Под холмами Сабины нашли древний акведук: загадка XVIII века получила подтверждение

Вопрос, который археологи обсуждали с XVIII века, наконец получил подтверждение. В центральной Италии обнаружен и нанесён на карту подземный акведук, снабжавший водой виллу Казони неподалёку от Монтополи-ди-Сабина. Находка не только связывает старинные описания с реальной структурой, но и указывает на существование водной системы, построенной ещё до полного установления римского контроля в регионе. Об этом сообщает Earth. com.

Подтверждение древних свидетельств

Ещё в конце XVIII века местные исследователи упоминали древние следы акведука и источник, позже названный Фонте Варроне. Эти сообщения повторялись и в XIX столетии, однако точный маршрут водопровода так и не был установлен.

Теперь доктор Надя Фаджани из регионального археологического управления сумела сопоставить старые описания с реальными подземными туннелями. Исследование резных стен, естественных проёмов и источников позволило точно определить, где канал соединяется с водной системой виллы.

Обнаруженные каменные туннели и цистерна подтверждают, что вода поступала в поместье через единую интегрированную сеть, а не через разрозненные фрагменты, как предполагалось ранее.

Подземная сеть и система очистки

Примерно в 300 метрах от виллы археологи вошли в разветвлённую систему узких туннелей, известных как cuniculi. Эти проходы были вырублены вручную в скальной породе и предназначались для сбора воды из нескольких источников.

Вода направлялась в специальный резервуар — piscina limaria, где оседали песок и ил. После этого более чистая вода возвращалась в туннели и поступала к баням, фонтанам и декоративным элементам виллы.

Такая система требовала регулярного обслуживания: засоры или обрушения могли полностью остановить подачу воды. Тем не менее именно стабильное водоснабжение позволило обустроить садовые террасы, круглый бассейн и нимфей — водное святилище в нижней части комплекса.

Следы более ранней эпохи

Конструктивные особенности указывают на то, что водопровод мог быть создан ещё до окончательного установления римской власти в Сабинском регионе. Сеть сочетает элементы захвата источников и дренажа, характерные для ранней сельской инженерии.

Исследователи предполагают, что первоначально система могла обслуживать небольшой викус — сельское поселение, а позднее была адаптирована под нужды виллы. Точную датировку планируют установить с помощью анализа осадочных слоёв и находок из герметичных участков.

Технологии и сотрудничество

Для дальнейшего изучения команда намерена использовать лазерное сканирование LiDAR, чтобы создать точную трёхмерную модель всей подземной системы.

"LiDAR позволит получить полную 3D-карту всей подземной гидравлической системы, точно связанную со стенами и комнатами виллы", — сказала Надя Фаджани.

В работе участвовали не только археологи, но и спелеологи группы Vespertilio, которые обеспечили безопасный доступ к узким коридорам. Важную роль сыграли и местные жители, сохранившие знания о старых водных каналах.

Значение открытия

Новая карта акведука помогает понять, как в холмах Сабины управляли водными ресурсами задолго до того, как Рим стандартизировал инфраструктуру сельских территорий. Связь между источниками, туннелями и виллой демонстрирует высокий уровень инженерной мысли и адаптации к природным условиям.

Впереди — дальнейшие раскопки, датировка и детальное 3D-картирование. Эти исследования помогут определить, какая часть системы может быть изучена глубже и возможно ли её частичное открытие для посещения.