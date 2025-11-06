Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гены
Гены
© https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 18:54

ДНК раскрыла шок: в Центральной Аргентине обнаружен народ, о котором история молчала веками

Археолог Барберена: древняя ДНК Аргентины раскрыла популяцию, существовавшую 8500 лет

Более 12 тысяч лет назад первые люди добрались до предгорий и равнин Центральной Аргентины — одного из последних уголков Земли, оставшихся тогда незаселёнными. Недавний анализ древней ДНК, опубликованный в журнале Nature, впервые пролил свет на то, как именно происходило расселение и развитие населения в этом регионе. Исследователи обнаружили ранее неизвестную популяцию, которая прожила здесь почти 8500 лет, оставаясь удивительно изолированной и устойчивой.

Новая глава на генетической карте Южной Америки

Это первое крупное исследование древней ДНК, проведённое на территории Центральной Аргентины. До сих пор генетические данные из этого региона отсутствовали, оставляя огромный пробел в понимании истории Южной Америки.

"Это поразительный временной и пространственный охват части Южной Америки, которая ранее не была охвачена этими масштабными генетическими исследованиями", — отметил археолог Рамиро Барберена из Национального совета по научным и техническим исследованиям Аргентины (CONICET).

Ранее генетики выделяли три основные группы древнего населения континента — в Центральных Андах, Амазонии и Патагонии. Но Центральная Аргентина оставалась "белым пятном". Именно поэтому учёные из CONICET под руководством Родриго Нореса решили выяснить: были ли местные жители потомками этих трёх популяций или представителями отдельной линии.

Как нашли древнюю популяцию

Исследователи совместно с археологами и музейными специалистами Аргентины проанализировали генетический материал 238 человек, живших на этой территории за последние 10 тысяч лет. Результаты оказались сенсационными: в образцах обнаружили уникальную родословную, ранее неизвестную науке.

"Это большая часть истории континента, о которой мы не знали", — сказал соавтор исследования, генетик Хавьер Мараваль-Лопес из Гарвардского университета.

Эта древняя популяция существовала обособленно, почти не смешиваясь с соседними народами — ни с обитателями Амазонии на севере, ни с населением Патагонии на юге. При этом никаких природных преград, вроде горных хребтов или непроходимых лесов, между ними не было. Как подчёркивает Барберена, регион представляет собой открытую равнину, по которой теоретически можно было бы легко перемещаться.

Изоляция без границ

Почему же древние жители Центральной Аргентины жили в изоляции? Учёные пока не знают. Вероятно, дело не в географии, а в культурных или социальных факторах. Люди могли сохранять свои традиции и образ жизни, не испытывая давления со стороны соседей.

Несмотря на климатические перемены, включая сильную засуху между 6000 и 4000 лет назад, популяция не исчезла и не претерпела серьёзных генетических изменений. Это редкий пример устойчивости в древней демографической истории.

Таблица сравнения: Южноамериканские популяции

Регион Основная особенность Примесь с соседями Продолжительность существования
Центральные Анды Развитие земледелия, миграции высокая >9000 лет
Амазония Лингвистическое разнообразие средняя >8000 лет
Патагония Кочевые охотники низкая >7000 лет
Центральная Аргентина Изолированная популяция минимальная ~8500 лет

Что изменило их жизнь

Археологические находки показывают: около 1500 лет назад жители Центральной Аргентины начали выращивать сельскохозяйственные культуры. Но, в отличие от Европы или Азии, это не сопровождалось сменой населения.

"В этом регионе наблюдается разнообразие языков и культурных изменений, а археологические свидетельства свидетельствуют о взаимодействии с другими группами. Но население то же", — подчеркнул Родриго Норес.

В Европе же, напротив, появление земледелия было связано с притоком новых народов с Ближнего Востока, что привело к серьёзной генетической перестройке. Южноамериканская история оказалась куда более стабильной.

Противоречие археологии и генетики

Любопытно, что археологические данные показывают распространение из Амазонии новых керамических стилей и языков примерно 1300 лет назад. Ранее это считали следствием миграции амазонских народов. Однако ДНК-анализ показывает обратное: генетических следов этих переселений не найдено.

"Судя по материальной культуре и лингвистике, предполагалась крупная миграция, но они не видят её в генетической картине", — отметил Барберена.

Это заставляет пересмотреть старые представления о масштабах доисторических перемещений народов в Южной Америке.

Следы древней женщины

Особый интерес вызвала ДНК женщины, жившей 10 тысяч лет назад — вскоре после появления первых людей в регионе. Её геном оказался ближе к геному жителей Южного конуса (территории южнее Амазонии), чем к людям из Перу или Бразилии. Это означает, что процесс заселения континента шел от юга к северу сложнее, чем считалось.

"Она принадлежит к ранней популяции, которая дала начало множеству других линий", — отметил генетик Дэвид Райх из Гарварда. "Это говорит о том, что за первоначальным периодом очень быстрого распространения по континенту последовал длительный период региональной преемственности".

Почему это важно

Открытие новой древней популяции помогает заполнить пробел в понимании того, как люди расселялись по Южной Америке. Оно показывает, что культурные и языковые изменения не всегда сопровождаются генетическими, и что изоляция не обязательно означает застой. Наоборот, устойчивость этой группы говорит о гибкости и способности адаптироваться к окружающим условиям.

Интересные факты

В исследовании использовались технологии секвенирования нового поколения, позволяющие работать с крайне фрагментированными молекулами ДНК.

Некоторые образцы ДНК были извлечены из зубов и костей, хранившихся в музеях Аргентины десятилетиями.

Современные аргентинцы по-прежнему несут часть генетического наследия этой исчезнувшей популяции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физики из Женевского университета подтвердили подчинение тёмной материи законам гравитации — Камиль Бонвен сегодня в 14:38
85% Вселенной — в тени: учёные искали следы новой силы, но нашли идеальный порядок

Учёные из Портсмутского университета и их коллеги впервые проверили, подчиняется ли тёмная материя законам физики обычного мира, и выяснили, что если "пятая сила" существует, то она крайне слаба — не более 7% от силы тяжести.

Читать полностью » Биогеохимики из Института Макса Планка обнаружили естественный фильтр парникового газа в Черном море — Ян фон Аркс сегодня в 13:38
Газ, который смеётся — но убивает климат: почему Черное море не выпускает закись азота наружу

Учёные из Института Макса Планка раскрыли тайну Черного моря: почему оно производит закись азота, но почти не выпускает её в атмосферу. Микробы оказались природным фильтром планеты.

Читать полностью » Исследователи из Arkeologerna восстановили погребальные обряды викингов по найденным мечам и украшениям — Ларссон сегодня в 12:38
Мечи, вбитые в землю, и золото на пепле: археологи раскрыли тайну захоронений древних воинов Швеции

Два меча, вбитые в землю, золотые украшения и сожжённые лошади — археологи Швеции раскрыли тайны ритуалов викингов, объединив воинскую мощь, память и духовность.

Читать полностью » Учёные из Бристоля математически описали эффект вылета мяча при ударе — Джон Хоган сегодня в 11:16
Мяч смерти: как неустойчивое равновесие превращает идеальный удар в катастрофу

Британские учёные объяснили, почему мяч для гольфа иногда вылетает из лунки после, казалось бы, точного удара: всё дело в физике, неустойчивом равновесии и вращении.

Читать полностью » Снижение аэрозолей усилило глобальное потепление и снизило отражательную способность облаков — Сара Доэрти сегодня в 10:16
Земля теряет зеркало: планета стала отражать меньше света и нагреваться быстрее, чем предсказывали учёные

Чистый воздух — благо для людей, но неожиданное испытание для планеты. Новое исследование показало, что снижение аэрозолей ослабляет яркость облаков и ускоряет глобальное потепление.

Читать полностью » Китай разработал надувной орбитальный модуль для космических фабрик будущего — Ян Ицян сегодня в 9:16
Китай разворачивает будущее в космосе: надувной модуль превращается в орбитальную фабрику

Китайские учёные испытали надувной орбитальный модуль, способный стать базой для первых космических фабрик. Технология обещает революцию в производстве за пределами Земли.

Читать полностью » Гликокаликс управляет поведением иммунных клеток и воспалением организма — Эми Сондерс, Дуглас Дайер сегодня в 8:17
Клетки ведут себя как бойцы без доспехов — гликокаликс исчезает, и начинается сражение

Учёные впервые показали, что иммунные клетки сбрасывают свой гликокаликс, чтобы легче проникать в ткани. Это открытие может изменить подход к лечению воспалительных заболеваний.

Читать полностью » Солнечные вспышки класса X нарушили радиосвязь и предупредили о пике цикла — Джейсон Рид сегодня в 7:16
Солнце ударило дважды: звезда напомнила, кто управляет небом, и Земля ощутила отголосок её гнева

Две мощные вспышки класса X за сутки — редкое явление, зафиксированное 4 ноября 2025 года. Почему Солнце стало таким активным и чего ждать Земле в ближайшие дни?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Эксперты: овсяное молоко подходит веганам, но уступает коровьему по содержанию белка
Питомцы
Размер собаки не влияет на её интеллект
Туризм
Безвизовый отдых в Омане: Салала — новый курорт для россиян с отличным климатом и пляжами
Дом
Организация пространства снижает стресс и повышает продуктивность — мнение специалистов
Садоводство
Иван Смирнов: горький перец можно вырастить в домашних условиях
Наука
Procter & Gamble: прямые волосы сигнализируют о молодости и здоровье организма
Спорт и фитнес
New Balance представил модель Thermal Lite с трёхступенчатой регулировкой длины для невысоких женщин
Авто и мото
Jeep отзывает 320 тысяч Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe из-за риска возгорания батареи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet