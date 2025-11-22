Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Древние следы на породе
Древние следы на породе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:47

Невероятно, но факт: искусственный интеллект теперь археолог — и он откапывает то, что скрыто от глаз

ИИ обнаружил следы жизни в породах возрастом 3 3 млрд лет — Хейзен

Поиск древнейшей жизни остаётся одной из самых сложных задач современной науки: окаменелости, сохранившиеся миллиарды лет, редки, а биомолекулы разрушаются так быстро, что почти никогда не доходят до наших дней. Однако группа исследователей предложила революционный подход. Вместо того чтобы искать неповреждённые следы, они решили анализировать химический "шлейф" — структуру молекулярных фрагментов, которые остаются после распада биомолекул. Новая методика с искусственным интеллектом позволяет определять происхождение пород даже тогда, когда "классические" биосигнатуры отсутствуют. Это открывает путь к поиску жизни в самых древних земных породах — и на других планетах.

Как машина научилась распознавать "химические призраки"

Вместо того чтобы искать узнаваемые липиды, порфирины и другие соединения, команда под руководством Роберта Хейзена решила обучить ИИ работать с фрагментами, которые образуются при нагреве древних пород. Исследователи использовали пиролизный газовый хроматограф-масс-спектрометр: образцы нагревались до более чем 600 °C, расщеплялись на сотни тысяч компонентов, а прибор фиксировал каждый фрагмент как уникальный пик.

"У нас есть способ читать молекулярные "призраки", оставленные ранней жизнью", — говорит геолог Роберт Хейзен.

Каждый набор данных представлял собой сложный "ландшафт", где наборы пиков отличались у биологических и абиотических образцов. Для поиска закономерностей использовали модель случайного леса — классический алгоритм машинного обучения. ИИ удалось выявлять отличительные паттерны, даже если исходные молекулы уже давно исчезли.

Что именно классифицировал искусственный интеллект

Для обучения ИИ исследователи собрали более 400 образцов:

  • породы, содержащие современные или ископаемые микроорганизмы;
  • абиотические метеориты;
  • древние отложения неоднозначного происхождения.

Алгоритм обучался на 75% данных, а оставшиеся использовались для тестирования.

Результаты оказались впечатляющими: ИИ различал биотические и абиотические образцы с точностью свыше 90%. Он также обнаружил биосигнатуры в породах возрастом 3,3 млрд лет — более чем вдвое древнее предыдущих молекулярных находок.

"Это отличный способ поиска биосигнатур", — считает микробный биогеохимик Карен Ллойд.

Следы фотосинтеза: находка, которая сдвигает хронологию

Особенно интригующим открытием стала сигнатура фотосинтеза в породах возрастом 2,5 млрд лет. До сих пор распознаваемые молекулярные следы кислородного фотосинтеза относили к более поздним эпохам, но ИИ смог обнаружить паттерны, которые указывают на более раннее возникновение этих организмов — почти на 800 миллионов лет раньше.

Почему остаться незамеченными легко

Не все образцы алгоритм определял одинаково уверенно. Для пород возрастом 500 млн — 2,5 млрд лет ИИ успешно находил сигнатуры в двух третях случаев. Но в образцах старше 2,5 млрд лет вероятность снижалась до 47% — не из-за ошибки модели, а из-за того, что древнейшие химические структуры часто разрушены тектоническими и термическими процессами.

Чтобы оценить достоверность, модель выдавала вероятность: более 60% считалось "сильным совпадением". Учёные признают, что уверенность нужно повысить.

Однако новые данные для обучения ИИ позволят улучшить точность и расширить спектр распознаваемых паттернов.

Чем новый подход лучше традиционных методов

Обычный поиск древней жизни опирается на:

  • микрофоссилии (но они редки и спорны);
  • молекулярные остатки липидов и порфиринов;
  • изотопные следы (например, избыток углерода-12).

Эти методы неприменимы к сильно изменённым породам, подвергавшимся тектоническим сдвигам, нагреву и метаморфизму. ИИ же способен работать с фрагментированными химическими структурами.

Сравнение подходов

Метод Что обнаруживает Минусы
Микрофоссилии Окаменелые структуры клеток Редкость, неоднозначность
Изотопы Биогенные соотношения элементов Может быть искажено геологическими процессами
Молекулярные липиды Остатки биомолекул Почти всегда разрушены в древних породах
ИИ по химическим паттернам Фрагменты молекул Нужна крупная база данных

Как обучают ИИ такому анализу

  1. Проводят пиролизный ГХ-МС анализ образца.

  2. Получают набор из сотен тысяч пиков.

  3. Преобразуют данные в цифровой "ландшафт".

  4. Алгоритм учится распознавать закономерности.

  5. Проводят тестирование на новых образцах.

По словам исследователей, модель работает как "химический отпечаток пальца".

А что если использовать метод вне Земли?

Основная цель проекта — проложить путь для будущих миссий на Марс и ледяные луны. Анализ химических паттернов может стать ключевым инструментом для автоматических станций, которые не смогут доставить образцы на Землю.

По словам создателей модели, ИИ позволит обнаруживать неизвестные биосигнатуры, не ограничиваясь земной биохимией.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Работает с разрушенными молекулами Зависит от качества обучающей выборки
Подходит для древнейших пород Не всегда высока уверенность >60%
Применим вне Земли Требует сложных приборов

FAQ

Какой прибор использовали?
Пиролизный газовый хроматограф-масс-спектрометр.

Можно ли применять метод в полевых условиях?
Да, компактные версии ГХ-МС планируется использовать в будущих миссиях NASA.

Насколько точен ИИ?
В тестах точность превышала 90% для различения биотики и абиотики.

Мифы и правда

Миф: жизнь можно обнаружить только по сохранившимся клеткам.
Правда: ИИ показывает, что химические паттерны могут быть не менее информативны.

Миф: молекулы полностью исчезают со временем.
Правда: остаются фрагменты, достаточные для анализа.

Три интересных факта

  • Строматолиты — одни из древнейших доказанных следов жизни, возрастом 3,5 млрд лет.
  • Газовые хроматографы используют даже в исследованиях комет.
  • ИИ способен распознавать закономерности, недоступные человеческому глазу.

Исторический контекст

Первые споры о древнейшей жизни — XIX век.

Развитие масс-спектрометрии — середина XX века.

Приход ИИ в геохимию — XXI век, начало новой эпохи поиска биосигнатур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Храм Венеры устоял благодаря пуццолановому раствору — Geoheritage сегодня в 20:16
Соль съедает древние стены: учёные бьют тревогу, чтобы спасти наследие римских гениев

Учёные раскрыли секреты материалов храма Венеры на Флегрейских полях, показав, как римляне создавали долговечные сооружения, сочетая местные вулканические породы и импортированные компоненты.

Читать полностью » Новая работа улучшила симуляции структуры тёмной материи — теоретик Сильвия Манкони сегодня в 11:59
Темная материя ведёт себя не так, как думали десятилетиями: новая модель шокирует астрофизиков

Учёные предложили новую модель темной материи, которая объясняет загадочный избыток гамма-лучей в центре Млечного Пути. Что это меняет в астрофизике?

Читать полностью » Новое исследование ставит под сомнение иерархию строителей комплекса — археолог Оливия Баумгартел сегодня в 10:59
Монумент без власти: как охотники-собиратели построили то, что считалось делом империи

Новое исследование показывает, что Поверти-Пойнт был не политическим центром, а местом встреч равных охотников-собирателей, объединённых общими ритуалами.

Читать полностью » Архитекторы подтвердили многослойный путь распространения кирпичного строительства в Данию — Павел Климов сегодня в 9:55
305 кирпичей взорвали научный консенсус: путь технологий в Скандинавию оказался совершенно другим

Новое исследование полностью меняет представления о происхождении датской кирпичной архитектуры, показывая, что технологии распространялись сложнее и многослойнее, чем считалось раньше.

Читать полностью » Учёные подтверждают отсутствие холодовых структур носа у неандертальца — Антон Лебедев сегодня в 8:55
Череп из Альтамуры раскрыл тайну: у неандертальцев внутри носа не было того, что искали 50 лет

Редчайший череп из Альтамуры впервые позволил учёным заглянуть внутрь носовой полости неандертальца и пересмотреть прежние представления об их адаптациях к климату.

Читать полностью » Археологи Норвегии зафиксировали уникальный погребальный ритуал викингов с раковинами на лице женщины сегодня в 7:55
Когда погребальный обряд превращается в головоломку: раковины на лице заставили археологию обновить словарь

Случайная находка в Норвегии обернулась одним из самых загадочных женских захоронений эпохи викингов. Что означают раковины и птицы в древней могиле?

Читать полностью » Этологи Оксфорда доказали, что поцелуи возникли у приматов более 21 млн лет назад сегодня в 6:55
Примирение, союз, стресс-релиз: поцелуи у приматов выполняли функции, о которых люди узнали позже всех

Новое эволюционное исследование показало: поцелуи возникли задолго до появления человека и уходят корнями в поведение древних приматов, живших более 21 миллиона лет назад.

Читать полностью » Учёные зафиксировали минимальный след контактов дзёмон с денисовцами — Ацуки Синбори сегодня в 5:55
Генетический парадокс дзёмон: денисовцы постучали в Евразию, но до Японии, видимо, не дотянулись

Новое исследование показывает, что древние японцы Дзёмон обладали самым низким уровнем денисовской ДНК в Восточной Азии, раскрывая изолированную линию Homo sapiens.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собака остаётся в кровати из-за желания защищать хозяина
Россия
Въезд в Россию закрыли более чем 160 тысячам иностранцев — МВД
Авто и мото
Шумоизоляция в новых авто ухудшается из-за экологических норм — автоэксперт
Еда
Горбуша в собственном соку придаёт салату мягкий вкус — кулинары
СФО
В 2026 году более 20 тысяч тюменцев смогут оформить пенсию — Инфоцентр региона
Дом
Глубокие оттенки делают интерьер визуально дороже — дизайнеры
Спорт и фитнес
Тренировки с четырьмя подходами обеспечивают эффективный рост мышц — тренер Вульф
УрФО
Жители крупных городов всё чаще обращаются к психологам — URA.RU
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet