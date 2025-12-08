Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гены
Гены
© https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 1:19

100 000 лет изоляции: почему юг Африки стал комнатой для собственной версии человечества

Древние люди Южной Африки развивались изолированно 100000 лет — Якобссон

Сто тысяч лет почти "внутри одной комнаты" — так, по сути, выглядит новая генетическая история юга Африки. Древние геномы показывают: там существовала популяция, которая долго развивалась относительно обособленно и накопила набор вариантов ДНК, выходящий за привычные рамки генетического разнообразия современных людей. При этом позже, уже в исторически недавние времена, начались контакты и смешение с пришедшими с севера группами. Об этом сообщает Nature со ссылкой на публикацию исследования.

Что именно изучили учёные и где нашли древние останки

В работе, опубликованной в Nature, исследователи секвенировали геномы 28 древних людей, найденных в Южной Африке к югу от реки Лимпопо. Возраст останков — от 225 до 10 275 лет, то есть выборка охватывает несколько эпох и позволяет увидеть, как менялась картина в регионе на длинной дистанции. Затем эти геномы сравнили с опубликованными данными по древним и современным популяциям Африки, а также с европейцами, азиатами, коренными народами Америки и жителями Океании.

Ключевой результат сравнения: у всех людей, живших на юге Африки более 1400 лет назад, генетический профиль заметно отличался от профиля современных людей. Это трактуется как признак того, что регион долго оставался относительно изолированным, а крупный "впрыск" генов извне произошёл уже позднее.

"Выход за пределы" привычной изменчивости: что это значит простыми словами

Авторы подчёркивают: часть древних южноафриканских геномов — особенно в интервале примерно 10 200-1400 лет назад — оказывается за пределами диапазона генетической изменчивости, характерной для современных людей. Такая формулировка не означает "другой вид" или "не люди". Смысл в том, что нынешние глобальные популяции отражают не всю историческую палитру Homo sapiens — часть вариантов ДНК могла исчезнуть или стать крайне редкой из-за миграций, смешения, демографических спадов и последующих "пересборок" населения.

Именно поэтому исследователи вводят термин "древний южноафриканский компонент происхождения" — ранее не описанный набор вариаций, который в древности был заметен, а сегодня прослеживается гораздо слабее. По данным работы, до примерно 550 года н. э. нет явных сигналов, что в геномы этой группы регулярно "подмешивались" пришельцы из других регионов.

Почему юг мог оставаться обособленным так долго

Точного ответа у авторов нет, но они обсуждают вероятный механизм изоляции. Как сказал соавтор исследования Маттиас Якобссон из Уппсальского университета, одно лишь расстояние объясняет не всё: люди способны пересекать огромные пространства. В качестве более убедительного сценария упоминается зона к северу от изолированной группы — район вокруг реки Замбези, который мог быть неблагоприятен для обитания древних людей. В такой логике работает сочетание факторов: путь длинный, а "коридор" для миграции в отдельные периоды мог быть неудобным или рискованным. Это делает длительную региональную обособленность реалистичнее.

Когда "контакты" всё же стали заметны и что могло их усилить

Дальше в истории появляется поворот. Статистическое моделирование в исследовании указывает, что популяция на юге Африки, вероятно, была довольно многочисленной по крайней мере до 200 000 лет назад. Затем часть людей могла уходить севернее в благоприятные климатические периоды, перенося свои гены дальше по континенту.

Около 50 000 лет назад, по выводам авторов, численность южноафриканцев начала сокращаться. А примерно 1300 лет назад в регион пришли земледельцы с севера — и тогда начались встречи и смешение с местными собирателями. Это хорошо сочетается с тем, что для дохозяйственных сообществ характерна высокая локальная устойчивость, а появление земледелия и новых технологий нередко сопровождается заметными перемещениями людей.

Как эти данные спорят с прежними версиями истории Африки

Авторы прямо пишут, что их результаты не укладываются в ряд лингвистических, археологических и некоторых ранних генетических интерпретаций, которые предполагали более "ровное" и длительное взаимодействие между Восточной, Западной и Южной Африкой. Новая картина выглядит более мозаичной: где-то связи были активными, а где-то могли существовать почти автономные линии, которые позднее растворялись в общей смеси.

Такой подход поддерживает идею о том, что "современность" Homo sapiens — это не один фиксированный набор признаков, а множество возможных комбинаций генетических вариантов. И часть этих комбинаций в прошлом могла быть шире, чем мы видим сегодня в живущих популяциях.

Какие "человеческие" варианты ДНК заинтересовали исследователей

В работе также анализировали десятки вариантов ДНК, уникальных для H. sapiens, включая те, что встречались в древней южноафриканской популяции. Среди них выделили варианты, связанные с функцией почек, и варианты, ассоциированные с ростом нейронов в мозге. Авторы обсуждают возможные интерпретации: "почечные" варианты могли помогать регулировать воду в организме, а нейронные — быть связаны с особенностями внимания, что потенциально затрагивает когнитивные различия между линиями людей и другими древними гомининами.

Важно: это именно интерпретации на основе ассоциаций, а не "готовое объяснение", почему люди стали такими, какие они есть. Но ценность здесь в другом: древние геномы показывают, что значимая часть человеческих вариантов могла циркулировать в популяциях, которые позже частично исчезли или сильно перемешались.

Сравнение: изоляция юга Африки и "смешение" современного мира

  1. Древняя ситуация: длительная региональная обособленность приводит к накоплению редких вариантов и формирует отчётливый "компонент происхождения", который может выглядеть необычно по современным меркам.

  2. Современная ситуация: активные миграции, обмен генами и демографические волны (включая более поздние расширения земледельческих обществ) резко увеличивают смешение, сглаживая крайние значения вариативности.

  3. Научный эффект: древние геномы работают как "снимок до перемешивания" и помогают понять, какие линии и варианты существовали до крупных исторических перестроек.

Советы шаг за шагом: как читать новости о древней ДНК без иллюзий

  1. Сначала ищите базу: сколько геномов секвенировано и какой у них возрастной диапазон — это определяет силу выводов.

  2. Отделяйте "изоляцию" от "полного отсутствия контактов": в генетике речь чаще о степени, а не о нуле.

  3. Проверяйте, что именно сравнивали: древние образцы с древними, или только с современными — это разные по смыслу результаты.

  4. Не путайте "вышли за пределы вариативности" с "не Homo sapiens": формулировка про крайние значения, а не про другой вид.

  5. Если упоминают гены "про мозг" или "про почки", воспринимайте это как гипотезы о функциях, а не как диагнозы или прямые причины поведения.

Популярные вопросы о генетической изоляции юга Африки

Значит ли это, что древние южноафриканцы были "не такими людьми", как мы?

Нет. Речь идёт о том, что их генетический профиль включает варианты, которые сегодня редки или исчезли, поэтому он кажется "вне диапазона" современных выборок.

Что лучше для реконструкции истории — генетика или археология?

Лучше работает связка. Генетика показывает родство и смешение, археология — образ жизни, технологии и культурные изменения; вместе они дают более устойчивую картину.

Как выбрать надёжную новость о древней ДНК?

Смотрите, опубликована ли статья в рецензируемом журнале (здесь — Nature), и есть ли описание методов: датировка, качество ДНК, сравнения с базами древних и современных геномов.

Сколько стоит такое исследование и почему их так мало в Африке?

Древняя ДНК требует дорогой лабораторной инфраструктуры и строгих протоколов, а в тёплом климате ДНК хуже сохраняется, поэтому подходящих образцов меньше и каждый из них сложнее обработать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Швейцарии нашли ранее неизвестный средневековый замок — археологи вчера в 9:32
Средневековая крепость буквально вылезла из-под земли: учёные подтвердили — это ключ к спору 1079 года

В Тургау по лидару нашли ранее неизвестный замок X-XI веков: рвы, плато и наконечники стрел могут помочь разгадать тайну крепости, разрушенной в 1079 году.

Читать полностью » Извержение вулкана вызвало резкое летнее охлаждение в Европе — CEE вчера в 7:23
Климатический шок стал искрой пандемии: тропический взрыв нарушил торговлю и впустил чуму в Европу

Климатический шок XIV века породил цепную реакцию, которая привела Европу к самой смертоносной чуме. Как одно извержение изменило торговлю и запустило эпидемию.

Читать полностью » Недостаток влаги влияет на азотные процессы в почве сильнее, чем повышение температуры — Sciences вчера в 5:29
Игра температур и влаги: как азотный цикл в лесах становится загадочной шахматной доской природы

Как новые исследования меняют представление о влиянии потепления на лесные экосистемы и почему именно влажность почвы, а не температура, становится ключевым фактором устойчивости природных процессов.

Читать полностью » Гормон FGF19 улучшает обмен веществ и контроль веса — Science Daily вчера в 3:25
Мозг включил печку: найден гормон, который заставляет тело сжигать жир без усилий

Учёные нашли способ, как кишечный гормон FGF19 может воздействовать на мозг, ускоряя сжигание жира и помогая бороться с ожирением.

Читать полностью » Бактерии в глубинах кратера на Марсе вырабатывают водород — ASM Journals вчера в 1:16
Марсианская жизнь может скрываться под землёй: шведский кратер дал учёным прямое доказательство

В кратере Сильян нашли активное сообщество архей и бактерий на глубине 380 м: микробы обмениваются водородом и производят метан, как в "марсианском" сценарии.

Читать полностью » Южный океан может высвободить накопленное тепло спустя века — AGU Advances 07.12.2025 в 23:09
Океан удерживал пламя веками, но теперь отпускает: скрытое тепло запускает новый виток потепления

Южный океан может внезапно выбросить накопленное тепло и запустить новый виток потепления даже после снижения выбросов, изменив прогнозы климата.

Читать полностью » Бактерии, вызывающие запах, активируются при повышенной влажности и потоотделении — Sciences 07.12.2025 в 21:29
Гармония микробов или их хаос: почему время суток решает, какие бактерии победят на вашей коже

Выбор времени душа влияет на активность бактерий, состояние кожи и ощущение свежести. Разбираемся, когда лучше принимать душ и какие привычки действительно помогают сохранить здоровый кожный барьер.

Читать полностью » Amazon и Google инвестировали сотни миллионов в атомную энергетику — Seznam Zpravy 07.12.2025 в 19:25
Малые реакторы против гигантов: кто спасёт планету от энергетического коллапса

Малые модульные реакторы обещают стать «iPhone энергии», но смогут ли они оправдать амбиции Amazon, Google и правительств, решивших сделать ставку на "новый атом"?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки греются на солнце для экономии энергии — зоологи
Спорт и фитнес
Йога с гантелями повысила силу и устойчивость практикующих — инструктор МакГи
Садоводство
Сансевиерия замедляет рост зимой и нуждается в малом количестве воды — Housedigest
Туризм
Пакетные туры включают перелёт, размещение, трансфер и страховку и позволяют сократить расходы туристов — туроператоры
Красота и здоровье
Завтрак с яйцами снижает утреннюю усталость — диетологи
Авто и мото
Собака на переднем сиденье отвлекает водителя от дороги — автоинструкторы
Еда
Шницель из свинины в духовке готовится с майонезом и панировкой — повар
Дом
Мыши зимой стремятся в дом из-за тепла, укрытия и доступа к пище — Malatec
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet