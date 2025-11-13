Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гены
Гены
© https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:20

Изоляция на века: как аргентинские предки избежали смешения и сохранили свою ДНК до наших дней

Древние геномы Аргентины показывают отсутствие смешения на протяжении 8500 лет — Норес

Долгие годы генетики пытались восстановить историю древних народов Южной Америки, но недавнее исследование помогло взглянуть на прошлое Аргентины под новым углом. Учёные проанализировали древнюю ДНК и обнаружили неожиданную, практически изолированную генетическую линию людей, которые проживали в центральной части страны тысячи лет. Это открытие расширяет понимание ранних миграций и сложных процессов, формировавших коренное население региона.

Что удалось выяснить исследователям

Международная команда учёных изучила 238 геномов древних людей, чьи останки были найдены на территории современной Аргентины. Возраст некоторых образцов превышал 10 000 лет. Исследователи сравнили их с ранее известными генетическими линиями Центральных Анд, Амазонии и Патагонии, однако именно регион между этими зонами — Центральная Аргентина — оставался почти не исследованным.

"Наш главный вопрос заключался в следующем: учитывая расположение острова посередине между этими тремя популяциями, были ли люди здесь смесью этих предков или нет?", — рассказал соавтор исследования, сотрудник Национального университета Кордовы Родриго Норес.

Результаты оказались неожиданными: выявленная линия, существовавшая около 8500 лет, практически не смешивалась с соседними популяциями. Её представители жили в одно время с другими группами, но на протяжении тысячелетий сохраняли обособленность. Более того, эта линия прослеживается в ДНК современных жителей Аргентины.

Почему это открытие настолько важно

Новая генетическая линия сохранялась без значимого влияния со стороны окружающих народов как минимум до XVIII века. Удивительно, что такая изоляция сохранялась несмотря на отсутствие природных барьеров и несмотря на крупные исторические изменения — климатические засухи, приход земледелия, распространение амазонских народов. Обычно подобные процессы приводят к перемещению населения, но здесь этого не произошло.

Недостаток смешения также говорит о том, что языковое разнообразие региона не соответствовало биологическому разнообразию: одна генетическая линия могла включать множество разных языков.

Сравнение основных генетических линий региона

Регион Характеристика Взаимодействие с соседями
Центральные Анды Сложные древние цивилизации Активные контакты
Амазония Многообразие племён Умеренное смешение
Патагония Изолированные группы Низкое взаимодействие
Центральная Аргентина (новая линия) Стабильная древняя популяция Почти полная изоляция

Советы шаг за шагом: как изучают древние геномы

  1. Сбор образцов: археологи тщательно извлекают фрагменты костей.

  2. Лабораторная подготовка: генетики очищают и защищают материалы от современного загрязнения.

  3. Секвенирование ДНК: используется высокоточное оборудование.

  4. Анализ данных: биоинформатики сопоставляют геномы с другими древними и современными образцами.

  5. Интерпретация результатов: учёные связывают данные с археологией, климатом и миграциями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Неправильное хранение древних образцов → разрушение ДНК → использование современных морозильных камер и герметичных контейнеров.

  2. Недостаточный генетический материал → неполные результаты → применение гибридизационных методов обогащения ДНК.

  3. Исключение современных образцов для сравнения → смещённые выводы → обязательное включение выборок из современных популяций.

А что если…

Что, если подобные "глубокие линии" присутствуют и в других регионах мира, но пока остаются не выявленными? Возможно, новая методика анализа откроет неизвестные страницы человеческой истории и перепишет карты миграций на других континентах.

Плюсы и минусы нового исследования

Плюсы Минусы
Большая выборка древних геномов Ограниченность образцов по географии
Новые данные по малоизученному региону Неясность причин изоляции
Вклад в понимание миграций Южной Америки Требуются дополнительные исследования

FAQ

Как выбирают места раскопок для получения древней ДНК?
Обычно ориентируются на известные археологические стоянки, где сохраняются человеческие останки.

Почему ДНК иногда обрывается в современную эпоху?
Из-за смешивания популяций, эпидемий и миграций генетические линии могут исчезать или становиться трудно различимыми.

Можно ли использовать эти данные для восстановления истории конкретных племён?
Да, но требуется дополнительная корреляция с археологическими находками и этнографическими сведениями.

Мифы и правда

  1. Миф: все древние люди активно смешивались между собой.
    Правда: некоторые группы могли существовать изолированно тысячелетиями.

  2. Миф: генетическая линия всегда соответствует языковой.
    Правда: языки могли меняться, а биологическое наследие оставаться стабильным.

  3. Миф: древняя ДНК всегда повреждена и непригодна.
    Правда: современные технологии позволяют анализировать даже сильно фрагментированные образцы.

Исторический контекст

Первые люди появились в Южной Америке около 15 000 лет назад.

Через несколько тысяч лет сформировались локальные культуры Центральных Анд, Амазонии и Патагонии.

Новые данные из Центральной Аргентины дополняют эту картину, заполняя пробел между крупными древними регионами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мозг переходит ко сну резко после критической точки — нейробиолог Гроссман сегодня в 16:16
Мозг катится как мяч в пропасть: британские учёные сняли процесс засыпания на видео ЭЭГ

Новое исследование предлагает неожиданный взгляд на момент засыпания. Учёные обнаружили скрытый механизм, который меняет представление о том, как мозг переходит в сон.

Читать полностью » Арктическая экспедиция совершила рекордные сорок погружений под ледяным покровом Северного океана — Сяося Хуан сегодня в 15:23
Хребет, который растёт со скоростью ногтя: экспедиция достигла места, где земля кипит в полной темноте

Китайская экспедиция впервые совершила пилотируемое погружение под арктические льды. Что нашли учёные в хребте Гаккеля, почему это важно для понимания жизни на Земле и что ждёт исследования Арктики дальше?

Читать полностью » Крокодильи яйца возрастом пятьдесят пять миллионов лет обнаружены случайно фермером — Майкл Арчер сегодня в 14:23
Когда крокодилы думали, что они леопарды: древняя скорлупа открыла невероятный образ жизни исчезнувших рептилий

В Австралии нашли древнейшие крокодильи яйца возрастом 55 миллионов лет. Учёные предполагают, что они принадлежали "летающим" крокодилам, охотившимся с деревьев.

Читать полностью » Леониды обеспечивают до пятнадцати метеоров в час при минимальной засветке — Филип Хансен сегодня в 13:17
Падать будут быстро, светиться — долго: ночь Леонид превращает ноябрь в мини-парад метеоров

В ночь на 17 ноября Землю накроет пик метеорного потока Леонид. Узнайте, почему в этом году условия для наблюдений будут особенно благоприятными и как увидеть яркие метеоры.

Читать полностью » Археологи выявляют надпись Lonidos в верхнем секторе древнего римского театра — Дерья Шахин сегодня в 12:17
Редкость, которая переписывает историю: женское имя в элитной зоне театра поразило исследователей

В Турции археологи нашли надпись с именем женщины на сиденье римского театра — редкое свидетельство того, что женщины в античности могли занимать религиозные и общественные должности. Это открытие меняет представления о роли женщин в жизни древнего мира.

Читать полностью » Цифровой двойник Земли повышает точность климатических симуляций благодаря вычислительным системам — Филипп Штейн сегодня в 11:17
Погода больше не спрячется: цифровой двойник Земли раскрывает сценарии будущих катастроф

Учёные создали цифровой двойник Земли — суперточную модель климата и погоды с разрешением 1,25 км. Как работает этот прорыв и зачем он нужен?

Читать полностью » Температура Вселенной снизилась на десять Кельвинов за десять миллиардов лет — Дуглас Скотт сегодня в 10:17
Тепловая карта Вселенной показала страшное: эпоха звёзд почти закончилась

Учёные составили самую точную карту изменения температуры Вселенной за 10 миллиардов лет. Как "Евклид" и "Гершель" помогли узнать, что космос постепенно остывает и звёзды рождаются всё реже.

Читать полностью » Исследователи восстановили эволюцию молекулярных моторов бактерий — Каролина Пуэнте-Лелиевре сегодня в 9:17
Мотор размером с молекулу: бактерии показали, что инженерия — изобретение самой эволюции

Учёные из Новой Зеландии проследили, как природа изобрела первый биологический двигатель — мотор, приводящий в движение бактерий. Как он появился и почему до сих пор совершенен?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Укрепление позиций холодной палитры для зимнего маникюра 2025 выявили эксперты индустрии
Красота и здоровье
Правильное питание и сон поддерживают слуховую функцию — ЛОР-клиника Зайцева
Культура и шоу-бизнес
Автор "Богатый папа, бедный папа" Кийосаки заявил о долге в 1,2 млрд долларов перед банком — подкаст The Iced Coffee Hour
ДФО
Насилие, упомянутое родителями, побудило прокуратуру начать проверку действий школьного учителя
Питомцы
Собака много лает при нехватке активности
Садоводство
Сладкий картофель можно размножить и вырастить с помощью черенков
Спорт и фитнес
Новый комплекс упражнений для кора представил тренер Гуннар Петерсон
Культура и шоу-бизнес
Paramount завершит мультсериалы "Истории Черепашек-ниндзя" и "Дора" после финальных сезонов — Deadline
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet