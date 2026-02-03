Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Древний палимпсест
© NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 20:10

Историю науки пытались стереть: рентген вытащил из рукописи карту звёзд, пережившую века забвения

Фрагменты звёздного каталога Гиппарха обнаружили в палимпсесте — учёные

То, что столетиями считалось безвозвратно утраченным, внезапно дало о себе знать. Под слоями более поздних записей обнаружились следы древнего взгляда на звёздное небо, скрытого от человеческого глаза веками. Современные технологии позволили вернуть фрагменты одного из ранних астрономических знаний античности. Об этом сообщает издание The Debrief.

Рукопись с двойной жизнью

В центре исследования оказался палимпсест Codex Climaci Rescriptus — редкий манускрипт, который неоднократно переписывался на протяжении своей истории. Изначально текст был нанесён на обработанную кожу животных и долгие столетия хранился в монастыре Святой Екатерины в Синайской пустыне. В Средние века первоначальные записи стёрли, чтобы использовать материал для религиозных трактатов, фактически лишив мир ценных научных сведений. Подобная судьба постигла многие древние источники, сопоставимые по загадочности с такими памятниками, как рукопись Войнича, где содержание также долго ускользало от исследователей.

Наследие Гиппарха под слоями текста

При детальном анализе выяснилось, что под более поздними надписями скрываются фрагменты, связанные с древним звёздным каталогом Гиппарха. Этот греческий астроном, работавший во II веке до нашей эры, заложил основы систематического описания звёзд и создал один из первых каталогов небесных объектов. До наших дней дошли лишь косвенные упоминания его трудов, поэтому любые новые находки имеют особую ценность. В палимпсесте были обнаружены части поэмы "Феномены" Арата Солийского, а также приложения с описанием положений звёзд в созвездиях, которые по методике полностью совпадают с работами Гиппарха.

Рентген против забвения

Для восстановления утраченного текста учёные из Национальной ускорительной лаборатории SLAC применили интенсивное рентгеновское излучение. Химические остатки древних чернил по-разному реагировали на лучи, вызывая флуоресценцию и делая невидимые ранее строки различимыми.

"Теперь "утраченный" древний текст стал различим в виде ярко-оранжевых отметок, которые удалось выявить с помощью рентгеновских лучей", — поясняет физик Минхал Гардеци из Университета Висконсин-Мэдисон.

Почему это важно сегодня

Античные научные знания редко доживали до наших дней из-за хрупкости материалов вроде папируса. Поэтому обнаружение фрагментов звёздного каталога на более прочном носителе стало редкой удачей. Ранее отдельные следы скрытого письма уже удавалось заметить с помощью оптических методов, однако именно рентген позволил восстановить содержание более полно. Подобные открытия расширяют представление о том, как древние цивилизации осмысливали космос, что перекликается с другими археологическими находками, где небесная символика играла важную роль, включая древние космические символы, обнаруженные в Египте.

Исследователи планируют изучить все палимпсесты этого кодекса, рассчитывая найти новые свидетельства ранней науки. Эти работы не только возвращают забытые знания, но и показывают, что даже спустя две тысячи лет древние тексты всё ещё могут рассказать о том, как формировалось научное понимание мира.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.

