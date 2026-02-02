Десять секунд из глубины времён: странный радиосигнал шёл к Земле 13 миллиардов лет

Десять секунд, которые легко пропустить в потоке помех, заставили учёных всерьёз напрячься. В данных обнаружился короткий, но необычно "собранный" радиосигнал, который, по оценке исследователей, шёл к Земле около 13 миллиардов лет. Проверки показали: всплеск виден не в одном наборе наблюдений и повторяется при перепроверке. Об этом сообщает kpubs.

Что именно увидели в данных

Речь не о "привете от инопланетян" и не о красивом двоичном коде, а о вспышке структурированной энергии в радиодиапазоне. Её описывают как слишком упорядоченную, чтобы списать на случайный шум, и слишком короткую, чтобы безоговорочно отнести к привычным источникам вроде обычных пульсаров. Сигнал пришёл из участка неба, который не считался особенно "громким", поэтому его появление выглядело подозрительно и потребовало отдельного разбора.

История началась буднично: рутинные файлы, долгие выгрузки и первичный просмотр результатов "глубокого поля", связанного с наблюдениями космического телескопа Джеймса Уэбба. После отметки странной подписи команда подняла исходный поток, сверила временные метки и многократно прогнала запись через фильтры. Каждый раз проявлялась одна и та же картина: резкий подъём, затем плавное затухание — примерно в пределах тех самых десяти секунд.

Как NASA пыталась доказать, что это ошибка

Первой реакцией стало желание опровергнуть находку: заподозрили спутники, земные помехи, затем некорректную калибровку датчика. Дальше включилась привычная для большой науки процедура "сквозной проверки" — сравнение с другими площадками и инструментами, чтобы исключить локальную неисправность. В тексте подчёркивается, что похожую особенность заметили и другие обсерватории: разные приборы, тот же временной интервал и то же направление в небе.

На этом фоне разговор сместился от "глюка" к возможному астрофизическому источнику. В качестве рабочей гипотезы обсуждают насильственное событие ранней Вселенной — например, связанное с первыми чёрными дырами или крайне мощной вспышкой в новорождённой галактике. Авторы напоминают, что космическое расширение растягивает и "перекрашивает" любые сигналы, поэтому наблюдаемая десятисекундная длительность может быть уже искажённым эхом более короткого события в источнике.

Почему такие находки редки и чем они полезны

Чтобы уловить подобный "шёпот", астрономы ведут длительные кампании наблюдений, направляя антенны и телескопы на один и тот же участок неба и затем агрессивно очищая записи от помех. В описании фигурируют наземные радиообсерватории, включая ALMA и Very Large Array, которые работали по той же зоне, что и наблюдения "глубокого поля" на Уэббе. Дальше начинается "космическая криминалистика": сопоставление формы сигнала, изгиба частот и кривой интенсивности с тем, что ожидается от разных сценариев — от вспышек магнетаров до активных чёрных дыр.

Авторы отдельно отмечают, как подобные измерения помогают уточнять модели расстояний и расширения Вселенной, а вместе с ними — и инструменты, требующие точного времени и расчётов. При этом тема "мы одни?" неизбежно всплывает в публичном обсуждении, хотя в тексте подчёркивается: речь идёт о природном явлении, а не о намеренной передаче.