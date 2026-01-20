Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency
Красная планета скрывала синее прошлое: под песками Марса нашли очертания морского берега

Учёные нашли на Марсе структуры речных дельт под дюнами — Бернский университет

Марс давно кажется безжизненной пустыней, но иногда прошлое планеты проступает в деталях рельефа. На новых снимках исследователи увидели формы, которые слишком похожи на земные речные устья, чтобы быть случайностью. Эти следы помогают точнее представить, где проходила древняя береговая линия и насколько обширной могла быть вода на Красной планете. Об этом сообщает Keystone-SDA.

Дельты под песком и "устья" на снимках зондов

Международная команда под руководством Бернского университета проанализировала изображения марсианских зондов и нашла геологические структуры, напоминающие речные дельты. Такие образования на Земле обычно возникают там, где река впадает в море или океан: поток замедляется, осадки откладываются, и формируется характерная "веерообразная" форма. На Марсе сегодня многие древние участки закрыты дюнами и переработаны ветром, но общие контуры, по оценке авторов, остаются узнаваемыми.

"Структуры, которые нам удалось определить на снимках, явно представляют собой устье реки в океане", — сказал руководитель исследования Фриц Шлюнеггер.

Важный аргумент команды связан с тем, что обнаруженные дельта-структуры имеют примерно одинаковую высоту. Если несколько независимых "устьев" оказываются на близких отметках, это похоже на след стабильного уровня воды, а не на разрозненные эпизоды затопления.

Как восстановили уровень моря и масштаб древнего океана

Сопоставив высоты найденных структур, исследователи смогли приблизительно восстановить уровень моря и очертания береговой линии того времени. По их выводам, океан был как минимум сопоставим по размерам с Арктическим океаном на Земле и занимал значительную часть северного полушария Марса. Идея северного марсианского океана обсуждается уже давно: о ней говорили и по общим особенностям рельефа, и по отдельным следам древних потоков. Однако прежние версии часто опирались на менее точные данные или косвенные признаки, тогда как новая реконструкция, по словам авторов, основана на более "явных" свидетельствах.

Отдельно подчёркивается возраст предполагаемого максимального уровня воды — около трёх миллиардов лет назад. Это важно для понимания того, как быстро Марс переходил от более влажного прошлого к современному сухому состоянию и какие механизмы могли "убрать" большую часть воды — в лёд, в породы или в разреженную атмосферу.

Почему находка важна для вопроса о жизни на Марсе

Для астробиологии вода — один из ключевых факторов: устойчивые водоёмы повышают шансы на долгоживущие химические процессы и потенциально обитаемые ниши. Поэтому новые данные усиливают аргументы в пользу того, что в далёком прошлом на Марсе могли существовать условия, более похожие на земные. При этом речь не о доказательстве жизни, а о подтверждении того, что среда могла быть для неё пригоднее, чем сейчас.

"Мы знаем Марс как сухую, красную планету. Однако наши результаты показывают, что в прошлом это была синяя планета", — говорит Игнатиус Аргадестья, первый автор исследования, согласно университету.

