Под рисовыми полями скрывалась целая цивилизация: находка, которая перепишет историю Вьетнама

Под рисовыми террасами в горах центрального Вьетнама неожиданно обнаружился целый "архив" прошлого — от каменных топоров до средневековой керамики. В провинции Хатинь археологи зафиксировали крупное скопление артефактов, которое может подтвердить многотысячелетнюю непрерывность заселения западной части региона. Началось всё с обычных полевых работ: фермеры заметили странные предметы в земле и сообщили специалистам. Об этом сообщает музей Хатинь.

Что нашли под полями в коммуне Сон Ким 2

Раскопки и обследования прошли в районе Ланг Че — в горной приграничной коммуне Сон Ким 2. Команда музея Хатинь быстро поняла, что речь идёт не о единичных находках: предметы относятся к разным эпохам, а их набор выглядит как срез повседневной жизни нескольких культурных слоёв.

Среди первых обнаруженных артефактов оказались бронзовые колокола, каменные зубила, керамические чаши, железные мечи и клинки. По мере продолжения работ список расширился: были найдены каменные топоры и пестики, жернова, бронзовые и железные орудия труда, многочисленные фрагменты грубой бытовой керамики. Особое внимание привлекли более ценные изделия — глазурованная керамика, датируемая временем династии Чан (1225-1400), одного из важнейших периодов средневекового государства Дайвьет.

Территория поселения и место древних культов

Исследователи отмечают, что концентрация предметов локализована на площади около одного гектара — это террасные сельскохозяйственные угодья, которые и сегодня используются под рис. Такое распределение обычно указывает на зону, где люди не только жили, но и работали: изготавливали инструменты, обрабатывали зерно, вели хозяйство.

Характерная деталь — вокруг руин святилища Сон Тхан обнаружены сотни фрагментов глиняной посуды и керамики с селадоновой глазурью. Сон Тхан сейчас заброшено, однако ранее служило местом поклонения предкам и силам природы. В связке с бытовыми находками это позволяет предположить, что рядом с жилищами существовало и сакральное пространство, где формировались ранние народные верования, связанные с лесами и горным ландшафтом.

Почему Ланг Че важен для истории Хатиня

С археологической точки зрения объект в Ланг Че помогает точнее понять развитие западной границы Хатиня. Территория лежит на восточных склонах хребта Чыонгшон (Аннамит) и исторически была связана с трансгорными маршрутами, соединявшими северный и центральный Вьетнам с Лаосом. Такие зоны часто становились "коридорами" для торговли, миграции и культурного обмена.

Каменные орудия могут указывать на очень ранние доисторические поселения. Металлические предметы и более сложная керамика отражают технологические изменения и социальное развитие в последующие эпохи. А находки периода династии Чан особенно важны тем, что соответствуют времени, когда население Дайвьета расширяло освоенные территории из равнинных дельт в горные долины, создавая новые деревни вдоль рек и перевалов.

Почему это может стать точкой притяжения для региона

Ученые подчёркивают: сочетание артефактов из камня, бронзы, железа и глазурованной керамики говорит скорее о культурной преемственности, чем о разовом эпизоде заселения. То есть разные общины могли жить здесь на протяжении тысячелетий, адаптируясь к одному и тому же ландшафту и постепенно накапливая традиции.

Для музея Хатинь эти находки — не только пополнение коллекции, но и основа для будущих раскопок, составления точной хронологии поселения и разработки мер по сохранению территории. Отдельно отмечается роль местных жителей: именно фермеры первыми заметили артефакты и передали их специалистам, фактически запустив исследование.

В перспективе, если объект удастся защитить от разрушения и грамотно представить общественности, он может стать важным культурным ориентиром для западной части провинции — местом, где современная жизнь напрямую соприкасается с глубокой историей, скрытой под рисовыми полями, и с древними культурами.