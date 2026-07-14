Особенности отдыха в Анапе летом: эксперты дали советы по выбору дат поездки на море

В Анапе летний отдых иногда начинается не с шезлонга, а с зеленой каши у кромки воды. Волна приносит камку, солнце быстро сушит ее на песке, и берег начинает пахнуть так, что к морю подойти хочется не всем. Туристы ругаются, дети морщат нос, а местные уже давно знают: это не мусор, не авария и не чья-то халатность. Это обычное для этих мест цветение моря, которое каждый год попадает в разгар сезона и портит картинку тем, кто ждал прозрачной воды и тишины.

"Анапа для многих выглядит как теплое мелкое море, но именно такие условия и запускают активный рост камки. Туристам стоит учитывать, что этот процесс не связан с загрязнением, а значит, ждать его полного исчезновения в сезон не приходится. Зато можно выбирать более удобные участки пляжа и не планировать весь отдых только вокруг одного берега. В таких поездках полезно заранее смотреть не только на цену путевки, но и на особенности самой локации". эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Почему море в Анапе зеленеет

Виновата камка — водоросль, которая любит теплую мелкую воду и песчаное дно. Для побережья Анапы это почти идеальный набор условий: мелководье, жаркое солнце и быстро прогревающаяся вода. Поэтому море здесь начинает цвести без всякой драматургии, просто по природному расписанию.

Процесс нельзя остановить по желанию отдыхающих или уборщиков. Камка размножается, когда вода становится достаточно теплой, а потом ее прибивает к берегу. На пляже она образует зеленые кучи, которые быстро сохнут и начинают пахнуть особенно резко.

Цветение моря — не редкость для этого курорта, а его сезонная особенность. Избавиться от него полностью нельзя, как нельзя отменить летнюю жару или шторм. Поэтому разговоры о том, что кто-то "не убрал вовремя", тут не работают.

Когда это случается чаще всего

Точный день заранее не угадает никто. Море в Анапе может зацвести и в начале июня, и в конце августа, то есть почти весь высокий сезон остается в зоне риска. Но чаще всего это происходит с середины июня по середину августа.

Обычно зеленая полоса держится пару недель. Иногда она растягивается на несколько недель, если море прогрелось сильнее обычного и держит температуру. Камке хватает воды в диапазоне 24-26 °C, и дальше все идет по знакомому сценарию.

Из-за этого туристы каждый год пробуют подстроить отпуск под "чистое окно". Не у всех это получается, потому что природный цикл не подчиняется бронированию. Здесь помогает только одна простая вещь — заранее понимать, что именно может ждать у берега.

"Если человек едет в Анапу именно за морем, ему лучше заранее смотреть на сезон и выбирать даты с запасом. В июне и августе вода ведет себя по-разному, и сюрпризы здесь случаются регулярно. При этом цветение не означает, что отдых сорван, просто к нему надо быть готовым. В сентябре шансов попасть на такую картину обычно меньше". обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Опасна ли камка для отдыхающих

Сама по себе зеленая масса не опасна для здоровья. Купаться рядом с ней неприятно, но вреда, о котором можно говорить как о риске для человека, здесь нет. При этом чудодейственных свойств, о которых иногда говорят в санаториях, камка тоже не имеет.

Часть отдыхающих просто не обращает на это внимания и продолжает купаться. Другим такое соседство мешает, особенно если водоросли лежат плотным слоем и берег выглядит не слишком опрятно. Тут все упирается в личный комфорт, а не в медицину.

В пределах Большой Анапы ситуация тоже не везде одинаковая. Даже на одном пляже водоросли распределяются не сплошной полосой, поэтому можно отойти дальше и найти участок чище. На галечных пляжах Большого Утриша и Малого Утриша с этим сталкиваются реже.

Почему в Сочи картина другая

В Большом Сочи такой истории почти не бывает. Там другие природные условия: галечные пляжи, большая глубина у берега, ветер и более прохладная вода. Поэтому водоросли ведут себя иначе и не превращают берег в сплошной зеленый слой.

Какие-то водоросли там тоже выбрасывает на берег. Но на благоустроенных пляжах их быстро убирают, и на отдых это влияет меньше. Для тех, кому важна чистая вода, Сочи в этом смысле выглядит спокойнее.

Анапа при этом не становится "грязным" курортом только из-за камки. Цветение моря здесь связано с естественными условиями, а не с загрязнением. Просто тем, кто едет сюда в разгар лета, полезно помнить: идеальная картинка и местная реальность совпадают не всегда.

"Для туриста самый простой ориентир — не надеяться, что море будет одинаковым весь сезон. В Анапе цветение приходит волнами, и это надо учитывать при выборе даты поездки. Если хочется меньше неожиданностей, лучше смотреть на сентябрь и заранее проверять условия на конкретном пляже. Тогда отдых не начнется с лишнего разочарования". специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

Ответы на популярные вопросы

Можно ли предсказать цветение моря заранее?

Точно — нет. Можно лишь ориентироваться на период с середины июня по середину августа, когда это случается чаще.

Опасно ли купаться рядом с камкой?

Для здоровья человека камка не опасна. Но многим такое соседство просто неприятно.

Где в Анапе меньше шансов столкнуться с цветением?

На галечных пляжах Большого Утриша и Малого Утриша риск ниже. В пределах одного пляжа тоже можно найти более чистый участок.

Когда лучше ехать в Анапу, если хочется спокойнее?

В материале указан сентябрь. В это время шанс попасть на цветущее море обычно меньше.

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