Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Башенный комплекс в древнем ингушском поселении Аршауг
© commons.wikimedia.org by Тимур Агиров is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:58

Камни помнят всё: ингушские горы неожиданно открыли миру огромный город эпохи египетских фараонов

В Джейрахском районе Ингушетии, неподалеку от башенного комплекса Гирети, археологи обнаружили масштабное поселение эпохи бронзы и серию уникальных средневековых артефактов. Раскопки, стартовавшие после улучшения погодных условий, подтвердили существование древнего города с циклопической кладкой. Помимо архитектурных руин, исследователи вскрыли захоронения, где сохранились редкие образцы одежды. Эти находки существенно расширяют представления о развитии кавказской культуры в исторической ретроспективе.

Забытый город бронзового века

Археологический объект, обнаруженный в Гирети, представляет собой поселение, возведенное из гигантских каменных блоков без применения скрепляющего раствора. Подобная техника, известная как циклопическая кладка, требует не только невероятных физических усилий, но и точных инженерных расчетов, свойственных высокоразвитым сообществам. Специалисты связывают этот период с 1500 годом до нашей эры, проводя параллели с эпохами расцвета цивилизаций Древнего Египта и Микенской Греции.

Географическое положение объекта в высокогорье ставит перед научным сообществом фундаментальные вопросы о путях миграции и торговле в древности. Не исключено, что ингушские горы служили связующим звеном для культурных обменов между Кавказом, Средиземноморьем и Ближним Востоком. Мастерство обработки камня указывает на наличие у местных жителей глубоких знаний, которые до настоящего времени оставались скрытыми от историков.

"Открытие в Гирети — это значительный пласт, который меняет наше понимание региональной истории. Муниципальные власти всецело поддерживают подобные инициативы, так как они работают на имидж территории и развитие научного туризма. Мы видим здесь потенциал для создания уникальных музейных пространств под открытым небом. Важно обеспечить сохранность объекта на этапе раскопок, чтобы передать это наследие будущим столетиям в первозданном виде."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Секреты горской моды

Параллельно с изучением древних стен исследователи занялись анализом содержимого средневековых склепов, где были найдены текстильные артефакты. Особый интерес вызвали четыре головных убора, включая знаменитые женские "курхарсы", сохранившие форму спустя сотни лет. Высокое качество исполнения и уникальность декора указывают на существование специфического местного канона, выбивающегося из общего понимания северокавказской традиции.

Мужские головные уборы стали неожиданным открытием, так как они принципиально отличаются от привычных по этнографическим описаниям девятнадцатого века высоких папах. Эти изделия выполнены из тонкой шерсти с продуманной конструкцией, обеспечивающей плотное прилегание к голове. По мнению археологов, перед нами функциональные аксессуары для активной повседневной жизни, будь то охота, военные походы или ведение хозяйства.

Подобные находки полностью опровергают миф о статичности и культурной изолированности горских сообществ того времени. Наличие сложной иерархии в текстильной эстетике свидетельствует о развитой социальной структуре региона. Изучение этих тканей предоставит ученым возможность уточнить торговые связи ингушских племен и их уровень технологического прогресса.

Перспективы дальнейших исследований

Работы на комплексе в Гирети только входят в активную стадию, и специалисты ожидают новых значимых находок. Основная задача археологов сейчас заключается в тщательной расчистке циклопических стен и уточнении даты основания города. Требуется также выяснить причины, по которым это поселение исчезло из исторических хроник, оставаясь "невидимым" для науки в течение долгих десятилетий.

Масштабные раскопки обещают не только дать ответы на вопросы прошлого, но и переосмыслить всю историю формирования цивилизации в высокогорных районах Кавказа. Вопрос о том, удастся ли найти историческое название этого города, остается открытым, однако значимость локации уже признана экспертами как переломная. Это не просто рядовой полевой сезон, а кропотливое восстановление исторической памяти целого народа.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet