Археологические раскопки
Археологические раскопки
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:21

Загадочные металлические кодексы: подделка или сенсация, которая перевернёт историю

Найденные кодексы имеют неоднородную структуру и свойства старинного свинца — Уэбб

Небольшая коллекция иорданских свинцовых кодексов уже много лет остаётся в центре внимания учёных и любителей древностей. Эти металлические книги долгое время считались возможной сенсацией, но вокруг них всегда ходило немало сомнений. Новое исследование с применением ионных пучков добавило фактов, но окончательного ответа так и не принесло — зато помогло взглянуть на спорный артефакт под иным углом.

Что известно о загадочных кодексах

История началась в 2011 году, когда на публике впервые появились сообщения о примерно семидесяти металлических "книгах", обнаруженных в пещере на территории Иордании. Свинцовые пластины в кольцевом переплёте были украшены символами, напоминающими древнееврейские надписи, а также изображениями с религиозным подтекстом. Многие энтузиасты сразу заявили, что эти артефакты могут быть едва ли не древнее письменных посланий апостола Павла.

Однако археологи и эпиграфисты быстро указали на ряд несостыковок: от странной смеси стилей до сомнительных копий древних изображений. Некоторые символы и буквы выглядели как компиляция из разных эпох, а исследователи указывали, что подобные "артефакты" в большом количестве продаются на местных рынках.

Научный анализ и его результаты

Исследование, выполненное университетами Суррея, Глазго и рядом европейских лабораторий, впервые применило к образцам целый набор технологически сложных методов. Учёные изучили микроэлементный состав пластин, провели анализ изотопов свинца, проверили структуру альфа-частиц и содержание радиогенного гелия. Цель была проста: понять, насколько древним может быть металл.

Оказалось, что структура образцов крайне неоднородна. Внешние поверхности содержат значительное количество загрязнений, что осложняет датировку. А вот внутренние пластины оказались чище — на них приборы "увидели" возраст как минимум около двухсот лет, а возможно и значительно больше. Но этих данных всё равно недостаточно, чтобы поставить точку в вопросе подлинности.

"Я изучаю эти материалы с 2011 года, и по мере того, как наши аналитические методы становятся всё более совершенными, картина становится всё более точной", — заявил директор Центра ионных пучков Роджер Уэбб.

Исследование подчёркивает: часть деталей действительно выглядит современной, но другая часть демонстрирует свойства старинного свинца, происхождение которого пока невозможно объяснить в рамках известных технологий.

Сравнение подходов к анализу

Метод Что показывает Ограничения
Микроэлементный анализ Структуру и состав металла Сильно зависит от загрязнений
Изотопы свинца Источник руды Не даёт точной даты
Альфа-анализ Повреждения в решётке металла Требует хорошо сохранившихся образцов
Радиогенный гелий Оценку минимального возраста Высокий разброс значений

Как изучают подобные находки: пошаговый подход

  1. Отделяют фрагменты с разным уровнем загрязнений.

  2. Сравнивают состав с известными образцами древнего и современного свинца.

  3. Проводят серию перекрёстных тестов, чтобы исключить случайные искажения.

  4. Анализируют контекст находки — место, историю появления, документы.

  5. Формируют независимые экспертные заключения, чтобы исключить предвзятость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать только один метод датировки.
    → Последствие: риск ложных выводов.
    → Альтернатива: комбинированные исследования в нескольких лабораториях.
  • Ошибка: оценивать подлинность только по стилю надписей.
    → Последствие: субъективность и зависимость от компетенции эксперта.
    → Альтернатива: сопоставление с физико-химическими данными.
  • Ошибка: доверять искусственно состаренным предметам.
    → Последствие: затраты на подделки.
    → Альтернатива: обращаться в сертифицированные центры анализа материалов.

А что если кодексы всё же древние?

Тогда они могли бы стать одной из самых необычных находок ближневосточной археологии. Металлические книги встречаются крайне редко, а их содержание могло бы сообщить новые сведения о региональных религиозных практиках.

Плюсы и минусы изучения кодексов

Плюсы Минусы
Возможность открытия уникальных текстов Невозможность точной датировки
Применение передовых технологий анализа Высокий уровень загрязнений
Рост интереса к культурному наследию Споры среди специалистов

FAQ

Как выбрать лабораторию для анализа металла?
Лучше обращаться в университетские или государственные центры с сертифицированными установками ионной диагностики.

Сколько стоит подобная экспертиза?
Цена зависит от набора методов: от базовых спектральных тестов до сложных изотопных анализов.

Что лучше — визуальная экспертиза или физико-химическая?
Надёжнее сочетать оба подхода, особенно при анализе редких артефактов.

Мифы и правда

Миф: достаточно посмотреть на форму букв, чтобы узнать возраст предмета.
Правда: эпиграфика — лишь один из инструментов, она часто ошибается без лабораторных измерений.

Миф: старый металл легко подделать.
Правда: имитация древних примесей и изотопов чрезвычайно сложна.

Миф: если объект найден в пещере, он обязательно древний.
Правда: происхождение всегда нужно подтверждать исследованиями.

Интересные факты

  • Свинец стареет иначе, чем дерево или керамика — его трудно датировать прямыми методами.
  • Металлические книги встречались в античности, но крайне редко.
  • Ионные пучки активно используют не только физики, но и специалисты по реставрации.

Исторический контекст

  1. 2011 год — первые новости о находке.

  2. 2012 год — опубликованы критические эпиграфические исследования.

  3. 2020-е годы — новые физические методы возвращают интерес к теме.

Вопрос о подлинности иорданских кодексов остаётся открытым. Но современные исследования показали: тема сложнее, чем казалось изначально, и прогресс аналитических технологий может однажды принести ясность.

