Жуткая находка у стен Шимао оказалась обманчивой: генетики узнали правду о ритуальных черепах

Древний город-крепость Шимао в провинции Шэньси долго оставался одним из самых загадочных памятников ранней истории Восточной Азии. Недавнее генетическое исследование показало, что его население в значительной степени происходило от местных групп, живших в регионе задолго до строительства крепости. Эти данные меняют привычное представление о миграциях и культурных процессах бронзового века на территории Китая. Об этом сообщает журнал Nature.

Что представляет собой древний город Шимао и почему он уникален

Шимао — внушительный археологический комплекс площадью около четырёх квадратных километров. Его долго считали частью Великой китайской стены, пока археологи не установили, что это отдельное городище, существовавшее между 2300 и 1800 годами до нашей эры.

Главная особенность Шимао — массивные каменные стены, за которыми располагался хорошо структурированный город с центральной пирамидальной платформой. По мнению исследователей, именно на возвышенной платформе находилась резиденция правителей или местной элиты.

Помимо архитектуры, раскопки принесли множество находок: барельефы с мифологическими существами, некрополи, следы ритуалов и жертвоприношений. Особенно интересна серия ям с более чем 80 человеческими черепами, найденных у стен. Предполагается, что людей могли обезглавить перед строительством укреплений, что отражает ритуальные элементы политической культуры того времени.

Шимао стал одним из ключевых объектов, заставивших пересмотреть представления о том, где именно зародилась раннекитайская государственность — не только в Центральной равнине, но и в более отдалённых регионах.

Как исследовали ДНК жителей Шимао

Чтобы определить происхождение населения крепости, группа учёных под руководством Фу Цяомэй проанализировала древние останки, найденные в могильниках Шимао и соседних памятниках.

В первоначальную выборку вошли останки 207 человек, живших около 4800-3600 лет назад. Однако качественная ДНК сохранилась только в 169 образцах. Для дальнейшего анализа выбрали 144 индивида, не связанных между собой близким родством.

Генетики секвенировали как митохондриальную ДНК, передающуюся по материнской линии, так и Y-хромосому, что позволяет отслеживать мужскую линию родства. Одновременно специалисты исследовали однородительские маркеры и строили генетические связи с древними популяциями региона.

Это исследование стало одним из крупнейших проектов палеогенетики в Восточной Азии и позволило составить детальную картину происхождения и смешения населения северного Китая в эпоху ранних городов.

Какое происхождение имели жители Шимао

Результаты показали, что основная часть жителей крепости происходила от более древнего местного населения региона, проживавшего в Шэньси задолго до появления городища. Это указывает на непрерывность культурного и генетического развития, а не на массовую миграцию новых групп.

Жители Шимао оказались генетически близки носителям неолитической культуры Яншао, которая в широком смысле считается одной из ключевых в истории раннего земледелия Восточной Азии.

Интересно, что исследователи не обнаружили у жителей Шимао признаков происхождения от степных популяций бронзового века, хотя отдельные элементы культуры городища имеют параллели с традициями степных обществ. Это указывает на культурные контакты без значительного перемещения людей.

Однако у ряда индивидов выявили предков, связанных с древними северо-восточными азиатами. Такие группы ранее проживали на территории Монгольского плато и смежных регионов. Это свидетельствует о точечных миграциях и межрегиональных контактах.

Социальная структура общества Шимао и данные антропологии

По археологическим данным, общество, связанное с Шимао, было развитым и стратифицированным.

Генетический анализ установил, что жители вели патрилинейный счёт родства — подобная система наследования фиксируется во многих ранних государствах и предполагает социальную основу власти мужчин.

Особый интерес вызвали жертвоприношения. В некоторых элитарных погребениях вместе со знатными людьми хоронили принесённых в жертву индивидов. Родственных связей между ними нет, что указывает на статусный, а не семейный характер обряда. Среди жертв были как местные жители, так и люди с примесью северо-восточноазиатского происхождения.

Другая группа ритуальных жертв — черепа, найденные у крепостных стен. Первоначально предполагалось, что среди них много женщин, однако генетика показала противоположное: девять из десяти черепов принадлежали мужчинам, что меняет представление о характере этих ритуалов.

Сравнение: Шимао и другие ранние центры цивилизации Китая

Сравнение помогает понять уникальность Шимао среди памятников бронзового века.

В отличие от Центральной равнины, Шимао строился преимущественно из камня, а не из утрамбованной земли.

Население крепости генетически ближе к местным неолитическим группам, что отличает его от центров с активными миграциями.

Планировка города с пирамидальной платформой не имеет прямых аналогов в соседних регионах.

Масштабы ритуальных практик намного крупнее, чем в других памятниках того времени.

Такое сравнение подчеркивает автономность развития Шимао и его важность в формировании культур северного Китая.

Популярные вопросы о генетике города-крепости Шимао

Была ли популяция Шимао изолированной?

Нет, у ряда индивидов есть признаки связей с северо-восточными популяциями.

Подтверждает ли генетика культурные контакты со степняками?

Контакты были, но значимого смешивания населения не обнаружено.

Мог ли Шимао быть центром раннего государства?

Археологические данные указывают на сложную социальную организацию, но вопрос остаётся дискуссионным.