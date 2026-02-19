Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© сommons.wikimedia.org by אורי אלוני is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 16:55

Древняя Дорога паломников длиной 600 метров впервые приняла туристов — путь ведёт к Храмовой горе

В Иерусалиме впервые почти за две тысячи лет открыли для посетителей древнюю Дорогу паломников — улицу эпохи Второго храма, по которой, согласно христианской традиции, могли проходить Иисус и его современники.

Путь длиной почти полмили

Маршрут протяжённостью около 600 метров соединял бассейн Силоам с Храмовой горой и служил главной городской артерией в период Второго храма (516 год до н. э. — 70 год н. э.).

Построенная в I веке н. э. ступенчатая улица использовалась жителями, торговцами и паломниками, прибывавшими в Иерусалим со всего региона. После Великого восстания против Рима в 70 году н. э., завершившегося разрушением Храма, дорога была заброшена и со временем оказалась погребённой под слоями земли.

По данным комплекса "Город Давида", улица сохранилась в аутентичном виде: её не реконструировали и не перестраивали — посетители видят оригинальную каменную кладку.

Первый официальный проход

10 февраля состоялся первый официальный тур по маршруту, в котором участвовали президент Израиля Ицхак Герцог и филантроп Мириам Адельсон.

Сегодня попасть на Дорогу паломников можно через археологический парк "Город Давида". Экскурсия начинается со смотровой площадки на древний Иерусалим, проходит через подземный тоннель и завершается в археологическом парке Дэвидсона к югу от Храмовой горы. Продолжительность маршрута — около двух часов; он подходит для семей и организованных групп.

Значение для верующих

По словам представителей "Города Давида", маршрут имеет особое значение как для иудеев, так и для христиан.

Для еврейской традиции это часть истории Иерусалима времён Храма и паломнических праздников. Для христиан — возможность пройти по улице, существовавшей во времена земной жизни Иисуса.

"Прогулка от бассейна Силоам к Храмовой горе — глубоко значимый опыт", — отметил представитель археологического комплекса, подчеркнув редкость столь хорошо сохранившегося городского маршрута I века.

Археологическая редкость

Подобные древние дороги существуют и в других регионах, однако, как отмечают организаторы проекта, немногие из них обладают сопоставимой степенью сохранности и религиозно-историческим значением.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

