Древний рудник раскрыл секрет: 3000 лет назад горняки красили одежду в ярко-жёлтый цвет

Когда археологи изучали следы древней металлургии в высокогорном руднике Приглиц-Гастайл, они вряд ли ожидали, что их работа приведёт к одному из самых ярких открытий последних лет — буквально и фигурально. Оказалось, что почти три тысячи лет назад местные шахтёры могли не только выплавлять бронзу, но и окрашивать текстиль и кожу в насыщенный жёлтый цвет, используя растения и минералы, найденные неподалёку. Это открытие не только расширяет наше представление о быте людей позднего бронзового века, но и удивительным образом отражает принципы современной циклической экономики.

Как рудник раскрыл неожиданный секрет

Высокогорное поселение, расположенное в Нижней Австрии на высоте более 700 метров, в позднем бронзовом веке было крупным центром добычи меди. Здесь находились многослойные отвалы, карьер и мастерские, где руду обрабатывали, соединяли с оловом и превращали в бронзу. Однако исследования показали: жизнь древних горняков не ограничивалась металлургией.

Учёные нашли свидетельства разделки животных, обработки костей, рогов, кожи и текстиля. Радиоуглеродные даты указывают на активное заселение территории между 1050 и 780 годами до н. э., что вписывает рудник в контекст поздней культуры полей погребальных урн. Но главный сюрприз археологов ждал немного позже — в виде тысяч обугленных семян.

Необычная находка археоботаников

Во время раскопок исследователи использовали метод флотации — промывку почвы для извлечения лёгких растительных остатков. Среди более чем 7000 семян два образца оказались особенно значимыми. Один из них содержал внушительное количество — 1028 семян Reseda luteola, растения, известного как резеда жёлтая.

Сначала предполагалось, что семена относятся к средневековью, однако радиоуглеродный анализ подтвердил: они принадлежат IX веку до н. э. — почти 3000 лет назад.

Образцы изучили под мощными микроскопами и электронным микроскопом. Сравнение с современными видами доказало, что это именно Reseda luteola, а не её родственник Reseda lutea. Отсутствие арилла и характерная клеточная текстура поверхности помогли установить этот факт.

Почему резеда играет ключевую роль

Резеда жёлтая — растение высотой до полутора метров, известное яркими цветами и содержанием лютеолина — флавоноида, используемого для получения стойкого жёлтого красителя. Чтобы добыть пигмент, растение собирают в период созревания семян, сушат и затем варят в красильной ванне.

Авторы исследования подчёркивают: объём найденных семян указывает на намеренное выращивание растения, а не на случайное распространение. Резеда могла расти на отвалах рудника, получая удобную среду на нарушенных землях.

Но краситель сам по себе не гарантирует стойкости. Чтобы цвет закрепился, необходима протрава — соединение, связывающее ткань и краситель. Традиционно в Европе использовали квасцы, медный или железный купорос. И вот здесь происходящее в руднике приобретает новую логику: минералы, из которых получают купоросы, находились здесь повсюду.

Меди и железа было достаточно

Халькопирит и другие медные руды, добываемые в Приглиц-Гастайле, служат сырьём для образования медного и железного купороса. Исследователи заметили многочисленные лужи коричневой воды — растворённых солей металлов — на отвалах рудника.

Это привело их к смелой гипотезе: именно в подобных местах могли быть "изобретены" ранние рецепты красителей на основе металлических протрав.

Что могли окрашивать древние мастера

Несмотря на отсутствие многочисленных находок, напрямую связанных с ткачеством, археологи обнаружили несколько швейных инструментов:

пять костяных и бронзовых игл

два костяных шила

шесть бронзовых двойных шил

Учитывая небольшую исследованную площадь, количество инструментов кажется значительным. Одновременно найдено множество костей животных — коров, овец и свиней, которых забивали прямо на месте. Логично предположить: шкуры также обрабатывали.

Из кожи могли изготавливать одежду, обувь, ремни, тары, транспортные сумки для руды и мехи для печей. Если краситель был доступен, неудивительно, что изделия украшали ярким цветом.

В статье приводится и важное историческое параллельное подтверждение: кожаный артефакт из соляной шахты Дюррнберга железного века был окрашен лютеолином — тем же красителем, что содержит резеда.

Таблица "Сравнение"

Объект Доказательства Вероятность использования Текстиль мало находок умеренная Кожу много инструментов и костей высокая Красящие растения тысячи семян очень высокая Металлические протравы наличие руд и минералов высокая

Советы шаг за шагом: как реконструируют древние технологии

Проводят радиоуглеродный анализ органики. Сравнивают семена под электронным микроскопом. Изучают химический состав почвы и руды. Ищут следы протрав в отложениях. Воссоздают краситель в лаборатории.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать минералогический состав рудника.

Последствие: неверная интерпретация происхождения протрав.

Альтернатива: проводить спектральный анализ руды.

Ошибка: считать семена сорняками.

Последствие: упущение важного культурного контекста.

Альтернатива: анализировать семенную морфологию сравнительно.

Ошибка: недооценивать объём материала.

Последствие: неправильные выводы о хозяйственной деятельности.

Альтернатива: строить статистические модели распространения растений.

А что если…

…резеда росла не намеренно, а как сорняк? На это учёные отвечают просто: слишком большое количество семян указывает на масштабное использование, а не на случайный рост.

Таблица "Плюсы и минусы" использования красителей

Плюсы Минусы Стойкий яркий цвет Требуются протравы Простое выращивание Нужна большая площадь посадок Доступность сырья Трудоёмкое производство красителя

FAQ

Как определить растение, если оно обуглено?

Сравнить поверхность семян под микроскопом с современными образцами.

Можно ли окрашивать кожу так же, как ткань?

Да, но кожа требует особой подготовки и более высокой концентрации протрав.

Сколько времени занимает производство красителя?

От нескольких дней до недели — с сушкой, варкой и подбором протрав.

Мифы и правда

Миф: древние люди не умели окрашивать кожу.

Правда: археологические данные подтверждают наличие окрашенной кожи уже в железном веке.

Миф: красители были редкостью.

Правда: многие растения Европы давали стойкие цвета.

Миф: протравы — позднее изобретение.

Правда: природные металлические соли могли использоваться очень рано.

Три интересных факта

Лютеолин остаётся популярным натуральным красителем до сих пор.

Резеду выращивали по всей Европе до появления синтетических красителей.

В некоторых регионах семена растения считались лечебными.

Исторический контекст

IX век до н. э. — активное развитие металлургии в Альпах.

Распространение культурных растений, включая красильные виды.

Переход к более сложным формам ремесленного производства.