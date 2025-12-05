Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Взрыв
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 7:19

Земля пережила больше катастроф: невидимые взрывы рвали атмосферу, оставляя лишь стеклянные следы

Воздушные взрывы прошлых эпох подтверждены по следам в отложениях — PLOS ONE

Открытия последних лет заставляют по-новому взглянуть на историю Земли и её столкновения с космическими объектами. Учёные фиксируют всё больше следов взрывов, которые могли происходить в атмосфере и практически не оставлять воронок на поверхности. Эти малозаметные события, как выясняется, способны менять климат и вызывать крупные преобразования в экосистемах. Об этом сообщает PLOS ONE.

Новые данные о скрытых космических взрывах

Постепенно формируется представление, что атмосферные взрывы встречались намного чаще, чем классические удары, оставляющие кратеры. Несмотря на отсутствие очевидных следов на поверхности, такие события оставляли минеральные и геохимические маркеры — именно их сегодня активно изучает команда Джеймса Кеннетта. Учёные анализируют отложения из разных регионов мира, выявляя расплавленные частицы, редкие элементы и изменённые структуры кварца, которые могут формироваться только при экстремальном давлении и температуре.

"Приземления могут приводить к серьёзным повреждениям из-за высоких температур и давления, но не всегда образуют кратеры", — сказал Кеннетт.

Учитывая, что подобные события могли повторяться неоднократно, исследователи стараются объединить данные из морских, континентальных и археологических источников. Это позволяет понять, как часто происходили воздушные взрывы, насколько они были мощными и как влияли на климатические изменения.

Следы в геологической летописи океана

Особый интерес вызывает серия кернов из Баффинова залива. Впервые в морских осадках были обнаружены признаки удара, относящиеся к эпохе младшего дриаса — периода резкого похолодания, случившегося около 12 800 лет назад. Набор выявленных материалов полностью соответствует уже известным наземным находкам: металлосодержащие шарики, редкие элементы и ударно изменённый кварц.

"Баффинов залив имеет большое значение, потому что это первое свидетельство космического удара в морской летописи позднего дриаса", — сказал Кеннетт.

Слой материала сохранился даже на глубине примерно двух километров. Это означает, что выбросы после взрыва распространялись на огромные расстояния, формируя единый след. Исследователи связывают эти данные с гипотезой о фрагментированной комете, взорвавшейся над планетой и вызвавшей климатические преобразования.

"Материал был выброшен в атмосферу, перенесён на большие расстояния и отложен в широко распространённом слое", — сказал Кеннетт.

Поиск кратера эпохи позднего дриаса

Хотя атмосферные взрывы редко оставляют следы в ландшафте, в Луизиане обнаружено сезонное озеро, которое может быть первым известным кратером того периода. Его геометрия и характерный обод высотой около метра привели исследователей к мысли, что перед ними остатки древнего удара. Дополнительные исследования выявили расплавленный материал и ударно изменённый кварц, а датировка подтвердила возраст, соответствующий эпохе младшего дриаса.

"Ранее не было обнаружено никаких свидетельств появления кратера в границе позднего дриаса, поэтому такие события трудно заметить спустя тысячи лет", — сказал Кеннетт.

Команда подчёркивает, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы окончательно подтвердить происхождение озера, однако уже сегодня набор признаков выглядит убедительным. Подобные процессы напоминают открытия, связанные с глубинными структурами под Землёй, где также важно уметь распознавать следы давних катастроф.

Новая интерпретация Тунгуски и данных с Ближнего Востока

Тунгусское событие 1908 года остаётся единственным зафиксированным в истории взрывом подобного масштаба, однако его микроскопические следы почти не изучались. Новая работа исследователей показала, что в регионе сохранились ударные кварцевые зёрна с трещинами, заполненными стекловидным веществом, а также частицы расплавленного металла.

"Самое интересное в Тунгусском метеорите то, что это единственное зафиксированное историческое событие, связанное с падением небесного тела", — сказал Кеннетт.

Изучение древнего города Талль-эль-Хаммам демонстрирует аналогичный набор свидетельств: оплавленные минералы, сферические частицы и специфические трещины в кварце. Исследователи предполагают, что около 3600 лет назад там произошёл мощный воздушный взрыв, разрушивший поселение. Сопоставление данных из Сибири и Леванта показывает, что такие события могли быть гораздо более распространёнными, чем считалось ранее. Открытия подобного типа напоминают исследования, выполненные при анализе глубоких кратеров и микробных следов на Марсе.

"Они встречаются чаще и имеют разрушительный потенциал, но изучены недостаточно", — сказал Кеннетт.

Сравнение атмосферных взрывов и кратерных ударов

Атмосферные взрывы происходят выше поверхности, а энергия рассеивается в атмосфере, что усложняет поиск следов. Кратерные удары оставляют воронку и деформации пород, но встречаются реже. Атмосферные события дают тонкие геохимические маркеры, которые могут распространяться на тысячи километров. В отличие от кратеров, такие следы часто встречаются в глубоководных осадках и археологических слоях, что расширяет возможности их изучения.

Популярные вопросы о древних космических взрывах

1. Почему атмосферные взрывы сложно обнаружить?
Потому что они не оставляют кратеров, а их следы представляют собой микроскопические частицы и изменённые минералы, которые нужно искать в отложениях.

2. Чем они отличаются от классических ударов?
Кратерные события вызывают деформации поверхности. Атмосферные — оставляют рассеянные следы, которые могут покрывать огромные территории.

3. Могли ли такие взрывы влиять на климат?
Да. Примером служит предполагаемый взрыв в эпоху младшего дриаса, который связывают с резким похолоданием и изменением экосистем.

