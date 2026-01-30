История, которую не сжёг огонь и не стёрли века: зубы раскрыли жизнь железного века

Зубы — это не просто элемент скелета, а долговременный носитель информации о жизни человека. Они сохраняют следы питания, болезней и пережитых стрессов, даже когда другие ткани давно исчезли. Именно поэтому древние зубы становятся ключом к изучению прошлого. Об этом сообщает журнал PLOS One.

Зубы как биологическая хроника прошлого

Новое исследование показало, что зубы людей железного века позволяют восстановить историю их развития с раннего детства до зрелого возраста. Работу возглавил Роберто Джермано из Римского университета Ла Сапиенца, а объектом изучения стали жители Понтеканьяно, жившие более 2,5 тысячи лет назад. Эти данные дополняют археологическую картину региона, где ранее уже находили значимые памятники, включая гробницы римской эпохи у Виа Пьетралата. В отличие от мягких тканей, зубы после формирования не перестраиваются и надёжно фиксируют события жизни человека.

Детский стресс и ранние этапы роста

Учёные проанализировали 30 зубов десяти человек, сравнив клыки и моляры, чтобы восстановить траектории роста в первые шесть лет жизни. В тканях были выявлены маркеры кратковременного стресса примерно в возрасте одного года и около четырёх лет. Эти периоды часто совпадают с изменениями питания и повседневных условий, повышающими уязвимость организма. Аналогичные методы ранее позволяли выявлять следы заболеваний, включая случаи, когда ДНК древней чумы находили в зубах, что подчёркивает ценность стоматологических данных.

Рацион и образ жизни взрослых

Анализ зубного камня показал наличие остатков злаков, бобовых, растительных волокон и следов ферментации. Это указывает на разнообразный рацион, характерный для средиземноморской традиции питания, и подтверждает археологические выводы о развитии торговли и культурных контактов в регионе.

"Мы смогли с высокой точностью проследить рост и здоровье в детстве и выявить следы употребления злаков, бобовых и ферментированных продуктов", — отмечает руководитель исследования Роберто Джермано.

Небольшая выборка — важные выводы

Авторы подчёркивают, что результаты нельзя считать репрезентативными для всего населения железного века. Исследование скорее раскрывает индивидуальные жизненные истории, но при этом демонстрирует потенциал комплексного стоматологического анализа.

"Гистоморфометрия зубов позволяет выйти за рамки изучения момента смерти и увидеть ранние годы жизни каждого человека", — добавляет Алессия Нава.

"Зубной камень помог точнее реконструировать рацион и некоторые аспекты повседневной жизни общин железного века", — подчёркивает Эмануэла Кристиани.

Даже ограниченное число находок показывает, что зубы способны существенно расширить наше понимание биологии и адаптаций древних обществ. Современные методы анализа превращают их в один из самых информативных источников данных о прошлом.