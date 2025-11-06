ДНК раскрыла шок: в Центральной Аргентине обнаружен народ, о котором история молчала веками

Более 12 тысяч лет назад первые люди добрались до предгорий и равнин Центральной Аргентины — одного из последних уголков Земли, оставшихся тогда незаселёнными. Недавний анализ древней ДНК, опубликованный в журнале Nature, впервые пролил свет на то, как именно происходило расселение и развитие населения в этом регионе. Исследователи обнаружили ранее неизвестную популяцию, которая прожила здесь почти 8500 лет, оставаясь удивительно изолированной и устойчивой.

Новая глава на генетической карте Южной Америки

Это первое крупное исследование древней ДНК, проведённое на территории Центральной Аргентины. До сих пор генетические данные из этого региона отсутствовали, оставляя огромный пробел в понимании истории Южной Америки.

"Это поразительный временной и пространственный охват части Южной Америки, которая ранее не была охвачена этими масштабными генетическими исследованиями", — отметил археолог Рамиро Барберена из Национального совета по научным и техническим исследованиям Аргентины (CONICET).

Ранее генетики выделяли три основные группы древнего населения континента — в Центральных Андах, Амазонии и Патагонии. Но Центральная Аргентина оставалась "белым пятном". Именно поэтому учёные из CONICET под руководством Родриго Нореса решили выяснить: были ли местные жители потомками этих трёх популяций или представителями отдельной линии.

Как нашли древнюю популяцию

Исследователи совместно с археологами и музейными специалистами Аргентины проанализировали генетический материал 238 человек, живших на этой территории за последние 10 тысяч лет. Результаты оказались сенсационными: в образцах обнаружили уникальную родословную, ранее неизвестную науке.

"Это большая часть истории континента, о которой мы не знали", — сказал соавтор исследования, генетик Хавьер Мараваль-Лопес из Гарвардского университета.

Эта древняя популяция существовала обособленно, почти не смешиваясь с соседними народами — ни с обитателями Амазонии на севере, ни с населением Патагонии на юге. При этом никаких природных преград, вроде горных хребтов или непроходимых лесов, между ними не было. Как подчёркивает Барберена, регион представляет собой открытую равнину, по которой теоретически можно было бы легко перемещаться.

Изоляция без границ

Почему же древние жители Центральной Аргентины жили в изоляции? Учёные пока не знают. Вероятно, дело не в географии, а в культурных или социальных факторах. Люди могли сохранять свои традиции и образ жизни, не испытывая давления со стороны соседей.

Несмотря на климатические перемены, включая сильную засуху между 6000 и 4000 лет назад, популяция не исчезла и не претерпела серьёзных генетических изменений. Это редкий пример устойчивости в древней демографической истории.

Таблица сравнения: Южноамериканские популяции

Регион Основная особенность Примесь с соседями Продолжительность существования Центральные Анды Развитие земледелия, миграции высокая >9000 лет Амазония Лингвистическое разнообразие средняя >8000 лет Патагония Кочевые охотники низкая >7000 лет Центральная Аргентина Изолированная популяция минимальная ~8500 лет

Что изменило их жизнь

Археологические находки показывают: около 1500 лет назад жители Центральной Аргентины начали выращивать сельскохозяйственные культуры. Но, в отличие от Европы или Азии, это не сопровождалось сменой населения.

"В этом регионе наблюдается разнообразие языков и культурных изменений, а археологические свидетельства свидетельствуют о взаимодействии с другими группами. Но население то же", — подчеркнул Родриго Норес.

В Европе же, напротив, появление земледелия было связано с притоком новых народов с Ближнего Востока, что привело к серьёзной генетической перестройке. Южноамериканская история оказалась куда более стабильной.

Противоречие археологии и генетики

Любопытно, что археологические данные показывают распространение из Амазонии новых керамических стилей и языков примерно 1300 лет назад. Ранее это считали следствием миграции амазонских народов. Однако ДНК-анализ показывает обратное: генетических следов этих переселений не найдено.

"Судя по материальной культуре и лингвистике, предполагалась крупная миграция, но они не видят её в генетической картине", — отметил Барберена.

Это заставляет пересмотреть старые представления о масштабах доисторических перемещений народов в Южной Америке.

Следы древней женщины

Особый интерес вызвала ДНК женщины, жившей 10 тысяч лет назад — вскоре после появления первых людей в регионе. Её геном оказался ближе к геному жителей Южного конуса (территории южнее Амазонии), чем к людям из Перу или Бразилии. Это означает, что процесс заселения континента шел от юга к северу сложнее, чем считалось.

"Она принадлежит к ранней популяции, которая дала начало множеству других линий", — отметил генетик Дэвид Райх из Гарварда. "Это говорит о том, что за первоначальным периодом очень быстрого распространения по континенту последовал длительный период региональной преемственности".

Почему это важно

Открытие новой древней популяции помогает заполнить пробел в понимании того, как люди расселялись по Южной Америке. Оно показывает, что культурные и языковые изменения не всегда сопровождаются генетическими, и что изоляция не обязательно означает застой. Наоборот, устойчивость этой группы говорит о гибкости и способности адаптироваться к окружающим условиям.

Интересные факты

В исследовании использовались технологии секвенирования нового поколения, позволяющие работать с крайне фрагментированными молекулами ДНК.

Некоторые образцы ДНК были извлечены из зубов и костей, хранившихся в музеях Аргентины десятилетиями.

Современные аргентинцы по-прежнему несут часть генетического наследия этой исчезнувшей популяции.