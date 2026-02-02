Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Космос
Космос
© commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 9:47

Десять секунд из глубины времён: странный радиосигнал шёл к Земле 13 миллиардов лет

Десять секунд, которые легко пропустить в потоке помех, заставили учёных всерьёз напрячься. В данных обнаружился короткий, но необычно "собранный" радиосигнал, который, по оценке исследователей, шёл к Земле около 13 миллиардов лет. Проверки показали: всплеск виден не в одном наборе наблюдений и повторяется при перепроверке. Об этом сообщает kpubs.

Что именно увидели в данных

Речь не о "привете от инопланетян" и не о красивом двоичном коде, а о вспышке структурированной энергии в радиодиапазоне. Её описывают как слишком упорядоченную, чтобы списать на случайный шум, и слишком короткую, чтобы безоговорочно отнести к привычным источникам вроде обычных пульсаров. Сигнал пришёл из участка неба, который не считался особенно "громким", поэтому его появление выглядело подозрительно и потребовало отдельного разбора.

История началась буднично: рутинные файлы, долгие выгрузки и первичный просмотр результатов "глубокого поля", связанного с наблюдениями космического телескопа Джеймса Уэбба. После отметки странной подписи команда подняла исходный поток, сверила временные метки и многократно прогнала запись через фильтры. Каждый раз проявлялась одна и та же картина: резкий подъём, затем плавное затухание — примерно в пределах тех самых десяти секунд.

Как NASA пыталась доказать, что это ошибка

Первой реакцией стало желание опровергнуть находку: заподозрили спутники, земные помехи, затем некорректную калибровку датчика. Дальше включилась привычная для большой науки процедура "сквозной проверки" — сравнение с другими площадками и инструментами, чтобы исключить локальную неисправность. В тексте подчёркивается, что похожую особенность заметили и другие обсерватории: разные приборы, тот же временной интервал и то же направление в небе.

На этом фоне разговор сместился от "глюка" к возможному астрофизическому источнику. В качестве рабочей гипотезы обсуждают насильственное событие ранней Вселенной — например, связанное с первыми чёрными дырами или крайне мощной вспышкой в новорождённой галактике. Авторы напоминают, что космическое расширение растягивает и "перекрашивает" любые сигналы, поэтому наблюдаемая десятисекундная длительность может быть уже искажённым эхом более короткого события в источнике.

Почему такие находки редки и чем они полезны

Чтобы уловить подобный "шёпот", астрономы ведут длительные кампании наблюдений, направляя антенны и телескопы на один и тот же участок неба и затем агрессивно очищая записи от помех. В описании фигурируют наземные радиообсерватории, включая ALMA и Very Large Array, которые работали по той же зоне, что и наблюдения "глубокого поля" на Уэббе. Дальше начинается "космическая криминалистика": сопоставление формы сигнала, изгиба частот и кривой интенсивности с тем, что ожидается от разных сценариев — от вспышек магнетаров до активных чёрных дыр.

Авторы отдельно отмечают, как подобные измерения помогают уточнять модели расстояний и расширения Вселенной, а вместе с ними — и инструменты, требующие точного времени и расчётов. При этом тема "мы одни?" неизбежно всплывает в публичном обсуждении, хотя в тексте подчёркивается: речь идёт о природном явлении, а не о намеренной передаче.

"Каждый раз, когда вы слышите слова "таинственный сигнал" и "глубокий космос" в одном предложении, воображение людей сразу же возвращается к инопланетянам", — сказал мне один старший учёный NASA, наполовину развеселённый, наполовину уставший.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Телескоп заглянул в прошлое: новый сценарий объясняет стремительный рост чёрных дыр 31.01.2026 в 13:48

Данные JWST и "Чандра" фиксируют кандидатов на ранние сверхмассивные чёрные дыры через ~470 млн лет после Большого взрыва — есть признаки прямого коллапса.

Читать полностью » Запретные регионы на Марсе напугали НАСА — туда нельзя отправлять даже марсоходы 31.01.2026 в 12:17

На Марсе существуют зоны, куда запрещено отправлять даже марсоходы. Почему учёные добровольно закрывают путь к самым перспективным местам для поиска жизни.

Читать полностью » У границы Солнца зафиксировали движение раскалённой плазмы — NASA 30.01.2026 в 19:45
Солнечный ветер у границы Солнца повёл себя аномально — это может напрямую ударить по Земле

Данные зонда Паркер, подошедшего к Солнцу на рекордно близкое расстояние, помогли учёным понять, как нагревается солнечный ветер и почему это важно для Земли.

Читать полностью » Звезда погасла почти на год — и снова загорелась: в космосе нашли завесу из испарённого металла 30.01.2026 в 16:18

Звезда J0705+0612 почти потухла на 8,5 месяцев — яркость упала до 3%. GHOST выявил облако испарённого металла, внутри которого мог скрываться массивный компаньон.

Читать полностью » История, которую не сжёг огонь и не стёрли века: зубы раскрыли жизнь железного века 30.01.2026 в 15:43

Учёные выяснили, как зубы жителей Италии железного века сохранили сведения о детском стрессе, рационе и образе жизни древних сообществ.

Читать полностью » Часы Судного дня приблизились к полуночи на 4 секунды — Live Science 30.01.2026 в 10:43
Судный день не откладывается: глобальные риски сжали время человечества до минутной стрелки

Стрелки Часов Судного дня вновь приблизились к полуночи. Учёные объясняют, какие ядерные, климатические и технологические риски делают ситуацию критической.

Читать полностью » Луна есть, но её не видно: странное новолуние сбивает с толку даже опытных наблюдателей 30.01.2026 в 10:35

Чёрная луна — редкий вариант новолуния, который нельзя увидеть на небе. Почему она возникает, как часто случается и когда будет следующая?

Читать полностью » Учёные объединили ультразвук и фотоакустику в 3D-сканере — Nature BME 30.01.2026 в 9:53
Тело перестало быть чёрным ящиком: медицина увидела процессы, которые всегда прятались

Учёные объединили ультразвук и фотоакустическую томографию, чтобы получать трёхмерные цветные изображения тканей и сосудов быстрее и точнее.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Нежно-розовый перестал быть "сладким" — новый тренд выглядит взросло и дорого
Садоводство
Газон выглядит "уставшим" даже при поливе — один приём делает траву плотнее
Еда
Кисло-сладкий пирог с лаймом свёл гостей с ума — секрет нежной начинки оказался проще, чем думали
Красота и здоровье
Волосы начали выпадать сильнее — организм может сигналить о дефиците, который легко пропустить
Недвижимость
Дом начал "давить" и утомлять — причина оказалась не в ремонте и не в деньгах
Туризм
Поездка на Сицилию может разочаровать — если не знать этих важных нюансов заранее
Туризм
Безвиз превратил Китай в воронку: турпоток из России втянулся и не собирается останавливаться
Туризм
Второй загранпаспорт для россиян разрешён уже много лет, но о важном нюансе знают не все
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet