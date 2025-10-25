Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
МЧС России ликвидирует разлив нефти в Чёрном море
© Wikimedia Commons by mchs.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:11

Свежие очаги загрязнения: зачем в Анапе устанавливают 20-километровый защитный барьер

В Анапе собрано более 500 мешков загрязнённых мазутом песка и водорослей

На побережье Анапы зафиксированы свежие очаги загрязнения нефтепродуктами. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, мазут и водоросли со следами нефтяных фракций обнаружены на Бугазской косе и на участке между Витязево и Благовещенской.

"По результатам утреннего мониторинга зафиксированы точечные фрагменты мазута и загрязнённые нефтепродуктами водоросли. На этих территориях уже организованы работы по очистке берега", — говорится в сообщении штаба.

К ликвидации последствий привлечено более 200 специалистов, включая сотрудников МЧС России, аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС2” и муниципальных служб. На данный момент очищено 18 километров береговой линии, собрано свыше 500 мешков загрязнённого песка и водорослей.

Чтобы предотвратить распространение мазута, вдоль побережья установлен 20-километровый защитный барьер, половина которого уже укреплена полипропиленовыми сетями. Такая конструкция позволяет удерживать частицы нефтепродуктов даже при штормовой погоде.

Работы ведутся в круглосуточном режиме, задействовано 35 единиц спецтехники. Специалисты продолжают мониторинг акватории и береговой линии, чтобы оперативно устранять новые очаги загрязнения.

