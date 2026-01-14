Она текла, когда не было динозавров: древняя река дожила до наших дней вопреки всему

Она появилась задолго до первых ящеров и пережила эпохи, когда очертания материков были совсем иными. Эта река продолжает течь, несмотря на сотни миллионов лет геологических изменений вокруг неё. Её русло хранит историю планеты, которую невозможно увидеть невооружённым глазом. Об этом сообщает Live Science.

Река, существовавшая до динозавров

В самом сердце Австралии протекает река Финке — водоток, возраст которого оценивается в 300-400 миллионов лет. Это означает, что она начала формироваться задолго до появления динозавров и даже раньше, чем многие современные горные системы. Для коренного народа аррернте эта река известна под названием Ларапинта и занимает важное место в культурной традиции региона.

Финке проходит через хребты Макдоннелл — суровый ландшафт, возникший в результате Элис-Спрингсской складчатости. Подобные тектонические процессы хорошо известны геологам и сегодня: например, исследования показывают, как континентальный разлом постепенно меняет облик целых регионов. В случае с Финке река уже существовала в момент подъёма гор и не изменила своего направления.

Почему река старше гор

Одной из самых необычных особенностей Финке считается поперечный дренаж. Вместо того чтобы огибать горные массивы, река буквально прорезает их, проходя сквозь твёрдые породы. Такое поведение указывает на то, что русло сформировалось раньше самих гор.

"Есть предположение, что существовал уже существовавший водоток, который существовал ещё до образования этого хребта", — сказал геоморфолог Виктор Бейкер из Университета Аризоны.

"Это называется предшествующим положением: по сути, река существовала до того, как образовались горы, и по мере поднятия земной коры река углублялась", — пояснил он.

Когда хребет Макдоннелл начал подниматься из-за тектонической активности, Финке не изменила направление течения. Она постепенно врезалась в породы, сохраняя первоначальный маршрут, что стало одним из ключевых аргументов в пользу её экстремального возраста.

Тектоническая стабильность и возраст реки

Долговечность Финке во многом объясняется геологической историей Австралии. Континент на протяжении сотен миллионов лет оставался относительно стабильным и не подвергался масштабным столкновениям плит. Это позволило древним водным системам сохраниться.

Учёные отмечают, что глубинные процессы Земли могут как разрушать поверхность, так и поддерживать её устойчивость. Исследования показывают, что минералы мантии сыграли важную роль в сохранении воды на молодой Земле, создавая условия для длительного существования рек. Отсутствие оледенения в плейстоцене также стало решающим фактором.

Изотопные данные и следы эрозии

Возраст реки подтверждается результатами радиоизотопного анализа. Вода, контактируя с породами миллионы лет, оставляет химические следы выветривания. По соотношению изотопов учёные определяют, когда породы оказались на поверхности.

Исследования показали, что рельеф, через который протекает Финке, сформировался в период Элис-Спрингсского орогенеза — около 300-400 миллионов лет назад. Это совпадение укрепляет статус Финке как одной из старейших рек, которые продолжают течь по своему первоначальному руслу.

Финке остаётся редким примером геологической непрерывности. Её течение связывает современный ландшафт с глубинным прошлым планеты и позволяет буквально увидеть, как выглядит живая история Земли.