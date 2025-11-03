Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Монета Береники II
Монета Береники II
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:30

Монета, которая старше предыдущего рекорда на 200 лет: как она меняет карту древних торговых маршрутов

Фест: в Саксонии обнаружена древнейшая монета региона: золотой статер кельтов возрастом 2200 лет

В окрестностях Лейпцига произошло археологическое открытие, которое заставило историков по-новому взглянуть на древние торговые пути в Центральной Европе. Немецкий энтузиаст Даниэль Фест, обладающий официальным разрешением на поиск древностей, с помощью металлоискателя обнаружил уникальный артефакт — золотую монету возрастом более 2200 лет. Эта находка, недавно представленная в Дрездене, официально признана древнейшей монетой из когда-либо найденных на территории федеральной земли Саксония.

Описание уникальной находки

Обнаруженный артефакт представляет собой четверть кельтского золотого статера, датируемого III веком до нашей эры. Монета весом около двух грамм выполнена практически из чистого золота, что свидетельствует о ее высокой ценности даже в древности.

Исследователи из Управления археологии Саксонии тщательно изучили символику, изображенную на монете:

  • на аверсе — стилизованная голова животного, возможно, оленя

  • на реверсе — шейная гривна, звезда и сфера

Загадка появления кельтской монеты в Саксонии

Самым интригующим аспектом этой находки является ее географическое расположение. Исторически территория Саксонии находилась за пределами зоны расселения кельтских племен, что порождает множество вопросов о том, как эта монета оказалась в этих землях.

Ученые предполагают, что для местных жителей монета служила не столько платежным средством, сколько предметом роскоши или формой сбережения. Вероятно, она попала сюда через торговые пути или в результате дипломатических контактов между местными племенами и кельтскими народами.

Сравнение археологических находок в Саксонии

Параметр Новая находка (2024) Предыдущая рекордная находка (2007)
Тип монеты Кельтский золотой статер (1/4) Серебряный квинарий
Возраст III век до н. э. I век до н. э.
Материал Золото Серебро
Место находки Окрестности Лейпцига Окрестности Пегау
Значение Древнейшая монета Саксонии Ранее древнейшая монета

А что если…

Если бы Даниэль Фест не имел официального разрешения на поиск с металлоискателем, эта уникальная находка могла бы навсегда остаться в земле или, что хуже, попала на черный рынок древностей. Легальная деятельность археологов-любителей позволяет сохранить ценные артефакты для науки и будущих поколений.

Три факта о кельтских монетах

  1. Кельты начали чеканить монеты примерно в III веке до н. э., переняв эту традицию от греков через торговые контакты.

  2. Золотые статеры были наиболее ценными монетами кельтов и часто использовались для крупных сделок и в качестве сокровищ.

  3. Кельтские монеты отличаются уникальным художественным стилем — вместо точных портретов на них изображались стилизованные символы и абстрактные узоры.

Эта находка значительно отодвигает хронологические рамки использования монет на территории Саксонии. До недавнего времени древнейшей монетой региона считался серебряный квинарий I века до нашей эры, обнаруженный в 2007 году неподалеку от города Пегау. Новая находка старше предыдущего рекордсмена примерно на 200 лет.

Исторический контекст

III век до нашей эры был периодом активной экспансии кельтских племен в Центральной Европе. Хотя Саксония не входила в зону их непосредственного расселения, кельты поддерживали оживленные торговые связи с соседними народами. Золотые монеты, подобные найденной, могли использоваться в качестве дипломатических даров, выплат наемникам или средства межплеменного обмена.

Обнаружение этой монеты в Саксонии свидетельствует о том, что даже регионы, находившиеся на периферии кельтского мира, были вовлечены в сложные экономические и культурные сети, связывавшие различные народы Европы в доримскую эпоху. Эта маленькая золотая монета служит материальным доказательством существования дальних торговых путей за столетия до появления римских легионов в этих землях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сайзмор: в марсианской мерзлоте возможны расколы, поддерживающие до 5% жидкой воды сегодня в 21:12
Марс таит секреты под ногами: учёные нашли сеть каналов, где вода течёт, несмотря на лютый мороз

Ученые считают, что под поверхностью Марса может существовать сеть микроскопических каналов, заполненных соленой водой. В этих убежищах hypothetically способны выживать микроорганизмы.

Читать полностью » Кето: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом с антихвостом, направленным к Солнцу сегодня в 21:09
Корень зла в космосе: почему антихвост 3I/ATLAS заставляет пересмотреть все о межзвездных гостях

Межзвездная комета 3I/ATLAS продемонстрировала уникальное поведение — у нее появился антихвост, направленный к Солнцу. Ученые нашли объяснение этому редкому явлению.

Читать полностью » Хондриты сформировались через 2–3 млн лет после рождения Солнечной системы сегодня в 20:58
Тайна спиральных волн Юпитера: как гравитационные ловушки породили 85% всех метеоритов на Земле

Новое моделирование раскрыло неожиданную роль Юпитера в истории Солнечной системы. Оказывается, газовый гигант ответственен за происхождение большинства метеоритов.

Читать полностью » Проект VASCO связал транзиенты с ядерной деятельностью, отвергнув гипотезы о дефектах фотопластинок сегодня в 20:54
Холодная война скрывала тайну: транзиенты на астрономических снимках — это след атомных бомб

Анализ астрономических снимков 1950-х годов выявил странную закономерность. Загадочные вспышки на небе появлялись чаще в дни ядерных испытаний.

Читать полностью » В провинции Больцано найдены остатки римской кузницы I-III веков нашей эры сегодня в 19:12
Древний сервис для элиты: как римская кузница обслуживала почту империи — это меняет наши взгляды

В итальянской провинции Больцано археологи обнаружили древнеримскую мастерскую по обработке металлов. Какие секреты экономической жизни империи раскрывает эта находка?

Читать полностью » В предгорьях Загроса найдены золотая серьга и цилиндрическая печать периода Урука сегодня в 19:09
Золото в горах Ирака — это не сказка: серьга эпохи Урука раскрывает сети торговли

В Курдистанском регионе Ирака археологи обнаружили древнее сооружение, способное изменить представления о ранней урбанизации. Что нашли ученые в предгорьях Загроса?

Читать полностью » Фрумкин: подземные туннели вдоль ручья Нахаль-Амаль служили для энергии сахарных мельниц сегодня в 18:38
Мамлюки знали секрет: как использовать солоноватую воду для мощной гидросистемы

Археологи обнаружили в Израиле сложную сеть подземных туннелей возрастом 600 лет. Для чего мамлюкские инженеры создали эту загадочную гидравлическую систему?

Читать полностью » Преждевременное старение гиппокампа вызывает повышенную тревожность у людей сегодня в 18:34
Мозг в тревоге: ученые раскрыли секрет, как преждевременное старение вызывает панику

понские ученые обнаружили неожиданную биологическую причину тревожных расстройств. Оказалось, что определенная зона мозга может стареть преждевременно.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Белов: дешёвая защита картера без вентиляционных отверстий разрушает мотор
Наука
Сато: смешение Дзёмон и камчатцев произошло 2250 лет назад на острове Ребун
Спорт и фитнес
Планка для укрепления тела: как это упражнение помогает сжигать калории и улучшить выносливость
Туризм
Мальдивы, Китай и ОАЭ признаны главными странами для роскошного отдыха без ограничений в бюджете
УрФО
Учёные из Челябинска разработали технологию, которая продлит срок службы дорог до 25 лет
Авто и мото
Волков: современные вакуумные насосы способны создавать разрежение до 90%
Красота и здоровье
Дерматологи подтвердили, что андрогенетическая алопеция — самая распространённая причина выпадения волос у женщин
Еда
Хлебцы с клетчаткой помогают улучшить пищеварение и снизить калорийность рациона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet