых змей. Что отличает укусы разных семейств этих рептилий?

Читать полностью » Мозговой отдел черепа человека эволюционировал в два раза быстрее, чем у других приматов сегодня в 16:07
Гиббоны и гоминиды разошлись 19 миллионов лет назад: почему черепа одних почти не изменились

Исследование скорости эволюции черепов приматов показало удивительные различия между человеком, его родственниками и гиббонами. Какие факторы определили эти эволюционные пути?

Читать полностью » Время кажется быстрее из-за снижения нейронной активности мозга с возрастом — Джорджио Валлортигара сегодня в 15:11
Не успел моргнуть — уже старость: исследование показало, что мозг сам сжимает наше время

Учёные объяснили, почему с возрастом время будто летит быстрее. Всё дело в изменениях работы мозга — он реже обновляет "кадры реальности" и воспринимает меньше событий.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Правильно приготовленный мыльный раствор может отмыть даже самую въевшуюся грязь на авто
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Энистон официально подтвердила отношения с Джимом Кертисом
Авто и мото
Современные МКПП оснащены синхронизаторами на всех передачах, включая заднюю
Наука
Пиготт: костный фрагмент из стоянки Староселье в Крыму принадлежит неандертальцу возрастом 45-46 тысяч лет
Красота и здоровье
Бетонные кроссовки вытесняют белые модели и становятся базовым элементом городского гардероба
Туризм
Максим Владимиров: консульство России в ОАЭ не следит за своими гражданами
Спорт и фитнес
Как накачать пресс дома: эффективные упражнения для укрепления мышц живота
Еда
Омлет на пару сохраняет витамины и подходит для диетического питания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet