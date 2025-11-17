Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Археолог в Фанагории
Археолог в Фанагории
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:26

Забытый браслет из гробницы: как древняя техника литья перевернула представление о бронзовом веке

Браслет из Эль-Аргара показывает использование литья по восковой модели — археолог Бутуай

Серебряный браслет из погребения культуры Эль-Аргар долгое время оставался просто красивым артефактом, найденным ещё в XIX веке. Однако современные методы анализа показали: он скрывает доказательство неожиданно высоких технологических навыков древних мастеров. Исследование, опубликованное в Oxford Journal of Archaeology археологом Линдой Бутуай из Королевского университета Белфаста, раскрывает первую для Западной Европы эпохи ранней бронзы демонстрацию литья по выплавляемым моделям — техники, которую считали появившейся здесь значительно позже.

Почему браслет стал археологической сенсацией

Находка была сделана ещё в 1884 году в Альмерии, на юго-востоке Пиренейского полуострова, в некрополе Эль-Аргар. Это одно из ключевых мест, по которым исследователи судят о сложной и, по мнению многих, стратифицированной структуре этого общества. На территории культуры найдено более 700 серебряных изделий — редкость для Европы бронзового века, ведь на большей части континента серебро тогда встречалось чрезвычайно редко.

Браслет из гробницы 292, где была захоронена женщина примерно 20-30 лет, привлёк внимание необычной формой и богатством украшений. В могиле нашли восемь серебряных предметов, что указывает на высокое социальное положение умершей. Уже братья Сирет в 1890 году называли украшение уникальным, но не могли объяснить его происхождение.

Как определили технику изготовления

Линда Бутуай исследовала браслет с помощью цифрового микроскопа высокой точности. На поверхности украшения сохранились следы, характерные только для литья по выплавляемым восковым моделям. Метод предполагает:

  • создание восковой модели будущего изделия;
  • нанесение слоёв глины и формирование оболочки;
  • нагрев, при котором воск вытекает;
  • заливку расплавленного металла в пустую форму;
  • разрушение оболочки после охлаждения.

На внутренней поверхности браслета исследователь обнаружила следы сглаживания, а внешние канавки оказались выполнены не резьбой по металлу, а нанесены по мягкому воску. Другие детали — дефекты литья, неровные удаления литников и вентиляционных каналов, а также отпечаток пальца — полностью подтверждают использование этой техники.

Что это меняет в истории металлургии

До недавнего времени считалось, что аргарийские мастера работали достаточно просто: лили металл в формы или ковали серебряную проволоку. Сложные украшения встречались редко, а доказательств развитых технологий не было. Поэтому обнаружение браслета, созданного методом утраченной восковой формы, стало фундаментальным открытием.

Во-первых, это показывает, что на юго-востоке Иберии уже в раннем бронзовом веке существовали металлургические эксперименты, требовавшие немалого опыта.
Во-вторых, техника, использованная в Аргаре, напоминает методы позднего бронзового века, характерные для изделий типа Вильена-Эштремос. Возможно, аргарийский браслет — ранний прототип более поздней и престижной золотой традиции.

Сравнение: технологии Эль-Аргара и Европы бронзового века

Критерий Эль-Аргар Европа бронзового века
Материал Частое использование серебра Редкие серебряные изделия
Техника Литьё по выплавляемым моделям (ранний пример) Почти отсутствует в ранней бронзе
Типы украшений Диадемы, кольца, сложные браслеты Более простые изделия
Контекст Элитные погребения Разнородные находки

Советы шаг за шагом: как изучать древние металлические артефакты

  1. Подготовить высококачественные цифровые микроскопы для анализа микроследов.

  2. Проверить возможные оттиски, неровности, дефекты — они часто указывают на технику изготовления.

  3. Использовать спектроскопию для определения состава металла.

  4. Сравнивать артефакт с типологиями других регионов.

  5. Моделировать технологический процесс (например, создавать восковые копии) для подтверждения гипотез.

  6. Оценивать контекст находки: погребение, социальный статус, сопутствующие предметы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать технологию простой только по внешнему виду изделия.
    Последствие: неверная оценка уровня развития общества.
    Альтернатива: проводить микроскопический анализ и изучать следы производства.

  2. Ошибка: интерпретировать редкую технику как импортную.
    Последствие: отклонение от реального культурного контекста.
    Альтернатива: сопоставлять артефакт с местной металлургической традицией.

  3. Ошибка: игнорировать дефекты изделия.
    Последствие: упускание информации о квалификации мастера.
    Альтернатива: анализировать дефекты как часть производственного процесса.

А что если…

Если бы аргарийские мастера активно экспериментировали с восковой техникой, возможно, именно в этом регионе зародилась высококачественная ювелирная традиция позднего бронзового века. Это может изменить понимание межрегиональных контактов: не импорт, а собственная технологическая эволюция.

Плюсы и минусы техники литья по воску в древности

Плюсы Минусы
Позволяет создавать сложные формы Требует большого опыта
Даёт высокое качество деталей Высокий риск дефектов
Подходит для элитных украшений Не всегда доступна для массового производства
Возможность уникального дизайна Ошибки мастера трудно исправить

FAQ

Почему серебро так важно для исследования Эль-Аргара?
Потому что эта культура использовала серебро чаще, чем другие общества Европы того времени, что говорит о развитой металлургии и социальном неравенстве.

Можно ли точно определить происхождение браслета?
Да: преобладание серебра в регионе и техника обработки убедительно указывают на местное производство.

Как оценивается социальный статус по погребению?
По количеству и качеству предметов — особенно серебряных изделий, которые считались символами власти.

Мифы и правда

Миф: техника восковой модели была известна только в развитых цивилизациях Востока.
Правда: находка в Эль-Аргаре показывает её использование в западной Европе значительно раньше, чем предполагалось.

Миф: простые украшения говорят о низком уровне ремесла.
Правда: даже грубые изделия могут быть результатом сложного процесса, выполненного неопытным мастером.

Миф: элитные предметы всегда делали одни и те же специалисты.
Правда: браслет показывает сочетание передовой техники и небрежного исполнения.

Три интересных факта

  • В гробнице, где найден браслет, отсутствовали некоторые элитные предметы, но серебра оказалось достаточно, чтобы считать захоронение статусным.
  • Отпечаток пальца — редчайшая находка, позволяющая увидеть "след руки" древнего мастера.
  • Следы воска на инструментах из Фуэнте-Аламо говорят о развитой работе с материалами, необходимыми для ювелирного дела.

Исторический контекст

Культура Эль-Аргар существовала между 2200 и 1550 гг. до н. э.

Её отличали богатые погребения и развитая металлургия.

Серебро в Европе бронзового века было чрезвычайно редким.

Открытие литья по воску меняет представление о технологиях региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование показало, что шимпанзе пересматривают решения, как маленькие дети — Эмилио Мармоль сегодня в 11:27
Шимпанзе ломают стереотипы: их способность к логике меняет всё, что мы знали о разуме

Шимпанзе оказались способны менять мнение так же рационально, как дети четырёх лет. Новое исследование ставит под вопрос уникальность человеческого мышления.

Читать полностью » РНК шерстистого мамонта раскрывает данные о стрессе и размножении — палеогенетик Эмилио Мармоль сегодня в 10:27
Живая РНК мамонта вернулась из мёртвых: молекулы, которые могут переписать историю жизни на Земле

Учёные впервые секвенировали РНК мамонта. Открытие меняет понимание древней биологии и открывает путь к изучению активности генов вымерших видов.

Читать полностью » Кратер Цзиньлинь признан крупнейшим голоценовым объектом — геолог Алексей Дробыш сегодня в 9:05
Земля скрывает космическую рану: гигантский кратер в Китае открыл давно забытую угрозу

Новый ударный кратер в Китае оказался одним из самых больших и молодых в голоцене. Он меняет представления о масштабах падений небесных тел на Землю.

Читать полностью » Суперраспознавание лиц связано с врождённым стилем внимания — психолог Маргарита Полянская сегодня в 8:05
Зрительная система сломала ожидания: простое движение глаз объяснило феномен памяти, похожий на суперсилу

Учёные выяснили, как супер-распознаватели запоминают лица без усилий. Их способность основана на врождённых особенностях зрения — и научиться ей невозможно.

Читать полностью » Коррекция возбуждающих сигналов снизила тревожность у животных — нейробиолог Хуан Лерма сегодня в 7:05
В мозге нашли скрытый узел страха: нейроны, которые включают тревогу сами по себе

Учёные выявили нейронную популяцию, дисбаланс которой вызывает тревожность и нарушения поведения, и нашли способ обратить эти изменения — по крайней мере у мышей.

Читать полностью » Отступление ледника Хектория достигло восьми километров за два месяца — гляциолог Адриан Лакман сегодня в 6:05
Антарктида содрогнулась: ледник исчез за два месяца, словно кто-то выдернул опору из-под континента

Ледник Хектория в Антарктике потерял половину массы всего за два месяца. Такой темп разрушения тревожит учёных и может стать предвестником глобальных изменений.

Читать полностью » Измерение диполя радиогалактик показало ускорение движения Солнца — Лукас Бёме сегодня в 5:05
Космическая ткань дала трещину: радиогалактики раскрыли скрытое ускорение Солнечной системы

Новое исследование показало, что Солнечная система движется в несколько раз быстрее, чем предсказывает Стандартная модель космологии. Это открытие может изменить понимание структуры Вселенной.

Читать полностью » Волны мантии срезали кору после распада континентов — специалист по геодинамике Брюн сегодня в 4:22
Континенты разошлись — а последствия догнали нас спустя 50 млн лет: Земля не умеет прощать прошлое

Исследователи обнаружили, что океанические вулканы могут быть поздним откликом распада континентов. Эти процессы продолжаются миллионы лет, формируя необычную магму.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota объявила о превращении Century в семейство моделей премиум-класса — Такаси Ватанабэ
ПФО
В Нижнем Новгороде объявили конкурс на строительство онкоцентра с 24 операционными
Еда
Гребешок создаёт основу вкуса в фруктовом тартаре — кулинарные эксперты
Садоводство
Осенняя обработка смородины снижает риск болезней — агроном Алексей Иванов
Еда
Крабовые палочки создают нежную текстуру в салате — технологи питания
Туризм
Байкал привлекает обеспеченных китайских туристов с высоким доходом — Анатолий Казакевич
Садоводство
Маргаритки восстанавливают силу после обрезки перед зимой
Туризм
Зимой температура в Бахрейне держится на уровне +25 градусов — АТОР
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet