Если бы эти древние люди вернулись, степи изменились бы навсегда: открытие в восточном Казахстане

В восточном Казахстане сделано археологическое открытие, которое меняет представления о древней истории этого региона. Учёные обнаружили захоронение возрастом около 7000 лет — самое древнее из когда-либо найденных на территории страны. Эта находка отодвигает известные рамки появления человека в казахских степях на целое тысячелетие.

Раскопки на поселении Кокен

Международная исследовательская группа под руководством Паулы Думани Дюпюи из Назарбаев Университета, Жулдыз Ташманбетовой из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Зайноллы Самашева из Института археологии им. Маргулана вела раскопки на поселении Кокен недалеко от гор Кокентау. Археологи обнаружили, что под слоями бронзового века залегают более древние отложения каменного века.

Именно в этих ранних слоях была найдена овальная могильная яма с останками двух людей. Радиоуглеродный анализ костей показал, что захоронение датируется периодом от 5471 до 5222 года до нашей эры. Это первое прямое радиоуглеродное свидетельство присутствия человека на территории Казахстана в раннем неолите — задолго до появления скотоводства и земледелия в регионе.

"Это открытие открывает новую главу в изучении древнейших обитателей казахской степи", — сказала Паула Думани Дюпюи.

Особенности погребального обряда

Захоронение представляет особый интерес благодаря необычному расположению останков. Скелет взрослого человека был обнаружен в сильно скорченном положении — он лежал на правом боку с подтянутыми к груди коленями, ориентированный на северо-восток. Рядом находился отдельный череп, принадлежавший подростку и обращенный на северо-запад.

Сильно скорченная поза взрослого может указывать на то, что тело было связано или завернуто перед погребением. По мнению исследователей, это символизировало ритуальное возвращение в недра Земли — верование, распространенное среди раннеголоценовых сообществ Сибири и Центральной Азии.

"Оно даёт редкую возможность взглянуть на то, как доисторические охотники-собиратели воспринимали смерть, ритуалы и свои отношения с землёй", — добавила Паула Думани Дюпюи.

Сравнительный анализ погребальных традиций

Чтобы лучше понять уникальность находки, сравним её с другими известными захоронениями региона.

Археологический памятник Возраст Местоположение Особенности погребения Кокен 7000 лет Восточный Казахстан Скорченное положение, отдельный череп Железинка 6000 лет Казахстан Более поздние погребальные традиции Бестамак 6000 лет Казахстан Аналогично Железинке Шаманка II 7000-8000 лет Озеро Байкал Схожие ритуальные практики Хариулын Гозгор 7000-8000 лет Северная Монголия Вторичные погребальные обряды

Артефакты и культурный контекст

Наряду с человеческими останками археологи обнаружили каменные артефакты — отщепы, лезвия и призматические нуклеусы из кремня, яшмы и сердолика. Эти находки свидетельствуют о том, что древние обитатели Кокена владели сложными методами изготовления орудий охоты и обработки из местного сырья.

Технология изготовления каменных орудий оказалась сопоставимой с современными им неолитическими культурами вокруг озера Байкал и Алтая. Это указывает на существование культурных связей между различными регионами Центральной Азии уже в середине VI тысячелетия до нашей эры.

Простота могилы — безымянная яма без видимых поверхностных конструкций или погребального инвентаря — контрастирует с более поздними погребальными традициями степного бронзового века. Однако сам погребальный обряд перекликается с практиками, распространенными в неолитической Сибири, Монголии и Центральной Азии.

А что если…

Если дальнейшие исследования подтвердят культурные связи между населением древнего Казахстана и другими регионами Центральной Азии, это может fundamentally изменить наше понимание миграционных процессов в каменном веке. Возможно, степная зона Евразии служила не барьером, а коридором для распространения культурных и технологических инноваций.

Три факта о неолите Казахстана

До открытия в Кокене древнейшими считались захоронения Железинка и Бестамак возрастом около 6000 лет Ранние обитатели казахских степей владели микролитической техникой обработки камня Климат в регионе 7000 лет назад был более влажным, что позволяло существовать оседлым сообществам охотников-собирателей

Исторический контекст

Открытие в Кокене имеет фундаментальное значение для понимания древней истории Центральной Азии. Оно не только отодвигает хронологию появления человека на территории Казахстана, но и предоставляет прямые доказательства существования оседлого или полуоседлого населения, процветавшего в регионе в раннем голоцене. Как отмечает академик Зайнолла Самашев, Кокен является ключевым местом для понимания корней евразийской цивилизации, связывая воедино культурные и генетические ландшафты Центральной Азии, Сибири и древних степных народов. Будущие раскопки на этом памятнике могут пролить свет на то, как ранние собиратели адаптировались к суровому континентальному климату Казахстана задолго до зарождения земледелия, открывая новые страницы в истории заселения Евразии.