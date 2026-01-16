Марс оказался пугающе похож на Землю — следы океана размером с Арктику напугали масштабом

Долгое время Марс воспринимался как холодная и безжизненная пустыня, лишённая воды и шансов на сложную геологическую историю. Однако новые данные заставляют взглянуть на Красную планету иначе и допускают, что её прошлое было куда более "земным". Учёные обнаружили формы рельефа, которые слишком хорошо знакомы геологам по нашей планете. Об этом сообщает научное издание npj Space Exploration.

Следы воды, которые сложно игнорировать

Интерес к марсианской воде появился не вчера и напрямую связан с поисками условий, пригодных для жизни. Ранее исследователи уже находили высохшие русла и намёки на древние водоёмы, а масштабные древние реки Марса указывали на активный водный цикл в прошлом планеты. Однако эти данные долго оставались разрозненными и не складывались в единую картину.

Новое исследование предлагает более целостный взгляд. Учёные зафиксировали структуры, которые формируются только при длительном контакте суши с крупным и стабильным водоёмом. Речь идёт о дельтообразных отложениях, возникающих там, где реки впадают в море или океан. Подобные формы невозможно объяснить кратковременными паводками или эпизодическим таянием льда.

"Структуры, которые мы смогли идентифицировать на снимках, явно представляют собой устье реки, впадающей в океан", — сказал профессор Фриц Шлунеггер из Бернского университета.

Где именно находился древний океан

Картографирование велось в юго-восточной части Копратского каньона — ответвления гигантской системы Долины Маринер. Здесь были выявлены отложения с обрывистыми фронтами, характерные для веерных дельт на Земле. Их форма и расположение указывают на стабильный уровень воды и длительное существование водоёма.

Работой руководил аспирант Игнатиус Аргадестья, получивший швейцарскую государственную стипендию за научные достижения. Он отметил, что сходство марсианских ландшафтов с земными оказалось поразительно точным. Горы, долины и осадочные структуры напоминали хорошо изученные геологические формы нашей планеты.

Для анализа использовались данные камеры CaSSIS на борту ExoMars Европейского космического агентства, а также материалы миссий Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter. Высокое разрешение снимков позволило рассмотреть детали, которые ранее были недоступны, включая очертания древних береговых линий.

Море размером с Арктику

По оценкам исследователей, древний марсианский океан занимал территорию, сопоставимую с Северным Ледовитым океаном Земли, и покрывал значительную часть северного полушария. Это хорошо согласуется с более ранними находками, включая доказательства существования озёр на Марсе, но теперь гипотеза подкреплена конкретными геоморфологическими наблюдениями, а не только моделями.

"Предыдущие заявления были основаны на менее точных данных. Наша реконструкция уровня моря основана на явных доказательствах существования такой береговой линии", — сказал Шлунеггер.

Несмотря на миллиарды лет ветровой эрозии, дельтовые структуры сохранили свои очертания. Под слоями песчаных дюн всё ещё читаются формы древних устьев рек, что говорит о масштабах и устойчивости марсианской водной системы.

В дальнейшем команда планирует изучить минеральный состав пород в этих районах. Это позволит точнее восстановить условия окружающей среды и понять, насколько Марс в прошлом мог быть пригоден для жизни. Новые данные постепенно превращают Красную планету из абстрактной пустыни в мир со сложной и насыщенной историей.