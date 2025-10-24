Тайны королевской кухни раскрыты: в древней крепости нашли удивительное хранилище

Археологи Южной Кореи сделали сенсационное открытие: в крепости Пусосансон, расположенной в городе Пуё и входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обнаружено первое в истории страны хранилище льда эпохи Пэкче. Эта находка проливает свет на высокий уровень инженерной мысли и организационной культуры одного из самых развитых королевств древней Кореи.

Как выглядело древнее хранилище

Обнаруженное сооружение — ледяная камера, высеченная в скале, — имело размеры около семи на восемь метров и глубину два с половиной. Внутри — U-образная форма, дренажная яма в центре и тщательно укреплённые стены. По мнению исследователей, южная стена была позднее сужена каменными блоками для лучшей теплоизоляции — чтобы лёд дольше сохранял форму даже в летний зной.

"Ледохранилище было специализированным сооружением для долгосрочного хранения — иерархическим пространством, которое могло быть построено только королевской властью", — пояснили специалисты Национального института культурного наследия Южной Кореи.

Это открытие стало итогом 17-го раунда археологических работ в крепости Пусосансон. Учёные из Национального исследовательского института культурного наследия (NRICH) считают, что подобные сооружения обеспечивали королевский двор льдом и прохладной водой, а также служили символом власти и богатства.

Сравнение древних технологий охлаждения

Регион / Эпоха Тип хранилища Особенности конструкции Цель Пэкче (538-660 гг.) Каменная камера в скале Изоляция стен, дренаж, ритуальный сосуд Долговременное хранение льда Китай, династия Тан Земляные ямы с навесом Толстые стенки и соломенные покрытия Снабжение императорского двора Япония, период Асука Подземные ледники Использовались для хранения пищи Поддержание продуктов и напитков

Сравнение показывает: технический уровень Пэкче ничуть не уступал соседним государствам Восточной Азии.

Как хранили лёд и зачем это нужно

В древнем мире лёд считался символом престижа. Его использовали не только для охлаждения воды, но и для хранения скоропортящихся продуктов — рыбы, фруктов, мяса. В эпоху Пэкче подобные хранилища были элементом инфраструктуры дворца. Лёд добывали зимой в горных районах, перевозили в крепость и помещали в тщательно вырубленные камеры.

Инженеры того времени продумали систему стока талой воды: в центре камеры археологи нашли круглое отверстие, по которому лишняя влага уходила наружу. Это не только предотвращало размывание пола, но и помогало сохранять устойчивую температуру внутри.

Ритуал перед строительством

В ходе раскопок учёные нашли ритуальный сосуд — чидзингу (地鎭具), традиционное подношение земле. Он содержал пять древних китайских монет ушу (五銖), символизирующих процветание и защиту. Подобные ритуалы проводились перед возведением дворцов, храмов и инженерных сооружений, чтобы обеспечить успех и благосклонность духов.

Такие находки подтверждают, что корейская культура периода Пэкче сочетала элементы анимизма и буддизма, впитавшие также китайские традиции. Ритуал у основания хранилища льда символизировал единство веры и техники — духовное начало материального труда.

Советы шаг за шагом: как археологи работали с объектом

Картографирование. Исследователи провели лазерное сканирование местности, чтобы точно определить контуры древних построек. Расчистка. Слой за слоем снимался грунт, чтобы не повредить каменную кладку. Консервация. После вскрытия объекта стены были укреплены временными опорами. Документация. Каждая находка — от черепков до монет — фиксировалась в цифровом каталоге. Моделирование. На основе данных создана 3D-реконструкция, показывающая, как выглядело ледохранилище 1400 лет назад.

Эти методы позволяют не просто сохранить артефакт, но и восстановить представление о повседневной жизни древнего двора.

А что если лёд был не просто утилитарным?

Некоторые историки предполагают, что хранение льда имело не только бытовое, но и ритуальное значение. В древних источниках встречаются описания "праздников холода", когда правитель демонстрировал подданным контроль над стихиями. Таким образом, ледохранилище Пэкче могло служить символом власти, сродни трону или храму.

Плюсы и минусы древней технологии

Плюсы Минусы Естественное охлаждение без энергии Требовало сезонного пополнения Природная изоляция скал Трудоёмкое строительство Символ королевской власти Ограниченное количество льда Возможность хранения продуктов Зависимость от климата

Часто задаваемые вопросы

Почему открытие важно для истории Кореи?

Потому что впервые найдено физическое подтверждение использования инженерных технологий хранения льда в государстве Пэкче.

Как удалось сохранить сооружение?

Каменная структура и отсутствие прямого солнечного воздействия помогли леднику выжить сквозь века.

Можно ли увидеть находку туристам?

После завершения консервации объект планируют сделать частью музейного маршрута в Пусосансоне.

Существовали ли аналогичные объекты в других регионах Кореи?

Пока нет, но археологи предполагают, что подобные сооружения могли быть и в других дворцовых комплексах эпохи Пэкче.

Мифы и правда

Миф: лёд в древности использовали только в медицине.

Правда: он применялся для охлаждения напитков и хранения пищи при дворе.

Миф: Пэкче отставал в технологиях от Китая.

Правда: найденное хранилище демонстрирует высокий уровень инженерии.

Миф: ледники служили только утилитарным целям.

Правда: они были частью системы символической власти и ритуалов.

Три интересных факта

Ледяные камеры эпохи Пэкче высекались исключительно в скалах — это позволяло использовать природный холод. Монеты ушу, найденные внутри, чеканились в Китае более 2000 лет назад и часто использовались в ритуальных целях. Крепость Пусосансон была не только оборонительным объектом, но и резиденцией, откуда король наблюдал за торговыми путями вдоль реки Кым.

Исторический контекст

Королевство Пэкче существовало с 18 года до н. э. и прославилось как культурный посредник между Китаем и Японией. Его мастера и монахи передавали знания о буддизме, архитектуре и письме. После падения Пэкче в 660 году крепость Пусосансон стала символом конца целой эпохи, но археологические находки позволяют "услышать" её голос через века.