Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Древний клад
Древний клад
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:16

Золотое кольцо и 450 монет из ранней Римской империи: секрет, который немец прятал от всех

Римские монеты и слитки времен ранней империи обнаружены в Нижней Саксонии после 8 лет хранения

В 2017 году один немецкий энтузиаст, чье имя не разглашается, совершил поступок, который мог бы навсегда остаться в тайне. Вооружившись металлоискателем, он отправился на неразрешенные поиски в Нижней Саксонии и совершил невероятную находку — клад времен ранней Римской империи. Однако вместо того, чтобы сразу сообщить о discovery властям, он хранил свою тайну целых восемь лет. Лишь в апреле нынешнего года, когда срок давности за административное нарушение истек, мужчина решил очистить совесть и передал все обнаруженные артефакты в полицию и отдел по охране памятников Хильдесхайма.

Что скрывала земля две тысячи лет

Сокровища, пролежавшие в земле почти два тысячелетия, поражают своим разнообразием и исторической ценностью. Среди переданных предметов значатся:

  • одна золотая монета;

  • несколько сотен серебряных монет;

  • массивное золотое кольцо;

  • несколько серебряных слитков.

Этот клад представляет собой не просто набор древних предметов, а целое состояние, спрятанное в смутные времена. Вероятно, его владелец намеревался вернуться за своим богатством, но обстоятельства сложились иначе. Для археологов такая находка — бесценный источник информации об экономике, торговых путях и жизни региона в римскую эпоху.

Новые раскопки и неожиданные результаты

После того как тайна раскрылась, немецкие археологи немедленно организовали экспедицию на указанное место. Проведя тщательные профессиональные раскопки, они смогли найти еще больше артефактов. В результате общее количество монет достигло 450 штук. Эта история наглядно показывает, почему так важны легальные и методичные исследования: непрофессиональные действия могут повредить хрупкие свидетельства прошлого и разрушить целостную историческую картину.

"Мы смогли найти дополнительные монеты", — отметили в Управлении по охране памятников Нижней Саксонии.

Преступник превратился в законопослушного кладоискателя

Самая ироничная часть этой истории — метаморфоза, которая произошла с самим первооткрывателем. За прошедшие восемь лет он не только хранил тайну, но и прошел специализированное обучение. В итоге он получил официальное разрешение на использование металлоискателя для поиска артефактов, то есть стал законным археологом-любителем. Этот случай ярко иллюстрирует разницу в законодательном подходе к хобби.

Сравнение правил в Германии и России

Критерий Германия Россия
Статус поиска с металлоискателем Разрешен при получении лицензии Запрещен для большинства граждан
Ответственность за незаконный поиск Административное нарушение со сроком давности Уголовная ответственность
Культура отношения к находкам Поощряется легализация и отчетность Преобладает "черная археология"

А что если…

Если бы подобный клад был найден в стране с более жестким законодательством, например, в России, судьба находки и самого кладоискателя сложилась бы иначе. Незаконные раскопки грозят уголовной ответственностью, а не истекающим сроком давности. Более того, сама находка могла бы быть утрачена для науки, попав на черный рынок древностей.

Три факта о римских монетах

  1. Серебряный денарий был основной денежной единицей Римской империи и служил международной валютой своего времени, подобно современному доллару.

  2. Золотые ауреусы чеканились в меньших количествах и использовались для крупных платежей и сокровищниц, поэтому каждая такая монета сегодня представляет огромную ценность.

  3. Надписи и изображения на монетах были мощным пропагандистским инструментом, сообщая гражданам о победах императоров и величии Рима.

Что же касается правовых последствий для нашего героя, то органы правопорядка закрыли дело в его отношении. Срок давности за нарушение, связанное с незаконными поисками, истек, и наказания ему удалось избежать. Его история завершилась счастливо: он избавился от груза вины, легализовал свое хобби и внес вклад в науку.

Исторический контекст

Находки римских монет и слитков на территории современной Германии — не редкость. Эти земли находились на границе Римской империи, здесь проходила знаменитая линия обороны. Между римлянами и местными германскими племенами велась активная торговля, часто в форме бартера: римское серебро и золото обменивались на скот, кожи и рабов. Клады, подобные найденному в Нижней Саксонии, часто закапывались в периоды военных конфликтов или нестабильности, например, во время Великого переселения народов. Они являются безмолвными свидетелями эпохи, когда эти земли были ареной столкновения и взаимодействия двух великих культур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джастесон: дрезденский кодекс раскрыл самокорректирующуюся таблицу предсказаний затмений майя сегодня в 18:30
Солнечные затмения под контролем: майя создали вечный календарь, который не подводит столетиями

Ученые расшифровали сложную систему майя для предсказания солнечных затмений. Как древней цивилизации удалось создать календарь, точный на протяжении столетий?

Читать полностью » Осакский университет: лаусон из растения хна может обращать вспять рубцевание печени сегодня в 18:28
Тысячелетняя хна выходит из тени косметики: как она побеждает скрытого врага печени

Японские ученые обнаружили неожиданные свойства у знакомого всем растения. Как обычная хна может помочь в борьбе с опасным заболеванием печени?

Читать полностью » В пещерах Пертоза-Аулетта найдено свайное поселение II тысячелетия до нашей эры сегодня в 17:43
Древние строили дома на сваях под землёй: найден уникальный шедевр, равного которому нет в Европе

В итальянских пещерах Пертоза-Аулетта археологи обнаружили тысячи древних артефактов. Среди находок — уникальное бронзовое долото с деревянной ручкой, пережившее тысячелетия.

Читать полностью » Гиперспектральные камеры нашли следы древних пигментов на петроглифах Финляндии возрастом 5000 лет сегодня в 17:40
Камера, которая видит невидимое: как финские археологи нашли потерянные петроглифы под мхом

Финские археологи используют передовые технологии для обнаружения скрытых наскальных рисунков. Что могут рассказать древние изображения, невидимые человеческому глазу?

Читать полностью » Уайз: в пяти зонах лобной коры мозга приматов, нейроны реагировали на относительное положение корма сегодня в 16:30
Многозадачность — дар или проклятие? Мозг приматов показал, как справляться без ошибок

Ученые выяснили, что мозг приматов создает не единую карту пространства, а гибкие схемы взаимного расположения объектов. Как это помогает нам в многозадачности?

Читать полностью » Орнитолог Кодзима: птицы накапливают вокальную энергию ночью из-за темноты сегодня в 16:03
Птицы ждут света, чтобы разразиться пением: учёные объяснили, почему ночь заставляет их молчать

Утреннее пение птиц — одна из самых красивых загадок природы. Новое исследование предлагает простое объяснение этому феномену, основанное на экспериментах с зебровыми амадинами.

Читать полностью » Биологи разработали гриб-ловушку, убивающий комаров естественным путём — профессор Сент-Леджер сегодня в 15:13
Сладкий запах, горький финал: учёные нашли, как остановить малярию без капли яда

Учёные нашли способ победить комаров без химии — с помощью гриба, который пахнет цветами. Новый метод обещает избавить миллионы людей от смертельных инфекций.

Читать полностью » Обнаружение захоронения митрополита Иллариона подтвердило легенду о святыне Суздаля — Тарасов сегодня в 14:13
Гроб, найденный под плитой: археологи раскрыли тайну суздальского святителя, исчезнувшего в советскую эпоху

Археологи подтвердили место захоронения митрополита Иллариона в Суздале. Открытие стало финалом истории длиной три века и символом возвращения духовной памяти древнего города.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Хорватии раскопали колодец с телами семи мужчин, погибших около 260 года н.э. в битве при Мурсе
Красота и здоровье
Дерматолог Джошуа Зейхнер заявил, что бензоилпероксид остаётся золотым стандартом терапии акне
Красота и здоровье
Исследование: не количество, а продолжительность прогулок определяет здоровье сердца
Питомцы
Почему у собак появляются родинки и как отличить их от опасных образований
Еда
Специалисты сообщили, что медленная сушка апельсинов при 70–80 °C сохраняет аромат и натуральный оттенок
Авто и мото
Кравцов: водитель имеет право получать от инспектора разъяснения по всем его действиям и требованиям
Дом
Корейская система чеонсо: ежедневная уборка заменяет генеральную
Авто и мото
Моторист Демидов: турбированные двигатели теряют мощность из-за проблем с системой наддува
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet