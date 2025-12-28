Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Археологи исследуют братскую могилу в Джераше
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 19:10

Смерть на копытах: домашние животные оказались разносчиками чумы за тысячи лет до пандемий

ДНК древней чумы нашли в зубе овцы из Аркаима — Cell

На протяжении тысячелетий чума оставалась одной из самых загадочных болезней древнего мира. Задолго до пандемий Средневековья она уже уносила жизни людей по всей Евразии, но пути её распространения оставались неясными. Теперь у учёных появилось первое прямое доказательство того, что переносчиком инфекции могли быть не только люди. Об этом сообщает журнал Cell.

Чума до блох и "Чёрной смерти"

Долгое время генетические следы чумы бронзового века находили исключительно в человеческих останках. При этом штамм Yersinia pestis того периода ещё не умел передаваться через блох — механизм, который позже сыграл ключевую роль в катастрофах Средневековья. Это ставило исследователей в тупик: как инфекция могла распространяться на тысячи километров между удалёнными поселениями.

Ответ начал вырисовываться в рамках масштабного проекта, посвящённого миграциям людей и домашних животных из Плодородного полумесяца через Евразию. Археологи анализировали древнюю ДНК, извлечённую из костей и зубов крупного рогатого скота, коз и овец бронзового века, надеясь восстановить картину взаимодействия человека, животных и болезней.

Неожиданная находка в Южном Урале

Работа с ДНК древних животных крайне сложна. Такие образцы почти всегда фрагментированы и загрязнены следами других организмов, контактировавших с телом животного при жизни и после смерти.

"Когда мы исследуем ДНК скота в древних образцах, мы получаем сложную генетическую смесь загрязнений", — объясняет археолог из Университета Арканзаса Тейлор Гермес.

Именно в такой "смеси" исследователи обнаружили нечто неожиданное. В зубе одомашненной овцы возрастом около 4000 лет, найденной на археологическом памятнике Аркаим в Южном Урале, была выявлена ДНК Yersinia pestis. Это первый подтверждённый случай обнаружения чумной бактерии бронзового века у нечеловеческого животного.

Домашний скот как звено передачи

Выявленный штамм относится к линии позднего неолита — раннего бронзового века и генетически совпадает с тем, что ранее находили в человеческих останках, разбросанных по всей Евразии. Это указывает на потенциальную роль домашних животных в циркуляции инфекции.

Учёные предполагают, что овцы, пасущиеся в степях, могли контактировать с дикими резервуарами бактерии, не обязательно тяжело болея сами, но распространяя патоген между стадами и людьми. При этом полностью исключить обратный путь передачи — от человека к животным — пока невозможно.

"Дело было не только в перемещении людей. Наши чумные овцы дали нам прорыв", — говорит Гермес.

Экология болезни и открытые вопросы

Исследователи всё чаще рассматривают чуму бронзового века как результат сложного взаимодействия людей, домашнего скота и пока не установленного "природного резервуара". В качестве кандидатов называются степные грызуны или даже перелётные птицы, способные переносить бактерии на большие расстояния.

Поиск древних патогенов осложняется ещё и археологическими реалиями. Животных хоронили без особых ритуалов, их кости чаще разрушались, а большинство найденных остатков — это следы пищи, подвергшейся термической обработке, губительной для ДНК. Кроме того, люди обычно избегали есть явно больных животных, что смещает археологическую картину в сторону "здоровых" особей.

Контекст культуры и миграций

Аркаим связан с синташтинской культурой, известной развитым бронзовым оружием, ранней верховой ездой и активным расширением ареала. Именно в этот период пастбищное скотоводство и мобильность людей резко возросли, что могло способствовать контактам с дикими носителями инфекции и её дальнейшему распространению.

Авторы подчёркивают, что одного генома недостаточно для полной реконструкции экологии древней чумы. Однако находка в Аркаиме впервые показала, что домашние животные могли быть частью этой цепочки передачи — и тем самым приблизила науку к пониманию того, как смертельная болезнь смогла охватить континенты задолго до исторически известных пандемий.

Оптимизм и сон замедляют старение мозга на 8 лет — Daily Mail вчера в 18:07
Не деньги и не гены: главный секрет молодости мозга оказался проще, чем вы думали

Исследование Университета Флориды показывает, как сон, стресс, оптимизм и поддержка окружения связаны с показателями старения мозга на МРТ.

Читать полностью » В США реконструировали скелет гигантского крокодила длиной 9,5 метра — Nature Communications вчера в 14:59
Он пережил динозавров и океаны времени: в музее представили хищника, которого боялись миллионы лет

В музее США впервые показали полноразмерный скелет Deinosuchus — гигантского крокодила мелового периода, который мог охотиться даже на динозавров.

Читать полностью » Склонность к алкоголю связали с наследием неандертальцев — ученые Тартуского университета вчера в 13:50
Когда древний дым тянется в настоящее: неандертальские гены связали с вредными привычками

Ученые нашли связь между ДНК неандертальцев и вредными привычками современных людей. Генетическое наследие древнего человека может влиять и сегодня.

Читать полностью » Мировые профессионалы в детстве редко лидировали среди сверстников — Science вчера в 10:25
Звёзды в дневнике, потолок в жизни: скрытая ошибка детства ломает будущее талантов

Почему ранние успехи не гарантируют выдающееся будущее и как широкий опыт помогает талантам раскрыться — выводы масштабного обзора.

Читать полностью » ДНК женщины из Истборна показала её британское происхождение — Марш вчера в 6:37
Она не была первой: ДНК-анализ вернул женщине из Истборна её настоящую биографию

Новейший анализ ДНК опроверг давние версии о «первой чернокожей британке» и показал, кем на самом деле была женщина с Бичи-Хед.

Читать полностью » Генетически модифицированные свиные почки начали пересаживать пациентам — Guardian вчера в 4:14
Орган из другого мира внутри человека: медицина открывает дверь, которую боялись трогать

Генетически модифицированные свиные почки могут вскоре заменить человеческие при трансплантации — первые операции уже начались.

Читать полностью » Учёные обнаружили под Бермудскими островами слой пород толщиной до 20 км — Аctualno вчера в 2:59
Загадка Бермудского треугольника сместилась под землю: учёные обнаружили странный слой в глубине

Ученые выяснили, почему Бермудские острова не уходят под воду: устойчивость архипелага обеспечивается скрытой геологической структурой глубоко под океаническим дном.

Читать полностью » Африка вступила в фазу континентального разлома — The Indian Express 26.12.2025 в 21:02
Карта мира готовится к переписыванию: под Африкой найдено то, что когда-то рвало континенты

Африка переживает глубокие геологические изменения, которые со временем могут привести к расколу континента и формированию нового океанического бассейна.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Частые переключения селектора в пробках вредят автомату — автоэксперт
Туризм
Джирисан назвали первым национальным парком Южной Кореи — National Geographic
Красота и здоровье
Птичий грипп H5N1 вышел из-под контроля в дикой природе — вирусолог Хатчинсон
Красота и здоровье
Колбасы и сосиски увеличивают риск ишемической болезни — кардиолог Тарасова
Экономика
Продажи алкоголя перед Новым годом снизились на 16% — Контур.Маркет
Экономика
Власти Румынии не ожидают быстрого выхода из кризиса — министр Дарэу
Экономика
Товарооборот России и Белоруссии превысит 60 млрд долларов — посол Рогожник
Экономика
Венгерская MOL стала главным претендентом на долю NIS — профессор Лукич
