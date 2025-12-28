Смерть на копытах: домашние животные оказались разносчиками чумы за тысячи лет до пандемий

На протяжении тысячелетий чума оставалась одной из самых загадочных болезней древнего мира. Задолго до пандемий Средневековья она уже уносила жизни людей по всей Евразии, но пути её распространения оставались неясными. Теперь у учёных появилось первое прямое доказательство того, что переносчиком инфекции могли быть не только люди. Об этом сообщает журнал Cell.

Чума до блох и "Чёрной смерти"

Долгое время генетические следы чумы бронзового века находили исключительно в человеческих останках. При этом штамм Yersinia pestis того периода ещё не умел передаваться через блох — механизм, который позже сыграл ключевую роль в катастрофах Средневековья. Это ставило исследователей в тупик: как инфекция могла распространяться на тысячи километров между удалёнными поселениями.

Ответ начал вырисовываться в рамках масштабного проекта, посвящённого миграциям людей и домашних животных из Плодородного полумесяца через Евразию. Археологи анализировали древнюю ДНК, извлечённую из костей и зубов крупного рогатого скота, коз и овец бронзового века, надеясь восстановить картину взаимодействия человека, животных и болезней.

Неожиданная находка в Южном Урале

Работа с ДНК древних животных крайне сложна. Такие образцы почти всегда фрагментированы и загрязнены следами других организмов, контактировавших с телом животного при жизни и после смерти.

"Когда мы исследуем ДНК скота в древних образцах, мы получаем сложную генетическую смесь загрязнений", — объясняет археолог из Университета Арканзаса Тейлор Гермес.

Именно в такой "смеси" исследователи обнаружили нечто неожиданное. В зубе одомашненной овцы возрастом около 4000 лет, найденной на археологическом памятнике Аркаим в Южном Урале, была выявлена ДНК Yersinia pestis. Это первый подтверждённый случай обнаружения чумной бактерии бронзового века у нечеловеческого животного.

Домашний скот как звено передачи

Выявленный штамм относится к линии позднего неолита — раннего бронзового века и генетически совпадает с тем, что ранее находили в человеческих останках, разбросанных по всей Евразии. Это указывает на потенциальную роль домашних животных в циркуляции инфекции.

Учёные предполагают, что овцы, пасущиеся в степях, могли контактировать с дикими резервуарами бактерии, не обязательно тяжело болея сами, но распространяя патоген между стадами и людьми. При этом полностью исключить обратный путь передачи — от человека к животным — пока невозможно.

"Дело было не только в перемещении людей. Наши чумные овцы дали нам прорыв", — говорит Гермес.

Экология болезни и открытые вопросы

Исследователи всё чаще рассматривают чуму бронзового века как результат сложного взаимодействия людей, домашнего скота и пока не установленного "природного резервуара". В качестве кандидатов называются степные грызуны или даже перелётные птицы, способные переносить бактерии на большие расстояния.

Поиск древних патогенов осложняется ещё и археологическими реалиями. Животных хоронили без особых ритуалов, их кости чаще разрушались, а большинство найденных остатков — это следы пищи, подвергшейся термической обработке, губительной для ДНК. Кроме того, люди обычно избегали есть явно больных животных, что смещает археологическую картину в сторону "здоровых" особей.

Контекст культуры и миграций

Аркаим связан с синташтинской культурой, известной развитым бронзовым оружием, ранней верховой ездой и активным расширением ареала. Именно в этот период пастбищное скотоводство и мобильность людей резко возросли, что могло способствовать контактам с дикими носителями инфекции и её дальнейшему распространению.

Авторы подчёркивают, что одного генома недостаточно для полной реконструкции экологии древней чумы. Однако находка в Аркаиме впервые показала, что домашние животные могли быть частью этой цепочки передачи — и тем самым приблизила науку к пониманию того, как смертельная болезнь смогла охватить континенты задолго до исторически известных пандемий.