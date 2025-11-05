Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лёд
Лёд
© Designed by Freepik by ojosujono96 is licensed under public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 2:16

Подо льдом время остановилось: что увидели исследователи в самом старом льде планеты

Исследование Coldex: найден антарктический лёд, зафиксировавший климат Земли 6 миллионов лет назад

Антарктида давно считается хранилищем тайн о далёком прошлом Земли. В её глубинах заключены миллионы лет истории — слоистый лёд, в котором сохранились мельчайшие следы воздуха, воды и пыли. Недавнее исследование, опубликованное в Трудах Национальной академии наук (PNAS), открыло новую страницу этой летописи. Учёные обнаружили ледяные образцы возрастом около шести миллионов лет - это самый древний лёд, когда-либо напрямую добытый на нашей планете.

Работа стала результатом международного проекта, объединяющего исследователей из нескольких стран и Центра по изучению древнейшего льда Coldex, основанного в 2021 году. Его цель — собрать и проанализировать образцы антарктического льда, чтобы восстановить климатическую и экологическую историю Земли на протяжении десятков миллионов лет.

Как нашли древний лёд

Образцы были взяты в районе холмов Аллан на востоке Антарктиды. Это место особенно ценно для учёных: ледниковая структура региона позволяет получать древние слои без необходимости бурить на километровую глубину. Первоначально команда предполагала, что возраст кернов не превышает трёх миллионов лет, но результаты изотопного анализа показали другое — в два раза старше.

"Команда создала библиотеку того, что мы называем "климатическими снимками", которые примерно в шесть раз старше любых ранее опубликованных данных ледяных кернов", — отметил директор Coldex Эд Брук.

По словам учёного, этого удалось добиться благодаря объединению самых современных методов анализа и данных из разных антарктических участков.

Что рассказал лёд о древней Земле

Внутри ледяных слоёв сохранились пузырьки воздуха и капли воды — миниатюрные капсулы времени. Изучая изотопы аргона, исследователи смогли точно датировать образцы. А анализ изотопов кислорода позволил определить температуру атмосферы в тот период. Выяснилось, что между миоценом и плиоценом Земля пережила длительное похолодание — температура снизилась примерно на 12 °C.

Эта информация помогает лучше понять, как изменялись полярные ледники, уровень моря и концентрация парниковых газов в прошлом. Учёные надеются, что такие данные позволят точнее прогнозировать будущее климата.

Сравнение эпох

Период Возраст, млн лет Температура (°C) Уровень моря Основные особенности
Миоцен 23-5 +4 к современному уровню выше на 30 м активное таяние ледников
Плиоцен 5-2,6 около -8 °C стабильный устойчивое охлаждение
Современность 0 - - антропогенное потепление

Как проводится исследование шаг за шагом

  1. Выбор точки бурения. Геологи ищут районы, где древний лёд сохранился ближе к поверхности.

  2. Забор кернов. Специальные буровые установки извлекают цилиндрические образцы длиной до нескольких метров.

  3. Изотопный анализ. Лаборатории измеряют соотношения аргона, кислорода и углекислого газа.

  4. Сравнение данных. Результаты сопоставляют с другими ледниковыми архивами и моделями климата.

  5. Построение климатической хронологии. Учёные создают временные "снимки" атмосферы разных эпох.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование особенностей структуры льда при бурении.
    Последствие: Потеря целостности слоёв и искажение данных.
    Альтернатива: Использование криогенных буров и герметичных контейнеров.

  • Ошибка: Недооценка влияния аргоновых изотопов.
    Последствие: Ошибочное определение возраста.
    Альтернатива: Комбинация аргонового и кислородного анализа.

  • Ошибка: Работа с образцами при комнатной температуре.
    Последствие: Испарение пузырьков воздуха и потеря информации.
    Альтернатива: Хранение кернов при температуре -50 °C и транспортировка в специальных капсулах.

А что если лёд расскажет больше?

Если в будущих образцах будут найдены следы древних парниковых газов, это поможет восстановить историю изменений атмосферы задолго до появления человека. Учёные планируют искать в этих слоях метан, углекислый газ и другие соединения, способные объяснить прошлые колебания климата.

Плюсы и минусы древнего льда как научного архива

Плюсы Минусы
Содержит воздух и воду из древней атмосферы Требует сложных условий хранения
Позволяет точно определить возраст Возможна деградация изотопов
Даёт уникальные данные о климате Ограниченное количество мест для отбора образцов

FAQ

Как учёные определяют возраст льда?
Используют соотношение изотопов аргона и кислорода, а также сопоставляют данные с вулканическими отложениями и магнитными слоями.

Сколько стоит бурение одного керна?
Средняя стоимость достигает до 1 млн долларов, включая доставку и лабораторные исследования.

Что это даст человечеству?
Такие данные помогут улучшить климатические модели, оценить скорость потепления и влияние человека на ледниковые циклы.

Мифы и правда

Миф: Весь лёд в Антарктиде одинаково древний.
Правда: Возраст льда сильно различается — от нескольких сотен до миллионов лет.

Миф: Древний лёд можно просто отколоть и исследовать.
Правда: Любое нарушение температурного режима разрушает внутреннюю структуру образца.

Миф: Эти исследования не имеют практического значения.
Правда: Они помогают понять, как климат реагирует на рост температуры, что важно для прогнозов потепления.

Три интересных факта

• Самый глубокий керн, полученный ранее, был возрастом около 800 000 лет — новый рекорд увеличил этот срок почти в восемь раз.
• Лёд из холмов Аллан помогает уточнить границу между миоценом и плиоценом — эпохами, когда формировались современные материки.
• В каждом грамме образца содержится около миллиарда пузырьков воздуха, сохранивших атмосферу древней Земли.

Исторический контекст

Первое бурение антарктического льда началось в середине XX века в рамках Международного геофизического года. Тогда удалось достичь глубины в 200 метров. С тех пор технологии шагнули далеко вперёд: современные установки пробуривают более трёх километров льда, а данные сопоставляются с океаническими отложениями и древними пыльцевыми картами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nutritional Neuroscience: добавление оливкового масла extra virgin улучшает метаболизм и снижает вес вчера в 21:44
Голод и вес растут из-за мозга: оливковое масло первого отжима — тихий герой, который спасает гипоталамус

Учёные из Бразилии выяснили, что оливковое масло первого отжима помогает защитить мозг от воспаления и нормализует обмен веществ.

Читать полностью » На поле битвы при Каллодене нашли пушечные ядра и мушкетные пули эпохи якобитского восстания вчера в 20:51
Ирландцы спасли тысячи жизней на Каллодене: археологи нашли пули, подтверждающие легенду

На поле битвы при Каллодене найдено более 100 снарядов, пролежавших в земле почти 300 лет. Находка меняет представление о ключевом эпизоде сражения.

Читать полностью » Палеонтолог Харт: вулканическое железо заморозило тропический лес Австралии в камне вчера в 20:40
Железо вместо времени: как вулкан превратил древний лес Австралии в идеальный музей окаменелостей

Учёные раскрыли, как вулканическое железо и спокойные озёрные воды помогли сохранить мельчайшие детали древнего тропического леса Австралии.

Читать полностью » Капеллини: генетические модификации позволили перераспределить мышцы таза для вертикального положения вчера в 19:55
Шимпанзе в шоке: два генетических секрета, которые сделали наш таз идеальным для ходьбы

Учёные обнаружили генетические изменения, которые помогли нашим предкам начать ходить прямо. Как два небольших изменения в ДНК изменили строение таза?

Читать полностью » В Узбекистане нашли храмовый комплекс с фрагментами вооружения V–VII веков в Канке вчера в 19:51
В Узбекистане нашли храм с доспехами: оказывается, воины дарили богу своё лучшее оружие — и вот почему

В Узбекистане археологи обнаружили древний храм с ритуальным оружием V-VII веков. Что эта находка расскажет о военных традициях ранних тюркских культур?

Читать полностью » Каждый дополнительный приём УПП в день приводит к замедлению скорости ходьбы на 0,001 м/с в год вчера в 18:48
Ультрапереработанная еда крадёт вашу силу: учёные доказали, как она старит тело быстрее

Учёные выявили новую опасность регулярного потребления ультрапереработанных продуктов. Как такая пища влияет на физическую форму с годами?

Читать полностью » Археолог Павлова: в Старой Ладоге обнаружена монета типа Rispling S52 вчера в 18:45
Эта монета пролежала в земле тысячу лет: теперь она рассказывает о том, как Древняя Русь торговала с миром

Археологи нашли в Старой Ладоге редчайшую монету X века. Что это открытие расскажет о денежном обращении Древней Руси и её торговых связях?

Читать полностью » Пышный: технологии генного редактирования позволяют вносить изменения в ДНК с высочайшей точностью вчера в 17:42
Генетика переходит в конструирование: скоро бактерии будут производить инсулин прямо в вашем теле

Российские учёные близки к созданию новых форм жизни на микроуровне. Какие возможности это открывает для медицины и экологии?

Читать полностью »

Новости
Дом
Настенная плитка помогает зонировать интерьер и защитить стены
Спорт и фитнес
Физиотерапевт Дэниел Бубнис: упражнение «вакуум» укрепляет мышцы живота и улучшает осанку
Питомцы
Экологи призвали ограничить уличное освещение для защиты ночных видов животных
Садоводство
Эми Мэй назвала картонный метод эффективным способом подготовки участка к весенним посадкам
УрФО
URA.RU: расходы на содержание депутатов Тюменской облдумы вырастут до 273,3 миллиона рублей
Авто и мото
Toyota Corolla, Hyundai Elantra и Ford Focus возглавили рейтинг машин C-класса
Туризм
Исследование показало: крупные гостиничные сети используют схему "приманки" при бронировании
Красота и здоровье
Исследования подтверждают: печень очищает организм без помощи масел и трав
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet