Вулканические скалы Турции хранят секрет: рисунки 8000-летней давности, которые меняют историю человечества

Необычайное археологическое открытие в центральной Турции вновь обращает внимание на богатое наследие Анатолии. В районе Девели, неподалёку от города Кайсери, археологи нашли наскальные рисунки возрастом около 8000 лет — одно из древнейших свидетельств символического мышления человека на территории Малой Азии. Эти гравюры, высеченные задолго до появления хеттов и ассирийских торговых колоний, позволяют по-новому взглянуть на развитие ранней духовной культуры региона.

Следы мысли до письменности

Наскальные изображения были обнаружены на тёмных вулканических породах у подножия горы Эрджиес, одного из самых известных вулканов Анатолии. Первичный анализ датирует петроглифы концом неолита или началом энеолита — около 6000 года до нашей эры.

"Эти каменные поверхности — одни из самых ранних полотен человеческого воображения", — заявили археологи, занимавшиеся документированием находки.

На рисунках различимы фигуры людей, животных и абстрактные геометрические узоры. Учёные полагают, что это не просто украшения, а проявления символического сознания — зачатков веры, мифов и социальных связей, задолго предшествовавших появлению письменности.

Центр ранней символики и обрядов

Расположение петроглифов вблизи источников воды и древних путей миграции позволяет предположить, что это место служило площадкой для собраний или ритуалов. Возможно, ранние земледельцы и скотоводы собирались здесь для жертвоприношений, праздников урожая или обрядов, связанных с плодородием.

Подобные рисунки встречаются в восточной и юго-восточной Анатолии, но для Центральной — это редкость. Девели заполняет пробел в археологических данных и демонстрирует, как художественные и духовные традиции распространялись по региону во времена перехода к оседлости.

Таблица: сравнение ранних петроглифов Анатолии

Регион Возраст Основные мотивы Материал породы Особенности Девели (Кайсери) ~8000 лет Люди, животные, геометрические формы Вулканический базальт Хорошая сохранность, единая композиция Хаккари (юго-восток Турции) ~7000 лет Олени, сцены охоты Песчаник Вертикальные стелы, орнаментальные узоры Нигде (вулканическое плато) ~7500 лет Символы солнца, спирали Андезит Отдельные резьбы без единого сюжета

Эта таблица показывает, что Девели занимает особое место в развитии доисторического искусства: здесь наблюдается цельная композиция и богатство сюжетов, чего редко удавалось достичь в других регионах.

Технология и анализ

После открытия Управление культуры и туризма Кайсери совместно с музеем города инициировало процесс официальной регистрации памятника. Исследователи планируют использовать фотограмметрию, микроскопический анализ износа и 3D-моделирование. Эти методы помогут установить:

точный возраст гравировок; последовательность нанесения линий; инструменты, использовавшиеся мастерами; степень воздействия природных факторов.

Полученные данные могут пролить свет не только на технику исполнения, но и на когнитивные способности древних художников — их умение мыслить абстрактно и передавать идеи через образы.

Символизм и когнитивное значение

"Это явное доказательство того, что организованное символическое выражение существовало здесь за тысячи лет до хеттской цивилизации", — отметил один из исследователей.

Учёные считают, что Девели может стать ключевым звеном в реконструкции эволюции человеческого сознания. Эти петроглифы подтверждают: Центральная Анатолия была не только колыбелью земледелия, но и центром формирования раннего искусства и духовности.

Исторический контекст

Кайсери, древняя Мазака, а позднее Кесария, расположен на пересечении древнейших торговых маршрутов. В бронзовом веке регион стал центром ассирийских колоний — прежде всего Кюльтепе-Канеша, где найдено множество клинописных табличек. Позднее хетты включили эту территорию в состав своей державы. Однако открытие Девели переносит историю Кайсери ещё дальше в прошлое — в эпоху, когда письменности не существовало, а люди впервые высекали на камне свои мысли.

Значение для археологии

Ожидается, что после завершения исследований территория Девели будет объявлена охраняемой зоной. Это позволит превратить место в археологический парк под открытым небом, где посетители смогут увидеть подлинные свидетельства неолитического мировоззрения.

3 интересных факта

Возраст петроглифов Девели примерно совпадает с зарождением земледелия в Месопотамии.

Рисунки создавались на камнях вулканического происхождения — это обеспечило их долговечность.

Некоторые линии, по мнению специалистов, могли быть нанесены металлическими инструментами — редкость для столь раннего периода.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: наскальные рисунки создавались только в пещерах.

Правда: петроглифы Девели вырезаны под открытым небом, на скалах, используемых как "природные галереи".

Миф: символическое мышление появилось лишь после возникновения письменности.

Правда: рисунки Девели доказывают, что абстрактные идеи существовали задолго до неё.

Миф: Центральная Анатолия не играла роли в доисторическом искусстве.

Правда: находка заполняет ключевой пробел в археологической карте региона.

FAQ

Почему это открытие важно?

Оно демонстрирует, что жители Центральной Анатолии обладали развитым символическим мышлением за тысячи лет до известных цивилизаций региона.

Как будут сохранять петроглифы?

После регистрации территория получит статус археологического наследия, а рисунки покроют защитным слоем от эрозии.

Можно ли посетить Девели?

Планируется создание археологического парка, который откроет доступ к древним гравюрам для туристов и исследователей.