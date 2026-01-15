Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Древние реки на Марсе
Древние реки на Марсе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 17:55

Загадка марсианской воды решена: кратеры превращались в гигантские переполненные ванны

Древние реки Марса охватывали более 100 тысяч квадратных километров — Astronomy

Сегодня Марс выглядит холодной и безжизненной пустыней, но геологические следы рассказывают совсем другую историю. Миллиарды лет назад по поверхности Красной планеты текли мощные реки, формируя сложные водные системы. Новое исследование показывает, что эти потоки могли играть куда более важную роль, чем считалось ранее. Об этом сообщает журнал Astronomy.

Марс без тектоники, но с реками

На Земле развитие рек напрямую связано с тектоникой плит, которая формирует горы, равнины и уклоны для движения воды. Именно подвижная кора задает направление речным системам и постоянно обновляет рельеф. На Марсе такой тектонической активности никогда не существовало, что долгое время оставалось загадкой для ученых, изучающих следы древней воды.

Несмотря на это, поверхность планеты покрыта разветвленными долинами и каньонами, указывающими на масштабное движение воды. Новое исследование показывает, что древние марсианские реки охватывали более 100 тысяч квадратных километров. Эти потоки переносили осадочные породы на огромные расстояния и могли концентрировать органические вещества в отдельных регионах, делая их особенно интересными для поиска следов жизни, подобно тому как это предполагается для районов, где ранее существовали озёра на Марсе.

Геологические "артерии" древнего Марса

Команда под руководством Абдаллы С. Заки выявила 16 крупных дренажных систем, сформировавшихся более 3,7 миллиарда лет назад, в ранний период истории планеты. Площадь некоторых из них сопоставима с территорией Южной Кореи или Исландии. По оценкам ученых, именно эти системы переработали и перенесли около 42% всех древних речных отложений Марса.

"Мы уже знали, что на Марсе существовали сети долин, питавшие озера, и что некоторые из этих озер переполнялись и прорезали большие каньоны во время прорывов рек", — сказал Абдалла Заки, выдающийся научный сотрудник Техасского университета в Остине.

Исследователи подчеркивают, что почти половина длины всех известных каньонов-источников связана именно с этими 16 системами, что делает их ключевым элементом древней гидрологии планеты.

Как вода двигалась без геологического "двигателя"

В отличие от Земли, где рельеф формируется за счет движения мантии и плит, на Марсе важную роль сыграли ударные кратеры. В период, когда климат был более влажным, кратеры наполнялись водой и превращались в замкнутые озера. Со временем вода переливалась через их края, прорывая каньоны и соединяя отдельные бассейны в протяженные цепочки рек.

"Марс, однако, не имеет тектоники плит, но на нем все еще сохранились убедительные свидетельства древних долин и речных отложений", — сказал Заки.

Такие каскадные переливы создавали устойчивые водные пути, по которым осадки и, возможно, биологический материал переносились в глубокие и спокойные бассейны. На Земле именно подобные среды считаются благоприятными для сохранения следов древней жизни, а на Марсе аналогичную роль могли играть и подповерхностные области, включая марсианские пещеры.

"Наличие жидкой воды, безусловно, позволяет предположить, что жизнь могла существовать на поверхности", — сказал Брюс Якоски, почетный профессор Университета Колорадо в Боулдере и главный исследователь миссии MAVEN.

Исследование показывает, что активные речные системы могут формироваться даже без тектоники плит. Это меняет представления не только о прошлом Марса, но и о потенциальной обитаемости других планет, где геологические условия отличаются от земных.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Повышение температуры может ускорить таяние антарктических льдов — Молли О. Паттерсон вчера в 13:21
Геологические архивы как ключ к климату: что скрывают морские отложения о таянии ледников

Исследования донных отложений в Антарктиде показывают, как даже небольшие изменения температуры могут существенно повлиять на таяние ледников и повышение уровня моря. Эти данные важны для точных климатических прогнозов.

Читать полностью » Река Финке течёт по своему руслу уже 300–400 млн лет — Journal of Geography вчера в 10:36
Она текла, когда не было динозавров: древняя река дожила до наших дней вопреки всему

Река Финке в Австралии начала течь сотни миллионов лет назад и пережила формирование гор и смену эпох. Почему она не исчезла и что делает её уникальной.

Читать полностью » Китай подал заявку на запуск до 200 тысяч спутников на орбиту — SCMP вчера в 6:38
Орбита трещит по швам: масштабная спутниковая заявка Китая встревожила рынок связи

Китай подал заявку на запуск до 200 тысяч спутников, бросая вызов Starlink и усиливая глобальную борьбу за контроль над низкой околоземной орбитой.

Читать полностью » Транспорт меняет электрическое поле у поверхности земли — PNAS вчера в 5:56
Электричество мегаполиса затихает в выходные: неожиданная связь между транспортом и атмосферой

Учёные в Израиле выяснили, что трафик меняет электрическое поле городской атмосферы: пики совпадают с загрязнением, а в выходные эффект ослабевает.

Читать полностью » Археологи нашли забытый город в Перу, скрытый под песками пустыни — Earth вчера в 1:21
Никаких войн, но вот решение: как древний город выжил в условиях климата, меняющегося на глазах

Перу обнаружен древний город Пеньико, который скрывался под песком более трёх тысяч лет. Раскопки показывают, как цивилизации адаптировались к климатическим изменениям.

Читать полностью » Чрезмерный вылов рифовых рыб сократил доступную пищу — PNAS 13.01.2026 в 20:10
Не нефть и не зерно: забытый ресурс океана может накормить миллионы и изменить карту голода

Восстановление рифовых рыб может дать миллионы порций пищи в год и помочь странам, где нехватка продовольствия сочетается с уязвимостью морских экосистем.

Читать полностью » Древние костяные наконечники в Аргентине делали по стандарту — Медина 13.01.2026 в 16:17
Семейный бизнес каменного века: как в Аргентине ремесло изготовления стрел стало делом рода

Археологи выяснили, что костяные наконечники стрел из доисторической Аргентины делали по общим стандартам и передавали технологию в семьях.

Читать полностью » Нейтронная активность на Чернобыльской АЭС не связана с аварией — исследование 13.01.2026 в 12:20
Саркофаг снова привлек внимание — и вот, что скрывает увеличение нейтронной активности

Чернобыль снова оказался в центре внимания после необычного роста нейтронной активности, однако исследование показало, что изменения связаны с перераспределением влаги и не угрожают безопасности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Брокколи повышает чувство сытости и подходит для выращивания дома — диетологи
Еда
Миндальная паста помогает дольше сохранять сытость — Correio Braziliense
Авто и мото
Подъем дворников на ночь растягивает прижимные пружины — руководитель СТО
Питомцы
Рыбки опускаются на дно аквариума из-за осмотического шока — аквариумисты
Авто и мото
Владельцы автомобилей оценили бренды по удовлетворенности — исследователи
Питомцы
Аммиак в бытовой химии раздражает дыхание кошек и собак — ветеринары
Питомцы
Зуд дёсен при смене зубов запускает потребность щенка грызть — ветврач Дмитриев
Красота и здоровье
Плавающую длину меняют укладкой за счёт объёма у корней и концов — Дарсакли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet