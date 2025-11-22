Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
каноэ
каноэ
© https://commons.wikimedia.org by Graham Crumb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 21:20

Древние строители каноэ были гениями биоинженерии: они заставляли деревья защищаться от воды

На дне озера Мендота обнаружили 16 древних каноэ — Томсен

История озера Мендота в Висконсине получила новое измерение благодаря археологическому открытию, которое специалисты уже называют одним из самых впечатляющих для региона Великих озёр. Под слоем ила и донных отложений, скрывавшихся столетиями, учёные обнаружили целую "парковку" древних долблёных каноэ — по сути, место, куда коренные жители тысячелетиями возвращались, оставляя плавсредства в определённых точках береговой линии. Возраст самого старого из них достигает 5200 лет, что делает находку третьим по возрасту каноэ в восточной части Северной Америки.

Как нашли древнейший "порт" озера Мендота

Первое каноэ, 1200-летнее, было обнаружено в 2021 году морским археологом Тамарой Томсен на глубине около семи метров. На следующий год серия погружений привела к новым находкам: 3000-летнему судну, 4500-летнему прямо под ним и 2000-летнему рядом. Совокупность возрастов заставила исследователей предположить, что они нашли не случайное место гибели лодок, а систематическое хранилище.

Работа продолжилась совместно с антропологами Висконсинского университета, а также представителями племён Хо-Чанк и Бад-Ривер. Весной 2025 года команда обнаружила ещё шесть каноэ, доведя число известных судов до шестнадцати.

"Это место для парковки использовалось тысячелетиями, снова и снова", — заявила морской археолог Тамара Томсен.

Радиоуглеродный анализ показал, что каноэ охватывают временной диапазон от 3000 года до н. э. до примерно 700 лет назад.

Как древние путешественники использовали эти маршруты

Две группы каноэ расположены вдоль береговой линии вблизи древних троп коренных народов. На довоевропейской карте местности берег был более крутым, а в некоторых местах путешествие по суше практически невозможно. Лодки служили не роскошью, а важной частью логистики, помогая перемещаться между ресурсами, местами торговли и священными поселениями.

Важнейшая роль принадлежала озеру Вингра, расположенному южнее. Его белое глинистое дно считалось духовным порталом. На протяжении поколений народ хо-чанк почитал это место, и путь к нему пролегал именно через систему водоёмов, включая Мендоту.

"Эти каноэ напоминают нам, как долго наш народ живёт в этом регионе и как глубоко мы связаны с этими водами и землями", — сказал Билл Квакенбуш, хранитель наследия племени Хо-Чанк.

Как древние мастера выбирали древесину

Самое удивительное открытие касается материала. Половина найденных судов была изготовлена из красного или белого дуба — древесины, которая сегодня не считается подходящей для лодок из-за высокой впитываемости. Однако анализ выявил тилозы — натуральные "воздушные пробки", блокирующие движение воды в стволе.

Исследования Лаборатории лесной продукции Министерства сельского хозяйства США показали, что строители могли выбирать деревья, испытывавшие стресс или повреждение. Это повышало шанс появления тилоз.

"Вполне возможно, что строители каноэ намеренно выбирали деревья, повреждённые погодой, или намеренно наносили им повреждения", — пояснил Томсен.

По сути, древние ремесленники использовали биоинженерный подход задолго до появления этого термина.

Сравнение материалов каноэ

Материал Особенности Причина выбора
Белый дуб Устойчивость после образования тилоз Прочность и долговечность
Красный дуб Обычно впитывает воду Использовали экземпляры с тилозами
Хвойные Лёгкие Встречаются реже на Мендоте
Берёза Традиционный материал на севере Не обнаружена в данном месте

Советы шаг за шагом: как documentируются каноэ

  1. Подводная съёмка и создание 3D-модели.

  2. Аккуратное извлечение наиболее уязвимых артефактов.

  3. Стабилизация с помощью полиэтиленгликоля.

  4. Сублимационная сушка в специализированных центрах.

  5. Перенос в музейные условия хранения.

А что если под слоем ила скрывается ещё более древняя история?

Исследователи не исключают, что под найденными судами могут лежать ещё более старые образцы. Если будет обнаружено каноэ возрастом около 7000 лет, это подтвердит существование очень ранних водных традиций задолго до появления известных племенных групп.

Плюсы и минусы подводных раскопок на озере Мендота

Плюсы Минусы
Высокая сохранность органики Сложность доступа и погружений
Возможность датировать культурные слои Замутнённость ила
Прямое понимание маршрутов древних народов Высокие затраты на консервацию
Уникальность находок Ограниченное количество сезонов

FAQ

Менялось ли озеро Мендота за тысячелетия?
Да, уровень и рельеф берегов существенно отличались от современных.

Почему каноэ не сгнили?
Отсутствие кислорода в придонных слоях замедляет процессы разрушения.

Можно ли увидеть их в музее?
Первое выставленное судно появится в будущем Историческом центре Висконсина.

Мифы и правда

Миф: древние каноэ из дуба не могли плавать.
Правда: деревья с тилозами практически не впитывали воду.

Миф: коренные народы пользовались только тропами.
Правда: системы озёр были ключевыми "магистралями" региона.

Три интересных факта

  • 5200-летнее каноэ — старейшее, найденное в районе Великих озёр.
  • Некоторые лодки лежали буквально друг на друге, образуя культурные слои.
  • Озеро Вингра считалось духовным порталом у народа хо-чанк.

Исторический контекст

3000 г. до н. э.: изготовление первого известного каноэ.

Средние века: активное использование водных маршрутов.

2021-2025 гг.: обнаружение и документирование 16 древних судов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новые данные подтвердили медленную активность Суэцкого разлома — геолог-структурник Илья Громов сегодня в 13:59
Рифт, который заснул 5 миллионов лет назад, подаёт признаки жизни: что это означает для региона

Новое исследование показывает: Суэцкий рифт, который считался "мертвым", продолжает расширяться и подниматься. Какие доказательства нашли учёные и что это меняет в геологии региона?

Читать полностью » Луна оказалась на 70–80 процентов состоящей из вещества Тейи — планетолог Тимо Хопп сегодня в 12:59
Новое исследование меняет всё: Луна возникла из столкновения соседей по Солнечной системе

Учёные впервые выяснили, откуда прилетела Тейя — протопланета, породившая Луну. Сверхточный анализ железа раскрывает историю гигантского столкновения 4,5 млрд лет назад.

Читать полностью » Новая работа улучшила симуляции структуры тёмной материи — теоретик Сильвия Манкони сегодня в 11:59
Темная материя ведёт себя не так, как думали десятилетиями: новая модель шокирует астрофизиков

Учёные предложили новую модель темной материи, которая объясняет загадочный избыток гамма-лучей в центре Млечного Пути. Что это меняет в астрофизике?

Читать полностью » Новое исследование ставит под сомнение иерархию строителей комплекса — археолог Оливия Баумгартел сегодня в 10:59
Монумент без власти: как охотники-собиратели построили то, что считалось делом империи

Новое исследование показывает, что Поверти-Пойнт был не политическим центром, а местом встреч равных охотников-собирателей, объединённых общими ритуалами.

Читать полностью » Архитекторы подтвердили многослойный путь распространения кирпичного строительства в Данию — Павел Климов сегодня в 9:55
305 кирпичей взорвали научный консенсус: путь технологий в Скандинавию оказался совершенно другим

Новое исследование полностью меняет представления о происхождении датской кирпичной архитектуры, показывая, что технологии распространялись сложнее и многослойнее, чем считалось раньше.

Читать полностью » Учёные подтверждают отсутствие холодовых структур носа у неандертальца — Антон Лебедев сегодня в 8:55
Череп из Альтамуры раскрыл тайну: у неандертальцев внутри носа не было того, что искали 50 лет

Редчайший череп из Альтамуры впервые позволил учёным заглянуть внутрь носовой полости неандертальца и пересмотреть прежние представления об их адаптациях к климату.

Читать полностью » Археологи Норвегии зафиксировали уникальный погребальный ритуал викингов с раковинами на лице женщины сегодня в 7:55
Когда погребальный обряд превращается в головоломку: раковины на лице заставили археологию обновить словарь

Случайная находка в Норвегии обернулась одним из самых загадочных женских захоронений эпохи викингов. Что означают раковины и птицы в древней могиле?

Читать полностью » Этологи Оксфорда доказали, что поцелуи возникли у приматов более 21 млн лет назад сегодня в 6:55
Примирение, союз, стресс-релиз: поцелуи у приматов выполняли функции, о которых люди узнали позже всех

Новое эволюционное исследование показало: поцелуи возникли задолго до появления человека и уходят корнями в поведение древних приматов, живших более 21 миллиона лет назад.

Читать полностью »

Новости
Еда
Авокадо придаёт Кобб-салату кремовую текстуру — диетологи
УрФО
В Челябинске возбудили дело за незаконный вылов раков на Смолино — прокуратура
СФО
Бурильщики получают в среднем 200 тысяч рублей в ХМАО — Авито Работа
Красота и здоровье
Современные коллекции делают шерстяные куртки частью стиля, сообщают стилисты
Туризм
Блогер Лисейкина рассказала, как действовать при задержке рейса по плану «ковер»
Наука
Нанокристаллы перовскита в стекле впервые показали спиновый шум — СПбГУ
Спорт и фитнес
Утяжелители увеличивают интенсивность тренировок и ускоряют сжигание калорий
Дом
Борная кислота против тараканов безопасна при наличии питомцев — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet