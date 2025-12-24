Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Patrick Hendry is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:26

Цепочка таинственных огней: учёные обнаружили древнюю систему, которая предшествовала маякам

Древние моряки использовали костры для навигации ночью — JEMAHS

Жёсткая граница между эпохой маяков и более ранними морскими практиками оказалась куда менее чёткой, чем считалось ранее. Новое исследование показывает, что свет как инструмент навигации использовался задолго до появления знаменитых инженерных сооружений античности. Более того, эти огни имели вполне измеримую практическую пользу. Об этом сообщает Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies.

Ночные маршруты и риск древнего моря

Плавание в тёмное время суток было обычным явлением для моряков древнего Средиземноморья. Оно позволяло экономить время и ресурсы, не прерывая путь с заходом солнца. Однако за это приходилось платить высокой ценой: в условиях новолуния или плотной облачности дальность видимости не превышала примерно 0,29 морской мили, что делало прибрежные маршруты особенно опасными.

Чтобы компенсировать почти полную потерю визуальных ориентиров, моряки использовали накопленный опыт, ориентировались по звёздам и особенностям береговой линии. Но небесные светила задавали лишь общее направление и не помогали точно определить положение судна вдоль берега. Именно здесь, как показывают авторы исследования, ключевую роль начинали играть прибрежные огни.

До маяков: костры, башни и храмы

Александрийский маяк давно стал символом античной навигации, однако учёные подчёркивают, что сама идея светового ориентира возникла значительно раньше. Археологические и текстовые источники указывают на поздний бронзовый век как на отправную точку этой практики.

Уже в гомеровских текстах встречаются упоминания "огненных сигналов", служивших ориентирами для кораблей. Такие костры разжигались на возвышенностях или на крышах прибрежных сооружений. Один из наиболее ярких примеров — храмовая башня Баала в Угарите, где ритуальные огни, по мнению исследователей, одновременно выполняли и навигационную функцию, помогая судам находить порт Минет-эль-Бейда.

Прото-маяки и прибрежная сеть ориентиров

В архаический и классический периоды появляются сооружения, функция которых была уже более явно связана с безопасностью мореплавания. На острове Тасос сохранилась башня с надписью, прямо указывающей на её роль как защитного знака для моряков. Аналогичные памятники известны и на острове Кос, где они посвящены "безопасности мореходов".

Исследователи рассматривают эти башни как элементы распределённой системы. Расположенные на расстоянии 20-30 километров друг от друга, они формировали цепочку визуальных ориентиров, упрощавших ночное движение вдоль побережья.

Когда археология встречается с математикой

Впервые подобные объекты были проанализированы не только с точки зрения истории и археологии, но и с применением количественных методов. Учёные учли кривизну Земли, высоту источников света и положение наблюдателя на палубе судна. Для оценки влияния атмосферы использовался закон Алларда, позволяющий рассчитать, на каком расстоянии человеческий глаз способен различить огонь определённой яркости.

Расчёты показали, что костёр интенсивностью около 5000 кандел, разведённый на возвышенной башне, мог быть виден на десятки километров. В случае Угарита дальность видимости возрастала с нескольких сотен метров до нескольких морских миль даже при неблагоприятных условиях.

Свет как ориентир, а не прожектор

Авторы подчёркивают важный момент: прибрежные огни не освещали путь в буквальном смысле. Они не помогали обходить скалы или замечать опасности рядом с судном. Их задача была иной — дать моряку точку привязки, обозначить направление и предупредить о близости берега или порта.

Такой подход существенно меняет представления о технологическом уровне древних обществ. Использование света для навигации оказалось не внезапным изобретением эллинистической эпохи, а результатом долгой эволюции практик, в которых переплетались религиозные ритуалы, коллективная организация и прагматические нужды торговли и мореплавания.

В итоге исследование демонстрирует, что задолго до появления первых маяков ночное море уже имело свои огни. Эти костры стали ранним ответом на одну из главных проблем мореплавания и сыграли заметную роль в формировании навигационных традиций Средиземноморья.

