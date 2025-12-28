Вечная мерзлота сдала тайник: его приняли за чудовище ледникового периода — правда оказалась страннее

На севере Сибири исследователи столкнулись с находкой, которая изменила представления о сохранности древних животных. В вечной мерзлоте обнаружили медведя, пролежавшего в земле тысячи лет и дошедшего до наших дней почти в первозданном виде. Даже опытные учёные признаются, что подобного они ещё не видели. Об этом сообщает daily galaxy.

Неожиданная находка на арктическом острове

Удивительное открытие произошло в 2020 году на Большом Ляховском острове, расположенном в акватории Восточно-Сибирского моря. Местные оленеводы заметили в толще вечной мерзлоты тёмный силуэт и сообщили о находке специалистам. При первом осмотре возникло предположение, что перед ними пещерный медведь эпохи ледникового периода. Такое предположение выглядело логичным: ранее именно останки древних гигантов чаще всего находили в этом регионе, как и в случаях, когда учёные находят новые виды динозавров спустя десятилетия хранения музейных экспонатов.

Однако последующие исследования изменили первоначальную версию. Радиоуглеродный анализ показал, что животное жило около 3460 лет назад, а генетические тесты подтвердили — это был бурый медведь, а не вымерший вид.

Почему учёные были поражены

Главная ценность находки заключалась не только в возрасте животного, но и в степени его сохранности. До этого момента исследователи сталкивались в основном с костями или фрагментами черепов. Здесь же перед ними оказалась практически целая туша с мягкими тканями и внутренними органами.

"Он полностью сохранился, все внутренние органы на месте, включая даже нос. Ранее находили только черепа и кости. Эта находка имеет огромное значение для всего мира", — отметила палеонтолог Лена Григорьева.

По её словам, подобные условия сохранности открывают новые возможности для изучения анатомии и физиологии древних животных, а также для сравнения их с современными видами.

Что удалось узнать о жизни медведя

Находку назвали "этериканским медведем" — по имени реки Большой Этерикан, протекающей неподалёку. Исследованиями занимались специалисты Музея мамонта имени Лазарева при Северо-Восточном федеральном университете в Якутске. Руководитель лаборатории Максим Чепрасов подчеркнул, что ранее ему не приходилось работать с подобными образцами, сопоставимыми по значимости с наблюдениями за тем, как белые медведи ведут себя в Арктике в экстремальных условиях.

"Генетический анализ показал, что митохондриальная ДНК медведя не отличается от ДНК современного медведя, обитающего на северо-востоке России, в Якутии и на Чукотке", — сказал он.

В ходе некропсии выяснилось, что это была молодая самка в возрасте около двух-трёх лет. Рост животного составлял примерно 155 сантиметров, а вес — около 78 килограммов. Учёные обнаружили повреждения позвоночника, однако точную причину смерти установить пока не удалось.

Тайна содержимого желудка

Особый интерес у исследователей вызвало то, что находилось внутри медведя. Анализ содержимого желудка показал наличие растительных остатков и птичьих перьев. Эти данные позволили восстановить рацион животного в последние дни его жизни и подтвердили, что вечная мерзлота способна сохранять даже такие хрупкие элементы, как пища.

Подобные находки дают уникальный материал для изучения экосистем прошлого и помогают понять, как менялись климат и окружающая среда на протяжении тысячелетий.

История этериканского медведя стала редким примером того, как природа сама создаёт капсулу времени. Благодаря вечной мерзлоте учёные получили возможность буквально заглянуть в прошлое и изучить животное так, будто оно погибло совсем недавно. Эта находка уже сегодня расширяет знания о бурых медведях и условиях их жизни в древности. В дальнейшем подобные исследования могут сыграть ключевую роль в понимании эволюции и адаптации животных к меняющемуся климату.