Египетская пустыня заговорила с небом: найдено самое древнее публичное послание в истории

Массивные символы, высеченные в египетской пустыне, могут оказаться одним из самых ранних публичных посланий в истории человечества. Археологическая находка заставляет по-новому взглянуть на происхождение иероглифов и их смысл. Исследователи уверены: перед ними не просто рисунки, а осознанное сообщение о власти и устройстве мира. Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Каменные знаки, которые было невозможно не заметить

Недалеко от деревни Эль-Хави на юге Египта археологи обнаружили высеченную в скале линию гигантских иероглифов, датируемых более чем пятью тысячами лет. Эти изображения располагались вдоль древнего маршрута, соединявшего ключевые поселения региона, включая Элькаб. Размеры и расположение символов говорят о том, что они создавались специально для публичного восприятия, подобно другим знаковым объектам Древнего Египта, включая подводную древнюю гавань у берегов Египта, которая также была частью масштабной системы коммуникации и власти.

Знаки были выполнены на открытой скале ярким цветом, контрастировавшим с окружающим камнем, и достигали около 70 сантиметров в высоту. По сути, это был доисторический аналог рекламного щита — сообщение, которое невозможно было проигнорировать. Исследовательская группа из Йельского университета и Королевского музея искусства и истории в Брюсселе считает, что находка отражает ранние представления египтян о власти, космосе и месте правителя в миропорядке.

"В недавно обнаруженном наскальном изображении в Эль-Хави сохранились одни из самых ранних — и самых крупных — знаков, относящихся к начальному этапу формирования иероглифического письма. Они свидетельствуют о том, как древние египтяне изобрели свою уникальную систему письменности", — сказал археолог Йельского университета Джон Дарнелл.

Символика власти и солнечного цикла

Композиция включает четыре ключевых изображения: голову быка, установленную на шесте, и три птицы — двух аистов, обращённых в разные стороны, и лысого ибиса между ними. По мнению учёных, бычья голова ассоциировалась с царской силой и властью, тогда как птицы могли указывать на движение Солнца и повторяющиеся природные циклы.

Дарнелл сравнивает эффект от этих иероглифов с внезапным увеличением привычного сообщения до масштабов билборда. Такой визуальный язык позволял донести идею о том, что правитель неразрывно связан с космическим порядком и отвечает за поддержание баланса во Вселенной. Подобная логика прослеживается и в других памятниках эпохи, включая гробницу королевского врача в Саккаре, где титулы и изображения также подчеркивали сакральную роль власти.

Публичное сообщение задолго до письменности

Особое значение находке придаёт её открытость. Дорога, вдоль которой были высечены символы, активно использовалась, а значит, изображения видели многие. Даже если путешественники не понимали всего смысла, они могли считывать отдельные образы и ассоциации. Это говорит о том, что визуальная демонстрация власти существовала в Египте уже на самых ранних этапах формирования государства.

Идея связи правителя с небом, солнцем и природными ритмами формировалась постепенно и была заложена ещё до появления полноценной письменной традиции. Масштаб обнаруженных символов, по признанию команды, стал полной неожиданностью и вызвал абсолютное изумление.

Беременный слон как рассказ без слов

Рядом с иероглифами археологи обнаружили ещё более древнее изображение — слона, внутри которого был вырезан меньший слон. Такой приём интерпретируется как редкое изображение беременности животного. Эта резьба датируется периодом между 4000 и 3500 годами до н. э., то есть появилась раньше масштабных иероглифов.

"Это открытие не является новым в том смысле, что кто-то впервые увидел эти иероглифы; оно является новым в том смысле, что кто-то впервые увидел их в таком масштабном количестве", — отметил Джон Дарнелл.

Подобных примеров известно крайне мало. Один из них — сосуд из Абидоса с изображением беременного бегемота. Эти находки показывают, что ещё до изобретения письма люди стремились передавать сложные идеи и жизненные сюжеты с помощью образов, формируя основу будущих систем коммуникации.

В совокупности находки из Эль-Хави демонстрируют, как ранние египтяне использовали масштаб, символику и публичное пространство для передачи идей о власти, природе и устройстве мира, задолго до появления привычных текстов.