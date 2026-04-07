Город Грозный
Город Грозный
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:52

Пирамиды Египта кажутся подростками: под кавказской землёй нашли следы жизни возрастом в 6000 лет

В Чеченской Республике завершились масштабные археологические исследования, предварявшие реконструкцию магистрального газопровода. Работы охватили площадь свыше 10 тысяч квадратных метров в Шатойском и Гудермесском районах. Специалисты изучили 11 уникальных памятников, возраст наиболее древних объектов превышает шесть тысяч лет, что делает их старше египетских пирамид. Археологи получили новые данные о социально-экономическом укладе поселений, существовавших в регионе от эпохи халколита до Средневековья.

Быт эпохи халколита: ритуалы и керамика

На востоке республики, близ села Курчалой, экспедиция исследовала поселение Тяллинг-2, где самый нижний культурный слой датируется шестью тысячелетиями назад. В ту эпоху жители региона перешли от охоты и собирательства к устойчивому земледелию и скотоводству, сочетая использование медных инструментов с каменными орудиями.

Раскопки выявили сложную структуру поселения, включавшую жилые постройки и девять специализированных площадок для проведения обрядов. Ученые обнаружили следы алтарей и кострищ, где совершались поминальные тризны — о них свидетельствуют скопления битой керамики и костей домашнего скота.

Коллекция артефактов из Тяллинг-2 отличается разнообразием: от фигурок, изображающих людей и животных, до украшений из кости и ценного сердолика. Подобные находки подтверждают высокий уровень развития материальной культуры местных племен в эпоху меднокаменного века.

Металлургия и пожары пять тысячелетий назад

В районе села Майртуп на реке Иснерк археологи изучили поселение Искринское-1, относящееся к периоду средней бронзы. Главным открытием стала литейная мастерская, включавшая семь построек и производственную площадку с печным оборудованием для обработки меди.

Специалисты обнаружили полный технологический набор ремесленников: глиняные сопла, формы для литья, льячки для разливки металла и капли застывшей меди. Соседство жилых зон и мастерских указывает на то, что металлургия была неотъемлемой частью повседневного уклада жизни местного населения.

Судьба поселения оказалась трагичной — оно было уничтожено мощным пожаром, который буквально спек глиняные стены домов. Именно катастрофа помогла сохранить археологический слой: под толстым слоем обожженной глины исследователи нашли нетронутыми инструменты, печи, тандыры и керамическую посуду.

Особенности погребальных традиций и артефакты

Могильник Хумыкское-2 продемонстрировал богатство погребальных обрядов X-VIII веков до нашей эры. В 160 вскрытых захоронениях археологи зафиксировали гендерные различия в сопроводительном инвентаре: женщин хоронили с обилием бронзовых украшений, включая массивные браслеты и кольца, а мужчин сопровождало оружие.

Наиболее масштабные полевые работы проведены на памятнике "Поселение и могильник Майртупский", где археологи зафиксировали 252 объекта, включая 122 погребения разного типа: от аланских катакомб до средневековых ямных захоронений. Стратиграфия памятника показывает непрерывность жизни на этой территории на протяжении многих столетий.

Несмотря на то что многие могилы были подвергнуты разграблению еще в древности, тысячи фрагментов керамики и предметы быта позволили ученым воссоздать хронологию освоения региона с VI по XIII век. Эти находки остаются ключевым источником для понимания того, как менялись культурные и этнические пласты на территории современной Чечни.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

