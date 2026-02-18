Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пейзаж Сабины в Норсии.
Пейзаж Сабины в Норсии.
© wikipedia.org by Zyance is licensed under CC BY-SA 2.5
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 16:44

Под холмами Сабины нашли древний акведук: загадка XVIII века получила подтверждение

Вопрос, который археологи обсуждали с XVIII века, наконец получил подтверждение. В центральной Италии обнаружен и нанесён на карту подземный акведук, снабжавший водой виллу Казони неподалёку от Монтополи-ди-Сабина. Находка не только связывает старинные описания с реальной структурой, но и указывает на существование водной системы, построенной ещё до полного установления римского контроля в регионе. Об этом сообщает Earth. com.

Подтверждение древних свидетельств

Ещё в конце XVIII века местные исследователи упоминали древние следы акведука и источник, позже названный Фонте Варроне. Эти сообщения повторялись и в XIX столетии, однако точный маршрут водопровода так и не был установлен.

Теперь доктор Надя Фаджани из регионального археологического управления сумела сопоставить старые описания с реальными подземными туннелями. Исследование резных стен, естественных проёмов и источников позволило точно определить, где канал соединяется с водной системой виллы.

Обнаруженные каменные туннели и цистерна подтверждают, что вода поступала в поместье через единую интегрированную сеть, а не через разрозненные фрагменты, как предполагалось ранее.

Подземная сеть и система очистки

Примерно в 300 метрах от виллы археологи вошли в разветвлённую систему узких туннелей, известных как cuniculi. Эти проходы были вырублены вручную в скальной породе и предназначались для сбора воды из нескольких источников.

Вода направлялась в специальный резервуар — piscina limaria, где оседали песок и ил. После этого более чистая вода возвращалась в туннели и поступала к баням, фонтанам и декоративным элементам виллы.

Такая система требовала регулярного обслуживания: засоры или обрушения могли полностью остановить подачу воды. Тем не менее именно стабильное водоснабжение позволило обустроить садовые террасы, круглый бассейн и нимфей — водное святилище в нижней части комплекса.

Следы более ранней эпохи

Конструктивные особенности указывают на то, что водопровод мог быть создан ещё до окончательного установления римской власти в Сабинском регионе. Сеть сочетает элементы захвата источников и дренажа, характерные для ранней сельской инженерии.

Исследователи предполагают, что первоначально система могла обслуживать небольшой викус — сельское поселение, а позднее была адаптирована под нужды виллы. Точную датировку планируют установить с помощью анализа осадочных слоёв и находок из герметичных участков.

Технологии и сотрудничество

Для дальнейшего изучения команда намерена использовать лазерное сканирование LiDAR, чтобы создать точную трёхмерную модель всей подземной системы.

"LiDAR позволит получить полную 3D-карту всей подземной гидравлической системы, точно связанную со стенами и комнатами виллы", — сказала Надя Фаджани.

В работе участвовали не только археологи, но и спелеологи группы Vespertilio, которые обеспечили безопасный доступ к узким коридорам. Важную роль сыграли и местные жители, сохранившие знания о старых водных каналах.

Значение открытия

Новая карта акведука помогает понять, как в холмах Сабины управляли водными ресурсами задолго до того, как Рим стандартизировал инфраструктуру сельских территорий. Связь между источниками, туннелями и виллой демонстрирует высокий уровень инженерной мысли и адаптации к природным условиям.

Впереди — дальнейшие раскопки, датировка и детальное 3D-картирование. Эти исследования помогут определить, какая часть системы может быть изучена глубже и возможно ли её частичное открытие для посещения.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Огромный и непоколебимый — но меньше, чем думали: свежие измерения переписали размеры Юпитера 16.02.2026 в 16:13

Учёные уточнили размеры Юпитера благодаря миссии NASA "Юнона". Новые данные и метод радиозатмения меняют представления о форме газового гиганта.

Читать полностью » 80 % болезней скрываются в воздухе и еде: мир начинает охоту за невидимыми причинами заболеваний 16.02.2026 в 12:14

Учёные запускают глобальную инициативу по изучению экспосома человека, чтобы раскрыть скрытые причины болезней и изменить подходы к общественному здоровью.

Читать полностью » Tyrannoroter heberti изменил эволюционную хронологию: травоядные появились на суше неожиданно рано 16.02.2026 в 11:24

Тайны Tyrannoroter heberti раскрывают первые шаги эволюции к вегетарианству у наземных четвероногих.

Читать полностью » Солнечные вспышки могут усиливать напряжение в разломах: космическая погода добралась до недр Земли 16.02.2026 в 5:22

Новое исследование ученых связывает космические явления с динамикой разломов в земной коре, исследуя их взаимосвязь.

Читать полностью » Вакцину против ВИЧ начали 15.02.2026 в 22:43

Новые методики создания вакцин против ВИЧ становятся реальностью с помощью ДНК-оригами и удивительных технологий.

Читать полностью » Орбиты звёзд выдали подмену: сердце Млечного Пути оказалось не тем, чем его считали десятилетиями 15.02.2026 в 19:40

Учёные усомнились в природе Стрельца A*: темная материя, данные GAIA DR3 и альтернативные модели гравитации меняют взгляд на центр Млечного Пути.

Читать полностью » Там, где были только пески, появился углеродный щит: Китай озеленил край Такламакана 15.02.2026 в 16:24

Как инициатива по посадке деревьев в пустыне Такламакан меняет климатические условия на планете.

Читать полностью » Красная планета устроила многоходовку: одни и те же вулканы Марса извергались по разным сценариям 15.02.2026 в 13:35

Исследование показало, что самые молодые вулканы Марса формировались по сложному сценарию, меняя взгляды на геологию Красной планеты и её эволюцию.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Когда нервы уходят в тело: как психосоматика превращается в диагноз
Питомцы
Живёт 1–3 года, но учится быстрее рыб: интеллект осьминога бросает вызов эволюции
Садоводство
Дерево почернело после морозов — но один срез показывает, всё ли потеряно
Красота и здоровье
Молодая мама списывала кровь на "обычное обострение" — диагноз оказался куда страшнее
Питомцы
Лишний вес у собак тихо меняет один важный показатель — владельцы даже не подозревают
Спорт и фитнес
Мысли не дают уснуть — 5 простых поз йоги мягко "выключают" напряжение
Красота и здоровье
Межпозвоночная грыжа формируется годами — позвоночник подаёт тревожные сигналы задолго до диагноза
Туризм
Туристы выстроятся в очередь к Крестам: комплекс покажут таким, каким его больше никто не увидит
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet