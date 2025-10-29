Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© РГО by Александр Заика is licensed under CC0
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:47

Засуха раскрыла секрет: наскальные рисунки 12000-летней давности, которые затопила плотина

Алкан: в Турции обнаружены наскальные рисунки возрастом 12 000 лет под плотиной Ататюрка

В Турции сделано удивительное археологическое открытие, которое проливает новый свет на жизнь доисторических общин, обитавших вдоль бассейна Евфрата. Под водами плотины Ататюрка в провинции Адыяман обнаружены наскальные рисунки, возраст которых оценивается более чем в 12 000 лет.

Неожиданная находка рыбаков

Уникальные гравюры, предположительно относящиеся к палеолиту или эпипалеолиту, впервые были обнаружены местными рыбаками восемь лет назад. Это произошло во время сильной засухи, когда уровень воды в водохранилище значительно понизился, обнажив древнюю скальную поверхность с загадочными изображениями.

В этом году, когда уровень воды снова поднялся, исследователи из дирекции музея Адыяман провели специальное подводное обследование, чтобы оценить современное состояние археологического объекта. Несмотря на сложные условия, команде удалось заснять части гравюр с помощью специализированных подводных камер.

"Поверхности теперь покрыты раковинами мидий, что затрудняет получение чётких изображений", — пояснил директор музея Мехмет Алкан.

Древняя художественная галерея

Недавний анализ показал, что некоторые изображения могут датироваться периодом 12 000-летней давности, относясь к концу палеолита или раннему неолиту. Наиболее впечатляющая находка — длинная панель размером около 8 метров в длину и 70 сантиметров в высоту, изображающая яркую сцену охоты.

На гравюрах представлены стилизованные фигуры людей и животных, выполненные с удивительным мастерством. Среди идентифицируемых видов:

  • горные козлы

  • лошади

  • волки

  • лисы

  • аисты

Все животные изображены в динамичных позах, которые создают ощущение движения и взаимодействия между персонажами.

Сравнение с другими памятниками наскального искусства

Чтобы лучше понять значение турецкой находки, рассмотрим её в контексте других известных памятников.

Местоположение Возраст Основные мотивы Особенности
Адыяман, Турция 12 000 лет Сцены охоты, животные Подводное расположение
Альтамира, Испания 15 000-20 000 лет Бизоны, олени, кабаны Полихромная живопись
Ласко, Франция 17 000 лет Лошади, быки, олени Подземная пещера
Тассилин-Адджер, Алжир 8 000-10 000 лет Животные, сцены охоты Пустынное плато

Культурное и историческое значение

Археологи интерпретируют композицию как повествовательную сцену, возможно, изображающую ритуальную охоту или коллективное повествование. Это один из ранних примеров символического выражения, предшествовавшего появлению письменного общения.

До строительства плотины Ататюрка в конце XX века эта территория представляла собой часть доисторического ландшафта, богатого пещерами и святилищами под открытым небом. Гравюры, вероятно, служили символическим или ритуальным выражением древних племен охотников и собирателей, живших в долине Евфрата.

Эксперты отмечают, что схожие традиции наскальной живописи встречаются в соседних регионах — Батмане, Шанлыурфе и Мардине, что свидетельствует о культурной преемственности на территории Верхней Месопотамии.

Угрозы сохранности и методы документирования

Плотина Ататюрка, одно из крупнейших водохранилищ в Турции, за последние десятилетия затопила сотни археологических памятников. Это создаёт серьёзные испытания для сохранения культурного наследия.

Основные угрозы для наскальных рисунков:

  • отложение осадков

  • биологическое обрастание ракушками

  • эрозия под воздействием воды

  • изменения температуры и давления

Специалисты по охране природы подчёркивают важность применения современных технологий для документирования и сохранения затопленного культурного наследия.

Планы по сохранению и изучению

Музейные работники планируют провести тщательную очистку скальной поверхности и документирование памятника в ближайшие месяцы. Также рассматривается возможность создания полномасштабной копии для музея, чтобы сделать уникальные изображения доступными для широкой публики.

"Мы планируем тщательно очистить и задокументировать место в ближайшие месяцы, а также создать полномасштабную копию для музея", — отметил Мехмет Алкан.

Использование технологий цифровой регистрации, 3D-сканирования и фотограмметрии позволит исследователям виртуально реконструировать гравюры и сохранить их для будущих поколений.

А что если…

Если дальнейшие исследования подтвердят возраст рисунков и их культурную связь с другими памятниками региона, это может изменить наше понимание распространения доисторических культур в Малой Азии. Возможно, долина Евфрата была важным культурным центром, связывающим различные регионы древнего мира.

Три факта о наскальном искусстве

  1. Самые древние наскальные рисунки датируются возрастом около 45 000 лет и находятся в Индонезии

  2. В Турции известно несколько значительных памятников наскального искусства, включая пещеру Караин

  3. Наскальные рисунки часто создавались с использованием природных пигментов: охры, угля, гематита

Исторический контекст

Открытие в Адыямане добавляет ещё один важный фрагмент к общей картине взаимодействия палеолитических сообществ с окружающей средой задолго до развития сельского хозяйства и городской жизни. Это подчёркивает, что территория современной Турции была заселена уже в глубокой древности и играла роль в формировании человеческих культур. Проблема сохранения затопленных археологических памятников становится особенно актуальной в контексте глобального изменения климата и антропогенного воздействия на мир.

