Древнее захоронение во Вьетнаме
Древнее захоронение во Вьетнаме
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:27

Древняя женщина с японского острова раскрыла тайну: её предки смешались 2250 лет назад

Сато: смешение Дзёмон и камчатцев произошло 2250 лет назад на острове Ребун

Генетический анализ останков древней женщины, жившей около 1500 лет назад на японском острове Ребун, раскрыл удивительную историю миграций и культурных взаимодействий в регионе Охотского моря. Исследование показало, что эта женщина, принадлежавшая к охотской археологической культуре, была потомком двух различных популяций: древних жителей Японских островов и выходцев с Камчатского полуострова.

Загадки охотской культуры

Охотская культура существовала с V по XIII век нашей эры на обширных территориях: от Сахалина и Хоккайдо до Курильских островов. Эти народы были искусными морскими охотниками и рыболовами, их хозяйство основывалось на добыче китов, моржей, тюленей и других морских обитателей. На археологических памятниках находят также кости медведей и домашних собак, которых использовали как ездовых животных и употребляли в пищу.

Второе генетическое открытие с острова Ребун

В 2021 году ученые впервые секвенировали ДНК женщины из позднего периода охотской культуры, похороненной на том же памятнике Хаманака-2 около 900 лет назад. Ее геном показал сложное трехкомпонентное происхождение: потомки населения Дзёмон, древние жители Камчатки и население Приамурья. Теперь же Такехиро Сато и его коллеги из Университета Канадзавы представили результаты анализа более раннего генома.

Новая исследованная женщина жила в V-VI веках нашей эры, то есть примерно на 500 лет раньше первой. Ее митохондриальная ДНК принадлежала к гаплогруппе D4m2a, которая сегодня чаще всего встречается у нивхов. Анализ выявил интересную особенность: в геноме присутствовало много длинных гомозиготных участков, что указывает на практику близкородственных браков — вероятное следствие жизни на небольшом изолированном острове.

Сравнение двух женщин с острова Ребун

Параметр Женщина из раннего периода (V-VI вв) Женщина из позднего периода (XI-XII вв)
Происхождение 50% потомки Дзёмон + 50% камчатские популяции Сложная смесь из трех компонентов
Время смешения предков Около 2250 лет назад Около 1950 лет назад
Гаплогруппа мтДНК D4m2a (современные нивхи) Не указана в статье
Уровень инбридинга Высокий Не указан

А что если…

Если бы остров Ребун не был таким изолированным, генетическое разнообразие его населения могло бы быть значительно выше, и мы не увидели бы таких явных следов инбридинга. Однако именно эта изоляция помогла сохранить уникальную генетическую сигнатуру, позволившую ученым реконструировать историю смешения популяций.

Три факта о периоде Дзёмон

  1. Период Дзёмон — это японский неолит, длившийся с 13 000 по 300 год до н. э., известный своей керамикой с характерным веревочным орнаментом.

  2. Генетические исследования показывают, что предки людей Дзёмон отделились от материковых популяций Восточной Азии между 27 000 и 19 000 лет назад.

  3. Люди Дзёмон были в основном охотниками-собирателями, хотя есть свидетельства зарождения примитивного земледелия в поздний период.

Новое исследование подтвердило гипотезу, выдвинутую после анализа первой женщины: на севере Японского архипелага действительно существовала смешанная популяция потомков людей Дзёмон и выходцев с Камчатки еще до прибытия мигрантов из Приамурья. Расчеты показывают, что смешение этих двух групп произошло примерно 2250 ± 240 лет назад, что немного раньше предыдущей оценки в 1950 лет.

Исторический контекст

Охотская культура представляет собой пример культурного и генетического взаимодействия в Северо-Восточной Азии. В течение почти тысячелетия эти морские охотники создавали уникальную цивилизацию, впитавшую элементы разных традиций. Генетические исследования с острова Ребун показывают, что формирование охотской культуры было сложным многокомпонентным процессом. Сначала на японских островах смешались потомки местного населения Дзёмон и мигранты с Камчатки, создав уникальный генетический пласт.

Позже, примерно 1600 лет назад, к этой смеси добавился компонент из Приамурья, связанный с современными нивхами и ульчами. Эта многослойная генетическая история отражает сложные миграционные процессы, происходившие в регионе Охотского моря в первом тысячелетии нашей эры, когда различные группы населения контактировали, смешивались и создавали новые культурные образования.

