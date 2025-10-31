Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Могила шаманки
Могила шаманки
© Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş is licensed under Public Domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:50

Если бы эти древние люди вернулись, степи изменились бы навсегда: открытие в восточном Казахстане

Дюпюи: в восточном Казахстане найдено древнейшее захоронение возрастом 7000 лет

В восточном Казахстане сделано археологическое открытие, которое меняет представления о древней истории этого региона. Учёные обнаружили захоронение возрастом около 7000 лет — самое древнее из когда-либо найденных на территории страны. Эта находка отодвигает известные рамки появления человека в казахских степях на целое тысячелетие.

Раскопки на поселении Кокен

Международная исследовательская группа под руководством Паулы Думани Дюпюи из Назарбаев Университета, Жулдыз Ташманбетовой из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Зайноллы Самашева из Института археологии им. Маргулана вела раскопки на поселении Кокен недалеко от гор Кокентау. Археологи обнаружили, что под слоями бронзового века залегают более древние отложения каменного века.

Именно в этих ранних слоях была найдена овальная могильная яма с останками двух людей. Радиоуглеродный анализ костей показал, что захоронение датируется периодом от 5471 до 5222 года до нашей эры. Это первое прямое радиоуглеродное свидетельство присутствия человека на территории Казахстана в раннем неолите — задолго до появления скотоводства и земледелия в регионе.

"Это открытие открывает новую главу в изучении древнейших обитателей казахской степи", — сказала Паула Думани Дюпюи.

Особенности погребального обряда

Захоронение представляет особый интерес благодаря необычному расположению останков. Скелет взрослого человека был обнаружен в сильно скорченном положении — он лежал на правом боку с подтянутыми к груди коленями, ориентированный на северо-восток. Рядом находился отдельный череп, принадлежавший подростку и обращенный на северо-запад.

Сильно скорченная поза взрослого может указывать на то, что тело было связано или завернуто перед погребением. По мнению исследователей, это символизировало ритуальное возвращение в недра Земли — верование, распространенное среди раннеголоценовых сообществ Сибири и Центральной Азии.

"Оно даёт редкую возможность взглянуть на то, как доисторические охотники-собиратели воспринимали смерть, ритуалы и свои отношения с землёй", — добавила Паула Думани Дюпюи.

Сравнительный анализ погребальных традиций

Чтобы лучше понять уникальность находки, сравним её с другими известными захоронениями региона.

Археологический памятник Возраст Местоположение Особенности погребения
Кокен 7000 лет Восточный Казахстан Скорченное положение, отдельный череп
Железинка 6000 лет Казахстан Более поздние погребальные традиции
Бестамак 6000 лет Казахстан Аналогично Железинке
Шаманка II 7000-8000 лет Озеро Байкал Схожие ритуальные практики
Хариулын Гозгор 7000-8000 лет Северная Монголия Вторичные погребальные обряды

Артефакты и культурный контекст

Наряду с человеческими останками археологи обнаружили каменные артефакты — отщепы, лезвия и призматические нуклеусы из кремня, яшмы и сердолика. Эти находки свидетельствуют о том, что древние обитатели Кокена владели сложными методами изготовления орудий охоты и обработки из местного сырья.

Технология изготовления каменных орудий оказалась сопоставимой с современными им неолитическими культурами вокруг озера Байкал и Алтая. Это указывает на существование культурных связей между различными регионами Центральной Азии уже в середине VI тысячелетия до нашей эры.

Простота могилы — безымянная яма без видимых поверхностных конструкций или погребального инвентаря — контрастирует с более поздними погребальными традициями степного бронзового века. Однако сам погребальный обряд перекликается с практиками, распространенными в неолитической Сибири, Монголии и Центральной Азии.

А что если…

Если дальнейшие исследования подтвердят культурные связи между населением древнего Казахстана и другими регионами Центральной Азии, это может fundamentally изменить наше понимание миграционных процессов в каменном веке. Возможно, степная зона Евразии служила не барьером, а коридором для распространения культурных и технологических инноваций.

Три факта о неолите Казахстана

  1. До открытия в Кокене древнейшими считались захоронения Железинка и Бестамак возрастом около 6000 лет

  2. Ранние обитатели казахских степей владели микролитической техникой обработки камня

  3. Климат в регионе 7000 лет назад был более влажным, что позволяло существовать оседлым сообществам охотников-собирателей

Исторический контекст

Открытие в Кокене имеет фундаментальное значение для понимания древней истории Центральной Азии. Оно не только отодвигает хронологию появления человека на территории Казахстана, но и предоставляет прямые доказательства существования оседлого или полуоседлого населения, процветавшего в регионе в раннем голоцене. Как отмечает академик Зайнолла Самашев, Кокен является ключевым местом для понимания корней евразийской цивилизации, связывая воедино культурные и генетические ландшафты Центральной Азии, Сибири и древних степных народов. Будущие раскопки на этом памятнике могут пролить свет на то, как ранние собиратели адаптировались к суровому континентальному климату Казахстана задолго до зарождения земледелия, открывая новые страницы в истории заселения Евразии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мосс: в Северном Уэльсе найден клад из около 15 тысяч римских монет сегодня в 16:33
Воины Рима прятали сбережения перед битвами: новый клад раскрывает секреты древних походов

Металлоискатель в Уэльсе обнаружил крупнейший клад римских монет. Как любительское хобби привело к историческому открытию?

Читать полностью » Изидоро: гравитация Юпитера создала барьер в протопланетном диске, разделив Солнечную систему сегодня в 16:30
Земля на волоске от Солнца: Юпитер создал барьер, который изменил всё в ранней Вселенной

Новое исследование раскрывает, как Юпитер в молодости спас Землю от падения в Солнце. Узнайте, как гравитация гиганта создала уникальные условия для рождения нашей планеты.

Читать полностью » Инновационный метод мечения рыбы без химических красителей будет использован в Ямале — ученые сегодня в 15:34
Рыбы с паспортами: как чешуи помогают учёным отслеживать миграцию без вреда для природы

Ямальский метод "чешуи" помогает отслеживать миграцию рыбы, не вмешиваясь в её жизнь. Узнайте, как этот подход открывает новые возможности для экологического мониторинга и защиты водных экосистем.

Читать полностью » Место жительства увеличивает риск когнитивных нарушений, утверждают учёные из США — Тимоти Хьюз сегодня в 14:34
Где живёшь, там и стареешь: как условия жизни замедляют или ускоряют старение мозга

Как место жительства влияет на здоровье вашего мозга? Учёные выяснили, что социальные и экологические условия могут играть роль в развитии деменции и когнитивных нарушений. Узнайте, как это влияет на вас и что с этим делать.

Читать полностью » Правые киты на пути к восстановлению, несмотря на угрозы рыболовных снастей — Хизер Петтис сегодня в 13:34
Возрождение гиганта: правые киты вновь обретают надежду на спасение после века истребления

В 2025 году правые киты показали первый реальный рост численности за последние десятилетия. Однако перед ними по-прежнему стоят серьёзные угрозы. Узнайте, что мешает их полному восстановлению и как мы можем помочь.

Читать полностью » NEO: первый человекоподобный робот для дома, выполняющий бытовые задачи — Бернт Берних сегодня в 12:06
Робот, который не просто убирает: NEO — это настоящий член семьи, а не просто бытовая техника

NEO — человекоподобный робот, который поможет вам с домашними делами. Он обучается, адаптируется и работает на беспроводной энергии. Узнайте, как этот робот сделает вашу жизнь легче.

Читать полностью » Ночной свет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 50 лет — Джонатан Седернэс сегодня в 11:06
Когда свет не даёт заснуть и не даёт жить: как ночное освещение угрожает вашему здоровью

Исследование показало, что яркий свет ночью увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Узнайте, как минимизировать это воздействие и улучшить своё здоровье.

Читать полностью » Уникальные камни с латинскими надписями Каракаллы были найдены в Турции — исследователи сегодня в 10:06
Тайны, скрытые в камнях: как забытые римские послания могут перевернуть наше представление о прошлом

Археологи в Турции нашли камни с посланием императора Каракаллы, пролежавшие под современным домом почти 1800 лет. Узнайте больше об этом уникальном открытии.

Читать полностью »

Новости
Наука
Профессор Штельцнер: амулет из Франкфурта использовался как оберег с обращением к Титу и Христу
Садоводство
Посадка яблонь осенью обеспечивает быстрое укоренение и хороший урожай весной — агрономы
Туризм
Пенсионер из Чехии путешествует по Европе на самокате и ночует в палатке
Красота и здоровье
Врачи признали: окружность шеи может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний
Красота и здоровье
Эндокринолог Калинчев: избавиться от жировых отложений на шее помогает гормональная терапия и коррекция питания
Еда
Кулинарные специалисты: молотый перец теряет аромат при длительной тепловой обработке
Садоводство
Агрономы назвали черноплодный кизил лучшим кустарником для осенней посадки
Питомцы
Домашние кошки при хорошем уходе живут в среднем 12–16 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet