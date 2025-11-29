Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Аэрофотоснимок "полосы дыр" на юге Перу
Аэрофотоснимок "полосы дыр" на юге Перу
© livescience.com by Дж.Л. Бонгерс; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0 is licensed under Free More Info
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 7:49

Здесь считали налоги ямами: гениальная система учёта инков, которую все проглядели

В Перу обнаружен древний рынок для бартерного обмена — Antiquity

Полтора километра странных круглых углублений, вытянувшихся по хребту холма Монте-Сьерпе в Перу, почти сто лет оставались археологической загадкой. Но новое исследование показало, что это сооружение, состоящее более чем из пяти тысяч ям, могло служить одновременно рынком для безденежного обмена и площадкой для сбора дани в эпоху Чинча и раннего владычества инков. На такую интерпретацию указывают данные анализа пыльцы, система группировки ям и их расположение. Об этом сообщает журнал Antiquity.

Когда и как археологи обнаружили полосу ям

Полосу углублений впервые заметили в 1933 году, когда исследователи обследовали долину Писко. Фотографии показали длинную цепь круглых ям, тянущуюся по гребню Монте-Сьерпе. Из-за удалённости и трудной доступности объекта он долго оставался недоизученным. Археологи выдвигали десятки гипотез — от военного назначения до системы водосбора. Но без датировок и анализа окружающего контекста ни одна из версий не выглядела убедительной.

Регион вокруг Монте-Сьерпе известен благодаря государству Чинча, существовавшему между X и XV веками. Здесь располагались торговые пути, связывающие побережье и горные районы. Жители Чинча активно обменивали продукты, и археологи давно подозревали, что эта часть пустыни могла служить важным логистическим узлом.

Ситуация изменилась после экспансии инков. Они внедрили систему трудовой повинности и развёрнутую структуру учёта ресурсов. В некоторых местах были обнаружены кипу — узелковые шнуры, на которых фиксировали налоги, регистры и административные данные. Это стало ключом к новой интерпретации Монте-Сьерпе, ведь структура ям удивительным образом напоминает группировку узлов на древних кипу.

Как учёные исследовали Монте-Сьерпе и что обнаружили

Группа под руководством Джейкоба Бонгерса из Университета Сиднея провела детальное картирование местности. С помощью дронов и GPS они зафиксировали около 5200 ям, разделённых на 60 сегментов. Каждый сегмент представлял собой набор тщательно организованных рядов — например, девять рядов по восемь ям или шесть рядов по семь. Такая чёткая структура показала, что ямы вырыли по заранее продуманному плану, а не случайным образом.

Чтобы определить, что когда-то помещалось в ямы, исследователи отобрали образцы из 19 углублений и сравнили их с контрольными образцами почвы. Все образцы содержали следы водорослей и микроскопических частиц губок, что характерно для местных почв. Однако только в ямах были обнаружены пыльца кукурузы, фитолиты растений и остатки культур, из которых традиционно плели циновки и корзины.

Это свидетельствует о том, что ямы могли использоваться для хранения товаров или временного размещения продукции. Радиоуглеродная датировка показала возраст около XIV века — периода расцвета Чинча и начальной экспансии инков.

Что могла представлять собой эта полоса ям

Анализ расположения и структуры ям позволил археологам предположить, что место выполняло сразу две функции в разные периоды.

1. Рынок и место бартерного обмена в эпоху Чинча

Фермеры, рыбаки и ремесленники могли оставлять в ячейках товары:

  • кукурузу,
  • рыбу,
  • хлопок,
  • соль.

Экономика Чинча во многом строилась на обмене между побережьем и горами, а такая площадка могла служить идеальным пунктом для встречи, хранения и распределения продуктов.

2. Площадка для сбора дани во времена инков

После включения региона в империю структура ям могла быть интегрирована в административную систему.
Сегменты напоминали структуру кипу: группы разного размера, вероятно, соответствовали социальным единицам, которые были обязаны сдавать определённые объёмы продукции.

Расположение полосы между важными инкскими центрами — Тамбо-Колорадо и Лима-Ла-Вьеха — также подтверждает административный характер. Здесь было удобно собирать, учитывать и отправлять ресурсы в государственные хранилища.

Почему исследователи сравнивают ямы с кипу

Структура сегментов Монте-Сьерпе похожа на устройство кипу:

  • в одном из найденных кипу из долины Писко было 80 групп подвесных шнуров;
  • большинство групп состояли из 10-12 шнуров, что создаёт математическое соответствие числовым структурам;
  • в 2015 году в Инкаваси кипу нашли вместе с сетками для учёта продуктов.

Такое сходство указывает на то, что ямы могли быть своего рода "трёхмерной бухгалтерией", где каждая секция соответствовала определённой деревне или группе налогоплательщиков.

Сравнение: чем ямы Монте-Сьерпе отличаются от других экономических сооружений Анд

Сравнение помогает понять уникальность объекта.

  • В отличие от складов-кольков, ямы не были закрытым хранилищем.
  • В отличие от рынков городов Чинча, место находилось вне поселения, что делало его узлом транзита.
  • В отличие от ритуальных площадок, структура ям функциональна и организована по сегментам.
  • В отличие от сельскохозяйственных террас, ямы не связаны с выращиванием, а с учётом и обменом.

Такое сопоставление подчёркивает хозяйственный характер комплекса.

Популярные вопросы о полосе ям Монте-Сьерпе

Почему ямы расположены группами?

Сегментация могла отражать административную структуру или распределение налоговых групп.

Что могли оставлять в ямах?

Исследователи нашли следы кукурузы, а также растительных материалов, из которых плели корзины и циновки.

Использовали ли инки это место?

С высокой вероятностью да: структура напоминает их системы учёта и распределения дани.

