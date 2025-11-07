Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 19:27

Россыпное золото — дар природы: как египтяне брали самое лёгкое и делали на этом состояние

Беттеней: россыпная добыча золота в Нубии была самой рентабельной технологией Древнего Египта

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Archaeological Science, впервые количественно оценило, насколько прибыльной была добыча золота в Египте эпохи Нового царства. Международная команда исследователей под руководством Ли Беттенея и Джеймса Росса из Университета Западной Австралии применила математическое моделирование для анализа древних методов добычи золота в Нубии. Их вывод ошеломил историков: экспедиции фараонов были не просто символом могущества — они представляли собой высокодоходное предприятие, где ключевым фактором успеха была удивительно низкая стоимость труда.

Золото, люди и цифры

Долгое время египтологи считали, что добыча золота в античности была скорее демонстрацией власти, чем экономически обоснованным процессом. Однако модели Беттенея и Росса показывают обратное. Даже с минимальной производительностью (всего 0,3 грамма золота на одного шахтёра в день) рентабельность оставалась высокой, поскольку дневная оплата труда составляла эквивалент 0,0455 грамма золота.

Именно это соотношение — мизерная стоимость человеческого труда и высокая ценность драгоценного металла — делало добычу исключительно выгодной.

"Ключ к этой прибыльности заключается в том, что основным фактором является низкая стоимость рабочей силы в Египте эпохи Нового царства в пересчёте на золото", — отметили авторы исследования.

Четыре пути к золоту

Исследователи разработали модели четырёх технологий, известных по археологическим данным и письменным источникам:

  1. OLM — добыча окисленных жил: работа с верхними слоями горных пород, требующая дробления и измельчения.

  2. PAP — поиск на аллювиальных россыпях: промывка золотоносного гравия в сухих руслах рек (вади).

  3. NAP — разведка россыпей в Ниле: аналогичный метод, но на участках самой реки.

  4. ACM — добыча обломков кварца: сбор и дробление золотосодержащих фрагментов породы (варианты ACM-P — ближний, ACM-D — дальний).

Для сопоставления моделей была воссоздана условная экспедиция: 50 человек, 50 дней работы, включая шахтёров, охранников, надсмотрщиков и персонал лагеря.

Таблица: эффективность древнеегипетских методов добычи золота

Метод Описание Рентабельность инвестиций (ROI) Эффективность Вывод
PAP (россыпь в вади) Промывка золота в руслах пересыхающих рек 124% Максимальная Самый прибыльный способ
OLM (окисленные жилы) Дробление верхних золотоносных пород 94% Высокая Требует больше труда
ACM-P (проксимальные обломки) Сбор и измельчение близких фрагментов кварца 94% Средняя Прибыльна при малых объёмах
NAP (Нил) Россыпная добыча вдоль порогов и разливов 77% Хорошая Недооценённый метод
ACM-D (дальние обломки) Работа в крупных водосборах, далеко от источников -57% Убыточна Слишком разбавленный материал

Почему россыпи побеждают

Россыпные методы (PAP и NAP) оказались самыми эффективными, потому что они требовали минимальных операций: достаточно выкопать золотоносный гравий, промыть его и собрать тяжёлые частицы металла. В отличие от этого, добыча из жил или кварцевых обломков требовала тяжёлой механической работы, отвлекавшей большую часть рабочей силы.

Более того, золото, как самый плотный элемент, естественным образом концентрировалось в руслах рек, что делало промывку предсказуемой и стабильной по результатам.

Рабство и экономика

Учёные рассмотрели также гипотетические сценарии с использованием рабского труда. Результат оказался неожиданным: даже при нулевой оплате рабов общая прибыль почти не менялась, поскольку увеличивались расходы на охрану и надзор. Главный вывод остаётся прежним — вид труда не меняет иерархию прибыльности методов.

Экспедиции как инвестиции

Чтобы представить реальную масштабность проектов, исследователи рассчитали гипотетическую экспедицию на 50 дней с добычей золота из нетронутых россыпей, содержащих 2-3 грамма металла на тонну осадка. В этом случае рентабельность инвестиций могла превышать 5000%, что сравнимо с пиками "золотых лихорадок" XIX века в Австралии и Калифорнии.

Оспаривание старых теорий

Ранее египтологи Розмари и Дитрих Клемм считали, что главным источником золота были "обломочные месторождения" — зоны сбора кварцевых фрагментов в вади. Новое исследование показывает, что этот метод быстро становится нерентабельным, если обломки разбавлены инертными породами.

Беттеней и Росс утверждают: протяжённые зоны добычи вдоль вади, длиной 5-6 км, ошибочно интерпретировались как обломочные. На деле они были россыпными месторождениями, где золото добывали промывкой гравия.

"Россыпная добыча в Ниле, напротив, не страдает от проблемы разбавления и могла быть исключительно выгодной", — подчеркивают исследователи.

Почему Нил был золотой артерией

Золотоносные пороги и разливы Нила давали Египту уникальные преимущества:

  • постоянный источник воды для промывки;

  • безопасность близ поселений;

  • возможность ежегодного возобновления запасов после паводков.

Современные наблюдения за кустарными старателями вдоль Нила подтверждают, что даже при простой технологии добыча остаётся прибыльной.

Золото как стратегия выживания

Таким образом, добыча золота в Нубии не была неэффективным трудом рабов, а разумной экономической системой, основанной на оптимальном использовании дешёвой рабочей силы и природных закономерностей. Экспансия Египта в Нубию открыла доступ к огромным запасам россыпного золота, которое обеспечивало финансовую мощь империи.

Как и в случае с более поздними золотыми лихорадками, первые старатели фараонов брали самое доступное — золото, которое природа сама вымыла из горных жил и оставила в песках вади и иле Нила.

