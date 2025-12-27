Она не была первой: ДНК-анализ вернул женщине из Истборна её настоящую биографию

Десять лет одно археологическое открытие оставалось в центре острых споров и символических интерпретаций. Женщина римской эпохи, найденная на южном побережье Англии, долгое время считалась доказательством раннего африканского присутствия в Британии. Теперь новейшие генетические данные радикально меняют эту историю. Об этом сообщает Journal of Archaeological Science.

Необычная находка и громкие выводы

Останки были обнаружены в 2012 году в коробке, хранившейся в подвале ратуши Истборна, в рамках проекта "Предки Истборна". Судя по старой этикетке, кости нашли ещё в 1950-х годах на скалах Бичи-Хед, однако точные обстоятельства находки со временем были утрачены. Отсутствие археологического контекста сразу сделало интерпретацию сложной.

Первичный анализ черепа привёл судебных антропологов к выводу о возможном субсахарском африканском происхождении женщины. На основе этих данных профессор Кэролайн Уилкинсон из Университета Данди выполнила реконструкцию лица с тёмной кожей, волосами и глазами. Реконструкция вызвала широкий общественный резонанс, а находка была представлена в музее Истборна как свидетельство глубокой этнической неоднородности римской Британии.

Сомнения и первые генетические сигналы

Со временем энтузиазм сменился осторожностью. Попытка провести анализ ДНК в 2017 году дала неожиданные результаты: несмотря на сильную деградацию генетического материала, данные скорее указывали на средиземноморское происхождение, а не на африканское. В качестве возможного региона происхождения тогда даже назывался Кипр.

Из-за низкого качества ДНК эти выводы не были опубликованы, однако именно они стали причиной пересмотра прежних интерпретаций, включая демонтаж памятной доски, установленной в честь "первой чернокожей британки". История вновь оказалась в подвешенном состоянии.

Технологический прорыв и окончательный ответ

Решающим стал новый этап исследования, проведённый специалистами Музея естественной истории в Лондоне. Учёные применили микрочипы, разработанные специально для работы с крайне фрагментированной древней ДНК. Это позволило увеличить объём пригодных для анализа данных более чем в десять раз по сравнению с предыдущими попытками.

Уильям Марш, отвечавший за обработку генетической информации, пояснил, что команда использовала новейшие базы древних геномов для сопоставления результатов. Итог оказался однозначным.

"Мы показали, что она является носителем генетического материала, наиболее схожего с другими представителями местного населения Британии римской эпохи", — говорит Марш.

Следов недавнего субсахарского происхождения обнаружено не было. Женщина оказалась уроженкой южной Англии, жившей в период между 129 и 311 годами нашей эры, что полностью соответствует эпохе римского владычества.

Новый портрет и контекст жизни

Расширенный ДНК-анализ позволил уточнить и внешность. Исследователи предполагают, что у женщины были голубые глаза, светлые волосы и промежуточный оттенок кожи. На момент смерти ей было от 18 до 25 лет, рост составлял около 152 см, а зажившая травма ноги свидетельствует о пережитом серьёзном повреждении.

Изотопный анализ костей показал рацион с заметной долей морепродуктов, что логично для прибрежного района Бичи-Хед. В римскую эпоху эта территория была насыщена инфраструктурой — от вилл и фортов до сельских поселений. Без погребального инвентаря невозможно точно определить социальный статус женщины, однако специалисты допускают, что она могла принадлежать к местной элите или быть связанной с торговлей.

Наука как процесс, а не приговор

Ведущий автор исследования Селина Брейс подчёркивает, что эта история — не пример научной ошибки, а иллюстрация развития знаний.

"Наши научные знания и понимание постоянно развиваются, и как ученые, наша задача — продолжать искать ответы", — объяснила она.

Кэролайн Уилкинсон также отметила, что современная наука всё дальше уходит от попыток определять происхождение человека исключительно по форме черепа, поскольку многие черты пересекаются у разных популяций.

Итоговое исследование не отменяет факта культурного и этнического разнообразия римской Британии, подтверждённого надписями и другими находками. Оно лишь возвращает конкретной женщине её подлинную биографию — жизнь и смерть местной жительницы южной Англии, а не символ, которым она стала в общественном воображении.