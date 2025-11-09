Древние микронезийцы перевернули всё: они ловили океанских гигантов, когда цивилизация ещё спала

На крошечном коралловом острове Фаис в Микронезии археологи сделали открытие, которое буквально перевернуло представления о неолитических рыбаках южной части Тихого океана. Оказалось, что древние обитатели острова, жившие здесь около 1800 лет назад, охотились не на мелкую прибрежную рыбу, а на стремительных хищников открытого океана — тунцов и акул. Это свидетельствует о том, что уже в ту эпоху люди обладали знаниями и навыками, позволяющими им осваивать глубоководные экосистемы.

Морская охота в каменном веке

Долгое время считалось, что древние жители Микронезии добывали рыбу в основном у берегов, используя примитивные снасти. Однако новое исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science, показало обратное. Раскопки на острове Фаис выявили множество останков крупных морских животных — акул, тунцов и других представителей семейства скумбриевых. Эти находки изменили представление о том, как выглядела жизнь охотников-собирателей Тихого океана.

Проблема заключалась в том, что идентифицировать виды по остаткам было почти невозможно: кости рыб плохо сохраняются, а скелеты акул состоят из хрящей, которые не окаменевают. Чтобы разобраться, какие именно виды древние микронезийцы приносили на берег, исследователи применили передовую методику — зооархеологию масс-спектрометрией (ZooMS). Этот метод позволяет по коллагену определить видовую принадлежность останков, даже если от них сохранились лишь мельчайшие фрагменты.

Кто стал добычей древних рыбаков

Результаты анализа оказались впечатляющими. Из 77 исследованных образцов скумбриевых 75 принадлежали полосатым тунцам, а остальные — желтопёрым тунцам и ваху. Среди 54 акульих останков 20 были шёлковыми акулами, 11 — галапагосскими, а часть — предположительно белопёрыми. Найдены также две белопёрые акулы, а некоторые образцы до сих пор остаются неопределёнными.

Такое разнообразие говорит о том, что древние жители острова не ограничивались прибрежными ловушками, а активно выходили в открытое море, добывая добычу в разных экосистемах — от коралловых рифов до глубинных вод. Это требует не только развитых навыков навигации, но и знания поведения морских животных.

"Широкое разнообразие видов свидетельствует о сложности рыболовных стратегий, направленных на хищников высшего и среднего уровня, а также на стайную рыбу", — отмечают авторы исследования.

Как могли ловить акул и тунцов

Хотя на месте раскопок не найдено ни крючков, ни сетей, исследователи предполагают, что древние рыбаки использовали методы, схожие с теми, что применяются и сегодня в Микронезии. Современные жители островов нередко ловят акул, опутывая их кокосовыми шнурами на поверхности воды, а тунцов добывают троллингом с приманками. Поскольку для поимки тунца или акулы требуется крепкая снасть и хорошее управление каноэ, можно предположить, что эти древние охотники обладали высоким уровнем морской культуры и технических умений.

Жёлтопёрый тунец встречается в открытых водах, тогда как галапагосские акулы предпочитают рифы, а шёлковые акулы нередко следуют за стаями полосатых тунцов. Всё это говорит о продуманной стратегии: рыбаки, вероятно, знали миграционные маршруты и сезонные особенности поведения морских хищников.

Что рассказывает это открытие

Исследование на Фаисе показало, что уже в неолите люди имели доступ к технологиям и знаниям, позволявшим им охотиться на быстро двигающихся океанских хищников. Это открытие важно не только для археологии, но и для понимания эволюции морской культуры — от простых прибрежных ловушек до глубоководного промысла.

Кроме того, находки помогают восстановить древние продовольственные цепи и экологические связи. Потребление тунца и акулы говорит о том, что люди играли заметную роль в экосистемах даже в столь ранний период, задолго до появления современных рыболовных флотилий.

Интересные факты

Метод ZooMS позволяет определять вид животных по микрочастицам белка коллагена — своего рода "молекулярному отпечатку". Полосатый тунец — один из самых быстрых пловцов в океане, способный развивать скорость до 70 км/ч. Шёлковые акулы часто следуют за стаями тунца, поэтому их присутствие в находках логично: рыбаки, поймав тунца, могли сталкиваться и с этими хищниками.

Мифы и правда

Миф: древние люди ловили только прибрежную рыбу.

Правда: новые данные показывают, что они осваивали открытые воды и охотились на крупных хищников.

Миф: у древних не было инструментов для ловли крупных рыб.

Правда: использование прочных органических материалов, таких как кокосовые волокна, делало возможной поимку даже акул.

Миф: крупные морские виды появились в рационе человека только в эпоху железа.

Правда: это происходило уже за тысячу лет до неё, в неолите.

Значение для науки

Открытие на Фаисе доказывает, что морские технологии и стратегическое мышление развивались гораздо раньше, чем считалось. Древние микронезийцы не просто выживали — они активно использовали океан как источник пищи и знаний. Это ещё раз подчёркивает: человеческая изобретательность и адаптация к морской среде начались задолго до появления цивилизаций, которые мы привыкли считать "морскими державами".