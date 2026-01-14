Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Река Финке в Центральной Австралии
Река Финке в Центральной Австралии
© commons.wikimedia.org by Менпрад is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 10:36

Она текла, когда не было динозавров: древняя река дожила до наших дней вопреки всему

Река Финке течёт по своему руслу уже 300–400 млн лет — Journal of Geography

Она появилась задолго до первых ящеров и пережила эпохи, когда очертания материков были совсем иными. Эта река продолжает течь, несмотря на сотни миллионов лет геологических изменений вокруг неё. Её русло хранит историю планеты, которую невозможно увидеть невооружённым глазом. Об этом сообщает Live Science.

Река, существовавшая до динозавров

В самом сердце Австралии протекает река Финке — водоток, возраст которого оценивается в 300-400 миллионов лет. Это означает, что она начала формироваться задолго до появления динозавров и даже раньше, чем многие современные горные системы. Для коренного народа аррернте эта река известна под названием Ларапинта и занимает важное место в культурной традиции региона.

Финке проходит через хребты Макдоннелл — суровый ландшафт, возникший в результате Элис-Спрингсской складчатости. Подобные тектонические процессы хорошо известны геологам и сегодня: например, исследования показывают, как континентальный разлом постепенно меняет облик целых регионов. В случае с Финке река уже существовала в момент подъёма гор и не изменила своего направления.

Почему река старше гор

Одной из самых необычных особенностей Финке считается поперечный дренаж. Вместо того чтобы огибать горные массивы, река буквально прорезает их, проходя сквозь твёрдые породы. Такое поведение указывает на то, что русло сформировалось раньше самих гор.

"Есть предположение, что существовал уже существовавший водоток, который существовал ещё до образования этого хребта", — сказал геоморфолог Виктор Бейкер из Университета Аризоны.

"Это называется предшествующим положением: по сути, река существовала до того, как образовались горы, и по мере поднятия земной коры река углублялась", — пояснил он.

Когда хребет Макдоннелл начал подниматься из-за тектонической активности, Финке не изменила направление течения. Она постепенно врезалась в породы, сохраняя первоначальный маршрут, что стало одним из ключевых аргументов в пользу её экстремального возраста.

Тектоническая стабильность и возраст реки

Долговечность Финке во многом объясняется геологической историей Австралии. Континент на протяжении сотен миллионов лет оставался относительно стабильным и не подвергался масштабным столкновениям плит. Это позволило древним водным системам сохраниться.

Учёные отмечают, что глубинные процессы Земли могут как разрушать поверхность, так и поддерживать её устойчивость. Исследования показывают, что минералы мантии сыграли важную роль в сохранении воды на молодой Земле, создавая условия для длительного существования рек. Отсутствие оледенения в плейстоцене также стало решающим фактором.

Изотопные данные и следы эрозии

Возраст реки подтверждается результатами радиоизотопного анализа. Вода, контактируя с породами миллионы лет, оставляет химические следы выветривания. По соотношению изотопов учёные определяют, когда породы оказались на поверхности.

Исследования показали, что рельеф, через который протекает Финке, сформировался в период Элис-Спрингсского орогенеза — около 300-400 миллионов лет назад. Это совпадение укрепляет статус Финке как одной из старейших рек, которые продолжают течь по своему первоначальному руслу.

Финке остаётся редким примером геологической непрерывности. Её течение связывает современный ландшафт с глубинным прошлым планеты и позволяет буквально увидеть, как выглядит живая история Земли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древнейшее прямохождение нашли у сахелантропа из Чада — Science Advances вчера в 4:53
Двуногая обезьяна с мозгом шимпанзе: почему это существо заставляет переписать учебники

Учёные пересмотрели кости сахелантропа из Чада и нашли признаки прямохождения. Это может сделать вид одним из древнейших в линии гоминин.

Читать полностью » Собаки могут учить новые слова, слушая разговоры людей — исследование Университета Этвеша вчера в 0:20
Собаки и магия звуков: как они могут запоминать слова, не взаимодействуя напрямую с хозяевами

Удивительные способности некоторых собак к обучению новым словам без прямого общения с человеком. Как это возможно и какие результаты показали питомцы?

Читать полностью »  Гамма-всплеск достиг Земли спустя 13 млрд лет после взрыва — учёные 12.01.2026 в 23:06
Вселенная подала голос из тьмы: 10 секунд света пришли с расстояния 13 миллиардов лет

Космическая вспышка длиной 10 секунд шла к Земле более 13 млрд лет и оказалась самой далёкой сверхновой, зафиксированной наукой.

Читать полностью » Тексты песен влияют на поведение сильнее мелодии — Psychology of Music 12.01.2026 в 19:14
Ваш мозг декодирует слова песен против вашей воли: вот почему вы не можете сосредоточиться

Психологи выяснили, что тексты песен влияют на эмоции сильнее всего, а также связаны с поведением и установками: эффект устойчив и зависит от смысла.

Читать полностью » В Боливии нашли рыбу, считавшуюся исчезнувшей более 20 лет — Хайнц Арно Драверт 12.01.2026 в 15:20
Тёмные воды леса скрывали секрет: исчезнувшая рыба вернулась из небытия, как предвестие перемен

Ученые в Боливии снова нашли редкую рыбу, которую считали исчезнувшей. Это открытие привлекло внимание к уязвимым экосистемам региона и доказало, что исчезнувшие виды могут быть восстановлены.

Читать полностью » Космическая погода нарушила радиосвязь на высоких широтах — Science Times 12.01.2026 в 11:56
Солнце дергает за невидимые нити: как космическая погода тайно вмешивается в климат Земли

Солнце формирует не только погоду в космосе, но и тонко влияет на климат Земли. Как связана солнечная активность и современные климатические изменения.

Читать полностью » Клетки генерируют электричество при движении мембраны — PNAS Nexus 12.01.2026 в 7:49
Флексоэлектричество — вот скрытый язык тела: почему клетки общаются с помощью изгибов

Учёные предполагают, что клеточные мембраны могут генерировать напряжение до 90 мВ. Это может помогать переносу ионов и участвовать в передаче сигналов.

Читать полностью » Учёные обнаружили каменную стену под водой, построенную более 7000 лет назад – Ив Фуке 12.01.2026 в 1:15
Когда вода скрыла следы: подводная стена, построенная до Стоунхенджа, может раскрыть тайны прошлого

Учёные сделали сенсационное открытие — в глубинах Атлантики обнаружена гигантская каменная стена, построенная более 7000 лет назад. Это открытие может раскрыть секреты древних цивилизаций и их борьбы с природными катастрофами.

Читать полностью »

Новости
Дом
Хлопковые полотенца выдерживают частые стирки без потери формы — House Digest
Авто и мото
Skoda готовит премьеру Peaq летом 2026 как самый большой EV бренда - Autocar
Еда
Томаш Стерницкий варит домашний суп на площадке в чугунном котле — EatingWell
Садоводство
Зимний уход за комнатными растениями требует света и влажности — агрономы
Садоводство
Шеффлеру обрезают над листом чтобы растение ветвилось и не вытягивалось — House Digest
Красота и здоровье
Регулярный завтрак поддерживает стабильный сахар и сосуды сердца — EatingWell
Еда
Творог используют вместо сыра как белковую намазку для пицца тоста — Деб Кавис
Туризм
Зимний Рим позволяет увидеть город глазами местных жителей — Metro
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet