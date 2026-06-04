Косметика из могилы: ученые воссоздали рецепт китайского крема, которому 2000 лет

В жару в чулане лаковая тара липнет, а в дождливые дни крышка будто прилипает к горлышку — знакомая история для тех, кто хранит дома косметику "на потом”. Археологи в Китае попали в ситуацию посложнее: нашли погребение времён династии Хань, и внутри — косметику в лакированной ёмкости, где условия хранения помогли сохранить содержимое почти 2000 лет. Раскопки в городе Ляньюньгана дали и другие детали: рядом лежали вещи для ухода за волосами и небольшие предметы, похожие на наборы личной гигиены. Чтобы понять, что именно было в баночке, учёные подключили микроскопические, биохимические и химические методы. Итог — состав удалось восстановить, и он оказался не "премиальным”, а вполне практичным по сырью.

"Чтобы подтвердить состав древнего косметического средства, недостаточно "угадать по виду”. Нужны микроскопические признаки пигментов, а дальше — химические и биомолекулярные методы, которые отделяют, что относится к наполнителям и связующим, а что могло появиться уже после захоронения. По итогам анализа важны и такие мелочи, как характер включений в лаковой таре и тип сырья, который может выступать заменителем более дорогих компонентов" Должность ("role" в списках) Ирина Соколова

Что нашли в погребениях Хань

Археологи обнаружили женщину и останки предположительно двух мужчин во время раскопок в городе Ляньюньган. Возраст захоронения датируют примерно двумя тысячами лет. Информацию описали в исследовании, опубликованном в журнале Heritage Science.

В одном гробу лежали предметы, которые связали с мужским погребальным набором: железный меч, керамика, медные монеты и чернильный камень. Второй гроб не идентифицировали по содержимому, а третий, вероятно, принадлежал женщине.

Рядом с останками женщины нашли набор для ухода за волосами, заколку и небольшую ёмкость, покрытую лаком. Именно в ней, судя по дальнейшим анализам, и находилась косметика. Такая "комплектность” обычно читается как личные предметы, которые человек считал нужными при жизни и мог взять с собой в последний путь.

Как учёные восстановили рецепт

Чтобы понять, из чего сделано средство в лакированной ёмкости, применили современные микроскопические, биомолекулярные и химические методы. Логику исследователей можно свести к одному: они не ограничились описанием находки, а проверили химический состав и структуру компонентов.

Работа шла по нескольким направлениям сразу — от распознавания "материала-наполнителя” до выявления связующих и возможного происхождения жиров. В результате учёные смогли расшифровать состав косметики и восстановить рецепт в том виде, как он был использован в древности.

Важно, что в истории с такими находками всегда есть риск "смешения” — например, что часть компонентов могла попасть уже после захоронения. Но именно поэтому исследователи опирались на сочетание микропризнаков и химической верификации, а не на догадки "по цвету” или по одной реакции в пробирке.

Из чего сделана косметика

По результатам анализов в составе средства обнаружили измельчённую белую слюду, растительный экстракт и жир. По предположению учёных, жир был получен, скорее всего, из свиньи. Слюда в таком случае могла работать как белила — для оттенка и плотности покрытия.

Авторы исследования отдельно отмечают, что свиной жир выступал более дешёвым аналогом коровьего. По этой логике древнее средство не обязательно было "элитным”; оно могло использовать доступные замены, сохраняя нужные свойства текстуры и нанесения.

Что именно входило в растительный компонент — исследователи не уточняют. То есть можно назвать классы составляющих (слюда, экстракт, жир), но набор растений, из которых брали активную часть, пока остаётся за пределами распознавания в публикации.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Где это вписывается в историю косметики

История косметики насчитывает не менее 7000 лет. Первые косметические средства связывают с Древним Египтом: примерно 5000 лет назад там использовали мази, благовония, красящие вещества, а также средства, защищающие кожу от солнца, песка и ветра.

В Древней Греции косметика развивалась и как декоративная, и как лечебная. К IV веку до нашей эры греки удаляли волосы с тела, подводили брови, накладывали на лицо тональные кремы белого цвета, красили губы и окрашивали волосы в золотистые тона. Плюс упоминаются практики вроде жевательных "жвачек” и ухода за полостью рта.

Дальше путь шёл к массовости: в XIX веке декоративная косметика постепенно становилась частью повседневного обихода, росли промышленное производство и рынок. Слово "косметика” впервые прозвучало в 1867 году на Международной выставке в Париже, где парфюмерия и мыловаренная промышленность выставлялись отдельно от фармацевтики.

Кратко по находке в Ляньюньгане

Локация и время: город Ляньюньган, захоронение примерно 2000 лет назад (династия Хань). Что связано с женщиной: набор для ухода за волосами, заколка и небольшая лакированная ёмкость. Состав косметики (по анализам): измельчённая белая слюда, растительный экстракт, жир (вероятно, свиной).

Если вы сегодня увидите похожую "древнюю косметику” в музеях, не пытайтесь повторять рецепты на домашней кухне. В публикации есть набор компонентов, но нет полной технологической карты, а жир и экстракты требуют понимания обработки и риска загрязнений. Сама идея реконструкции здесь в том, чтобы восстановить состав, а не переносить его в быт без лабораторной проверки.

"Реконструкция древнего состава работает только при условии, что лабораторные данные подтверждают сразу несколько "следов” — и по структуре, и по химии. Если найден пигмент вроде белой слюды, это даёт понимание функции средства, а жир связывают со свойствами связующего. Дальше самое полезное — смотреть, какие компоненты выглядят как замены более дорогих вариантов и насколько они согласуются с бытовыми практиками того времени" Должность ("role" в списках) Алексей Кузнецов

FAQ

Вопрос? Сколько лет тому находке — и откуда она?

Ответ: Захоронение датируют примерно 2000 лет назад. Раскопки вели в городе Ляньюньган.

Вопрос? Что именно нашли рядом с предполагаемой женщиной?

Ответ: Там были набор для ухода за волосами, заколка и небольшая ёмкость, покрытая лаком.

Вопрос? Какие компоненты косметики удалось определить в лаборатории?

Ответ: Обнаружили измельчённую белую слюду, растительный экстракт и жир, вероятно свиной.

Вопрос? Известно ли, какие растения использовали для экстракта?

Ответ: Детали находки важны не только как "музейная редкость”. Они показывают, как древние люди собирали косметику из понятных материалов и как лаборатория сегодня умеет читать такие вещи по следам в составе — даже когда самой таре уже не один век. В этой истории "баночка” стала источником химических данных, а текст исследования — инструкцией, где именно искать ответ.

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