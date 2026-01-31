Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Древняя пещера
© NewsInfo.Ru by Ирина Соколова is licensed under public domain
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 14:21

Пещера в Новой Зеландии оказалась капсулой времени: под пеплом пролежал мир возрастом миллион лет

В глубине новозеландской пещеры, десятилетиями остававшейся без внимания, учёные обнаружили следы мира, который существовал задолго до появления человека. Под слоями вулканического пепла сохранилась экосистема возрастом около миллиона лет, дающая редкую возможность заглянуть в прошлое островов. Находки уже называют ключевыми для понимания эволюции местной фауны. Об этом сообщает Daily Galaxy.

Пещера, скрывавшая историю миллионов лет

Пещера Моа-Иглс-Хел на Северном острове Новой Зеландии была известна ещё с 1960-х годов, но долгое время оставалась в тени более популярных природных объектов региона. Новая волна исследований затронула её глубокие слои, ранее практически не изученные. Именно там палеонтологи обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости позвоночных животных эпохи раннего плейстоцена. Подобные находки редки не только для Новой Зеландии — даже в других регионах мира пещеры лишь изредка сохраняют столь древние свидетельства жизни, как это произошло, например, в Мамонтовой пещере.

Отложения Моа-Иглс-Хел оказались своеобразной "капсулой времени", сформированной после мощных вулканических извержений. Пепел не только законсервировал останки, но и позволил достаточно точно определить их возраст. По оценкам исследователей, животные обитали здесь в период от 1,55 до 1 миллиона лет назад.

Неожиданный предок какапо

Центральное место среди находок занял новый вид попугаев — Strigops insulaborealis. Его считают древним родственником современного какапо, одной из самых необычных птиц Новой Зеландии. В отличие от своего потомка, этот попугай, вероятно, умел летать, что подтверждается строением конечностей.

Как отмечают учёные, ноги древнего вида были заметно слабее, чем у нынешнего какапо, что указывает на иной образ жизни. Доктор Пол Скофилд из Кентерберийского музея подчёркивает, что подобные находки отражают период, когда разнообразие птиц на островах было значительно выше.

"Изменения в среде обитания лесов и кустарников привели к перезапуску популяций птиц. Мы считаем, что это стало основным фактором эволюционного разнообразия птиц и других представителей фауны на Северном острове", — объяснил он.

Экосистема, которой больше нет

Помимо попугая, в пещере обнаружены останки вымершего предка такахэ, а также вида голубей, близкого к австралийским бронзовокрылыми. Совокупность находок позволила восстановить картину экосистемы, значительная часть которой не дожила до наших дней. Аналогичные "срезы" древней жизни известны и по другим пещерным объектам, где удавалось находить редкие ископаемые ткани и кости, как это произошло при изучении окаменевшей кожи в пещерных отложениях Северной Америки.

По оценкам исследователей, от трети до половины видов, обнаруженных в Моа-Иглс-Хел, сегодня считаются вымершими. Это ставит под сомнение распространённое мнение о том, что масштабное исчезновение фауны в Новой Зеландии началось лишь после появления человека.

Роль вулканов и климата

Ведущий автор исследования доцент Тревор Уорти из Университета Флиндерса указывает на ключевую роль вулканической активности и климатических колебаний. Мощные извержения и смена ледниковых и межледниковых периодов кардинально меняли условия жизни на островах, формируя уязвимую, но уникальную фауну.

"Это исследование доказывает, что природные силы, такие как супервулканы и резкие изменения климата, уже более миллиона лет назад формировали уникальную природу нашей планеты", — говорится в заявлении Кентерберийского музея.

Сравнение находок из Моа-Иглс-Хел с другими палеонтологическими объектами региона подтверждает, что именно природные катаклизмы заложили основу нынешнего биоразнообразия Новой Зеландии.

Анализ пещеры позволяет восполнить серьёзный пробел в биологической летописи страны. Эти данные не только уточняют историю вымираний, но и помогают лучше понять, насколько хрупкими могут быть экосистемы, формировавшиеся миллионы лет под воздействием сил, неподвластных человеку.

Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

