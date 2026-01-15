Загадка марсианской воды решена: кратеры превращались в гигантские переполненные ванны

Сегодня Марс выглядит холодной и безжизненной пустыней, но геологические следы рассказывают совсем другую историю. Миллиарды лет назад по поверхности Красной планеты текли мощные реки, формируя сложные водные системы. Новое исследование показывает, что эти потоки могли играть куда более важную роль, чем считалось ранее. Об этом сообщает журнал Astronomy.

Марс без тектоники, но с реками

На Земле развитие рек напрямую связано с тектоникой плит, которая формирует горы, равнины и уклоны для движения воды. Именно подвижная кора задает направление речным системам и постоянно обновляет рельеф. На Марсе такой тектонической активности никогда не существовало, что долгое время оставалось загадкой для ученых, изучающих следы древней воды.

Несмотря на это, поверхность планеты покрыта разветвленными долинами и каньонами, указывающими на масштабное движение воды. Новое исследование показывает, что древние марсианские реки охватывали более 100 тысяч квадратных километров. Эти потоки переносили осадочные породы на огромные расстояния и могли концентрировать органические вещества в отдельных регионах, делая их особенно интересными для поиска следов жизни, подобно тому как это предполагается для районов, где ранее существовали озёра на Марсе.

Геологические "артерии" древнего Марса

Команда под руководством Абдаллы С. Заки выявила 16 крупных дренажных систем, сформировавшихся более 3,7 миллиарда лет назад, в ранний период истории планеты. Площадь некоторых из них сопоставима с территорией Южной Кореи или Исландии. По оценкам ученых, именно эти системы переработали и перенесли около 42% всех древних речных отложений Марса.

"Мы уже знали, что на Марсе существовали сети долин, питавшие озера, и что некоторые из этих озер переполнялись и прорезали большие каньоны во время прорывов рек", — сказал Абдалла Заки, выдающийся научный сотрудник Техасского университета в Остине.

Исследователи подчеркивают, что почти половина длины всех известных каньонов-источников связана именно с этими 16 системами, что делает их ключевым элементом древней гидрологии планеты.

Как вода двигалась без геологического "двигателя"

В отличие от Земли, где рельеф формируется за счет движения мантии и плит, на Марсе важную роль сыграли ударные кратеры. В период, когда климат был более влажным, кратеры наполнялись водой и превращались в замкнутые озера. Со временем вода переливалась через их края, прорывая каньоны и соединяя отдельные бассейны в протяженные цепочки рек.

"Марс, однако, не имеет тектоники плит, но на нем все еще сохранились убедительные свидетельства древних долин и речных отложений", — сказал Заки.

Такие каскадные переливы создавали устойчивые водные пути, по которым осадки и, возможно, биологический материал переносились в глубокие и спокойные бассейны. На Земле именно подобные среды считаются благоприятными для сохранения следов древней жизни, а на Марсе аналогичную роль могли играть и подповерхностные области, включая марсианские пещеры.

"Наличие жидкой воды, безусловно, позволяет предположить, что жизнь могла существовать на поверхности", — сказал Брюс Якоски, почетный профессор Университета Колорадо в Боулдере и главный исследователь миссии MAVEN.

Исследование показывает, что активные речные системы могут формироваться даже без тектоники плит. Это меняет представления не только о прошлом Марса, но и о потенциальной обитаемости других планет, где геологические условия отличаются от земных.