Чума Юстиниана получила лица: в Иордании нашли первую братскую могилу древней пандемии

Массовое захоронение, обнаруженное на территории современной Иордании, позволило по-новому взглянуть на первую задокументированную пандемию в истории человечества. Археологические и генетические данные подтверждают, что речь идёт о чуме Юстиниана — катастрофе, которая на протяжении двух столетий уносила жизни миллионов жителей Византийской империи. Новая находка впервые даёт прямые человеческие свидетельства этой трагедии. Об этом сообщает Naftemporiki со ссылкой на Journal of Archaeological Science.

Первая братская могила эпохи чумы

Международная команда учёных подтвердила, что захоронение в древнем городе Гераса, ныне Джераш, представляет собой единое массовое погребение, а не кладбище, расширявшееся со временем. Это делает находку первой известной братской могилой в Средиземноморье, напрямую связанной с чумой Юстиниана, которая длилась с 541 по 750 год нашей эры.

Гераса в тот период была крупным региональным центром торговли и передвижения людей. Именно такие города, по мнению исследователей, становились уязвимыми очагами распространения инфекции. Ранее эта же команда уже установила, что причиной пандемии была бактерия Yersinia pestis, но теперь фокус сместился на самих погибших.

Кто были жертвы пандемии

Анализ ДНК, извлечённой из зубов более чем 200 человек, показал, что похороненные принадлежали к разным возрастным и социальным группам. Среди них были мужчины и женщины, пожилые и подростки, люди в расцвете сил и молодёжь. Это указывает на то, что болезнь не щадила никого и поражала всё городское население без исключений.

Учёные пришли к выводу, что большинство погибших представляли собой мобильное сообщество — людей, связанных с торговлей, наёмной работой или службой. В обычных условиях такие группы редко задерживались на одном месте, но вспышка болезни буквально "заперла" их в городе.

"Люди двигаются. Они временные и уязвимые, и обычно рассеиваются. Здесь кризис сблизил их", — отметил ведущий автор исследования, доцент Университета Южной Флориды Рейс Цзян.

Пандемия как социальное явление

По словам исследователей, новая находка позволяет рассматривать чуму Юстиниана не только как биологическое, но и как социальное событие. Археологический контекст, в котором были обнаружены тела, помогает понять, как именно городское общество переживало кризис.

"Пандемии — это не только биологические события, но и социальные. Связывая биологические элементы тел с археологическим контекстом, мы можем увидеть, как болезнь поражала реальных людей в их социальном и экологическом окружении", — подчёркивает Цзян.

Ответ скептикам истории

Открытие также ставит точку в давних спорах о том, была ли чума Юстиниана реальной пандемией. Некоторые историки сомневались в её масштабах, указывая на отсутствие резкого демографического коллапса или экономического краха. Однако сочетание генетических данных, массового захоронения и идентифицированного возбудителя даёт прямые доказательства трагедии.

Исследователи отмечают, что болезнь могла уничтожать огромные группы людей, не вызывая немедленного краха институтов или социальных революций. Именно поэтому археологические свидетельства оказываются столь важными для понимания реального масштаба катастрофы.

Находка в Герасе открывает новую страницу в изучении древних пандемий и показывает, что даже спустя полторы тысячи лет их последствия можно проследить на уровне конкретных человеческих судеб.