© commons.wikimedia.org by Fumikas Sagisavas is licensed under CC0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:10

Осеннее тепло задержалось — и рыбаки получили самый богатый сезон: как ноябрь изменил путину хамсы

Уловы хамсы в Крыму выросли до 14,4 тысячи тонн — сообщили в Росрыболовстве

Припасённое осенним теплом Черное и Азовское моря вновь стали центром миграции хамсы, и именно в этот период в регионе развернулась самая насыщенная путина сезона. Об этом сообщает издание "КП-Крым", подчёркивая, что нынешний ноябрь принёс рыбакам особенно богатые уловы и заметное оживление на прилавках.

Миграция и первые уловы

Косяки хамсы начали формироваться в конце октября, когда температура воды опустилась до привычных для осеннего хода значений. Вслед за рыбой к проливу вышли первые сейнеры, задав тон всей путине. В начале сезона стоимость килограмма доходила до 600 рублей, но постепенно снизилась почти вдвое. Сегодня на керченских рынках хамсу продают по 300-350 рублей, и это повлияло на спрос: рыба вновь стала доступной для широкого круга покупателей. В прибрежной зоне миграция отражается не только экономикой — тысячи чаек преследуют косяки, образуя над водой плотные белые шлейфы.

Добыча и ситуация на рынке

По данным Росрыболовства, общий объем вылова хамсы на 19 ноября достиг 14,4 тысячи тонн, что превышает прошлогодний показатель на 4,4 тысячи тонн. Рыбакам удавалось заходить в порты с крупными партиями, а в отдельные дни уловы достигали впечатляющих цифр.

"Для хамсы сейчас хорошие условия, поэтому путина идет нормально. Приходили сейнеры и по 240 тонн", — рассказал КП-Крым руководитель Керченской рыбной компании Александр Захарчук.

Однако дальнейшее увеличение добычи сочли нецелесообразным: рынок не способен принять большие объемы свежей рыбы, а из-за аномального тепла многие торговцы переключились на продажу мороженой продукции, которая более устойчива к хранению.

Погодный фактор и его влияние

Синоптики фиксируют продолжительное осеннее потепление, которое сохранится на полуострове до конца ноября. Среднесуточная температура воздуха остается выше климатической нормы на четыре-пять градусов и меняет привычные условия хранения и реализации уловов. Для рыбаков такая погода одновременно и удобна, и требовательна: море спокойное, но поставки свежей рыбы требуют быстрой переработки. Рыбопромышленники внимательно следят за тем, как изменяется спрос, и подстраивают объемы работы под текущие возможности переработчиков и торговых сетей.

