Свежие очаги загрязнения: зачем в Анапе устанавливают 20-километровый защитный барьер

На побережье Анапы зафиксированы свежие очаги загрязнения нефтепродуктами. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, мазут и водоросли со следами нефтяных фракций обнаружены на Бугазской косе и на участке между Витязево и Благовещенской.

"По результатам утреннего мониторинга зафиксированы точечные фрагменты мазута и загрязнённые нефтепродуктами водоросли. На этих территориях уже организованы работы по очистке берега", — говорится в сообщении штаба.

К ликвидации последствий привлечено более 200 специалистов, включая сотрудников МЧС России, аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС2” и муниципальных служб. На данный момент очищено 18 километров береговой линии, собрано свыше 500 мешков загрязнённого песка и водорослей.

Чтобы предотвратить распространение мазута, вдоль побережья установлен 20-километровый защитный барьер, половина которого уже укреплена полипропиленовыми сетями. Такая конструкция позволяет удерживать частицы нефтепродуктов даже при штормовой погоде.

Работы ведутся в круглосуточном режиме, задействовано 35 единиц спецтехники. Специалисты продолжают мониторинг акватории и береговой линии, чтобы оперативно устранять новые очаги загрязнения.