Если бы эти древние люди вернулись, степи изменились бы навсегда: открытие в восточном Казахстане
В восточном Казахстане сделано археологическое открытие, которое меняет представления о древней истории этого региона. Учёные обнаружили захоронение возрастом около 7000 лет — самое древнее из когда-либо найденных на территории страны. Эта находка отодвигает известные рамки появления человека в казахских степях на целое тысячелетие.
Раскопки на поселении Кокен
Международная исследовательская группа под руководством Паулы Думани Дюпюи из Назарбаев Университета, Жулдыз Ташманбетовой из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Зайноллы Самашева из Института археологии им. Маргулана вела раскопки на поселении Кокен недалеко от гор Кокентау. Археологи обнаружили, что под слоями бронзового века залегают более древние отложения каменного века.
Именно в этих ранних слоях была найдена овальная могильная яма с останками двух людей. Радиоуглеродный анализ костей показал, что захоронение датируется периодом от 5471 до 5222 года до нашей эры. Это первое прямое радиоуглеродное свидетельство присутствия человека на территории Казахстана в раннем неолите — задолго до появления скотоводства и земледелия в регионе.
"Это открытие открывает новую главу в изучении древнейших обитателей казахской степи", — сказала Паула Думани Дюпюи.
Особенности погребального обряда
Захоронение представляет особый интерес благодаря необычному расположению останков. Скелет взрослого человека был обнаружен в сильно скорченном положении — он лежал на правом боку с подтянутыми к груди коленями, ориентированный на северо-восток. Рядом находился отдельный череп, принадлежавший подростку и обращенный на северо-запад.
Сильно скорченная поза взрослого может указывать на то, что тело было связано или завернуто перед погребением. По мнению исследователей, это символизировало ритуальное возвращение в недра Земли — верование, распространенное среди раннеголоценовых сообществ Сибири и Центральной Азии.
"Оно даёт редкую возможность взглянуть на то, как доисторические охотники-собиратели воспринимали смерть, ритуалы и свои отношения с землёй", — добавила Паула Думани Дюпюи.
Сравнительный анализ погребальных традиций
Чтобы лучше понять уникальность находки, сравним её с другими известными захоронениями региона.
|Археологический памятник
|Возраст
|Местоположение
|Особенности погребения
|Кокен
|7000 лет
|Восточный Казахстан
|Скорченное положение, отдельный череп
|Железинка
|6000 лет
|Казахстан
|Более поздние погребальные традиции
|Бестамак
|6000 лет
|Казахстан
|Аналогично Железинке
|Шаманка II
|7000-8000 лет
|Озеро Байкал
|Схожие ритуальные практики
|Хариулын Гозгор
|7000-8000 лет
|Северная Монголия
|Вторичные погребальные обряды
Артефакты и культурный контекст
Наряду с человеческими останками археологи обнаружили каменные артефакты — отщепы, лезвия и призматические нуклеусы из кремня, яшмы и сердолика. Эти находки свидетельствуют о том, что древние обитатели Кокена владели сложными методами изготовления орудий охоты и обработки из местного сырья.
Технология изготовления каменных орудий оказалась сопоставимой с современными им неолитическими культурами вокруг озера Байкал и Алтая. Это указывает на существование культурных связей между различными регионами Центральной Азии уже в середине VI тысячелетия до нашей эры.
Простота могилы — безымянная яма без видимых поверхностных конструкций или погребального инвентаря — контрастирует с более поздними погребальными традициями степного бронзового века. Однако сам погребальный обряд перекликается с практиками, распространенными в неолитической Сибири, Монголии и Центральной Азии.
А что если…
Если дальнейшие исследования подтвердят культурные связи между населением древнего Казахстана и другими регионами Центральной Азии, это может fundamentally изменить наше понимание миграционных процессов в каменном веке. Возможно, степная зона Евразии служила не барьером, а коридором для распространения культурных и технологических инноваций.
Три факта о неолите Казахстана
-
До открытия в Кокене древнейшими считались захоронения Железинка и Бестамак возрастом около 6000 лет
-
Ранние обитатели казахских степей владели микролитической техникой обработки камня
-
Климат в регионе 7000 лет назад был более влажным, что позволяло существовать оседлым сообществам охотников-собирателей
Исторический контекст
Открытие в Кокене имеет фундаментальное значение для понимания древней истории Центральной Азии. Оно не только отодвигает хронологию появления человека на территории Казахстана, но и предоставляет прямые доказательства существования оседлого или полуоседлого населения, процветавшего в регионе в раннем голоцене. Как отмечает академик Зайнолла Самашев, Кокен является ключевым местом для понимания корней евразийской цивилизации, связывая воедино культурные и генетические ландшафты Центральной Азии, Сибири и древних степных народов. Будущие раскопки на этом памятнике могут пролить свет на то, как ранние собиратели адаптировались к суровому континентальному климату Казахстана задолго до зарождения земледелия, открывая новые страницы в истории заселения Евразии.
